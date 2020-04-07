Обновлена правкомиссиия по модернизации экономики России. Медведева исключили

В России утвержден обновленный состав правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию. Ее возглавил премьер-министр Михаил Мишустин, и всего в нее вошло более 50 человек – вдвое больше, чем было в первом составе. Среди участников представители федеральных органов исполнительной власти, научных и образовательных организаций, а также бизнес-сообщества.



«Новая» комиссия по модернизации экономики

Правительство России утвердило состав правкомиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России. Вместе с ним был утвержден и состав президиума этой комиссии, в который вошли, в частности, глава Минкомсвязи Максут Шадаев, спецпредставитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и руководитель АНО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

Председателем комиссии назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Всего в состав органа вошло более 50 человек, а в состав президиума – 23 человека.

Комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России была создана в сентябре 2018 г. постановлением российского Правительства. Первый ее состав, утвержденный 10 сентября 2018 г., включал 25 человек, в том числе бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, занимавшего в комиссии пост председатели и в новый ее состав не вошедшего.

Обновленный состав комиссии

В составе комиссии числятся представители федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов России, научных, образовательных и других организаций, а также бизнес-сообщества.

Членами правкомиссии, в дополнение к перечисленным, стали первый заместитель председателя Правительства, зампред комиссии Андрей Белоусов, глава «Почты России Максим Акимов, гендиректор РЖД Олег Белозеров, зампред Правительства Юрий Борисов, гендиректор «Яндекса» Елена Бунина, президент Сбербанка Герман Греф, президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Виктор Вексельберг, зампред председателя Правительства Дмитрий Григоренко, председатель Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Аркадий Дворкович, а также гендиректор АО «Управляющая компания Российского Фонда прямых инвестиций» Кирилл Дмитриев.

Новый состав правительственной комиссии увеличился в два раза

В состав комиссии также входят гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев, глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, замминистра финансов Андрей Иванов, глава ПАО «Российские сети» Павел Ливинский, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Среди участников комиссии есть также глава Минэкономразвития Михаил Решетников, президент РАН Александр Сергеев, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. Полный вариант списка можно скачать с сайта CNews.

Состав президиума комиссии

Членами президиума правкомиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России стали: минэкономразвития Михаил Решетников, президент Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий Виктор Вексельберг, первый зампред Правительства России Андрей Белоусов, помощник Президента России Михаил Орешкин, президент «Российского союза промышленников и предпринимателей» Александр Шохин, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Полный вариант списка можно скачать с сайта CNews.

Основные задачи комиссии

На момент создания в сентябре 2018 г. перед правкомиссией по модернизации экономики и инновационному развитию России были поставлены три задачи. Первая из них заключалась в определении основных направлений и механизмов модернизации экономики и инновационного развития, включая выработку мер государственной поддержки в этой сфере деятельности.

Под второй задачей понималось определение приоритетных направлений, форм и методов государственного регулирования в целях модернизации экономики и инновационного развития, в том числе совершенствование законодательства.

Третья задача сводилась к обеспечению координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления, научных и других организаций по вопросам модернизации экономики, инновационного развития и реализации Национальной технологической инициативы.