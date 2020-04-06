Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya

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Отечественная компания за счет субсидии Минпромторга и собственных средств разработает и наладит производство корпоративной платформы унифицированных коммуникаций с преимущественным использованием российской компонентной базы.

Миллиард на платформу связи

Как выяснил CNews, российский разработчик электроники и ИТ-интегратор «Хайтэк» в течение ближайших трех лет создаст и запустит в серийное производство собственную программно-аппаратную платформу связи корпоративного уровня, потратив на это немногим более 1 млрд руб.

Из этой суммы 510 млн руб. составят его собственные средства, а 503,3 млн руб. — субсидия Минпромторга. Соответствующий договор стороны подписали 15 декабря 2019 г. В соответствии с ним, «Хайтэку» из госбюджета выделено 100 млн руб. в 2019 г., 145,8 млн руб. в 2020 г. и 195,3 млн руб. в 2021 г. Остальное компания сможет получить, заключив дополнительное соглашение. Напомним, субсидию не стоит путать с обычным контрактованием; она выдается безвозмездно, хотя и при условии, что получатель полностью исполнит условия договора, и проект будет реализован.

Проект рассчитан на срок до 30 июня 2024 г. Однако установочная партия новой платформы должна увидеть свет уже к 30 июня 2023 г. Затем в течение года «Хайтэку» предстоит наладить регулярный сбыт продукции.

По итогам проекта, к моменту его завершения компания должна выпустить и реализовать изделия на 815,7 млн руб., организовать 23 новых высокотехнологичных рабочих места и получить четыре патента.

Российская компания «Хайтэк» разрабатывает коммуникационную платформу и налаживает ее выпуск

Как сообщили CNews в компании, главным образом, платформа создается для корпоративного рынка. Ее основными пользователями должны стать крупные коммерческие компании, корпоративные заказчики с численностью сотрудников свыше 1 тыс. сотрудников, госкорпорациии, компании с госучастием, а также госорганы.

«В перспективе мы планируем выводить разработку на международный рынок, но первостепенная задача — занять существенную долю российского», — пояснил в разговоре с CNews первый заместитель гендиректора «Хайтэка» и куратора направления унифицированных коммуникаций в IVA Technologies (телеком-бренд компании) Станислав Иодковский.

При этом, по его словам, мировой рынок комплексных решений в сфере унифицированных коммуникаций (UC) достаточно узок и не отличается разнообразием представленных игроков. «Так, признанными лидерами считаются четыре компании: Mitel, Cisco, Unify и Avaya», — указывает Иодковский.

Что за платформа создается, чем выделится

По договору с Минпромторгом, «Хайтэком» создается так называемая омниканальная мультисервисная корпоративная программно-аппаратная платформа связи, включающая всю экосистему для разработок подобного рода: сервер маршрутизации видеопотоков (SFU), IP-телефон, видеотелефон, сервер телефонии, VoIP-шлюз, пограничный контроллер сессий, а также ПО для SFU-сервера и сервера телефонии. В решении будут задействованы процессоры классической архитектуры x86.

«Мы полагаем, что комплексный подход, применяемый при создании платформы, позволит нам успешно конкурировать на рынке, поскольку разрабатываются не отдельные решения, которые используются как обособленные функциональные модули в рамках подобных систем, а вся экосистема в целом, — полагает Иодковский.

В итоге, на выходе «Хайтэк» надеется получить целую линейку продуктов с высокой степенью интеграции, которая обеспечит все потребности в коммуникациях для корпоративного сегмента.

«По сути, в данный момент ни один производитель еще не представил единое решение по унифицированным коммуникациям, функциональность и возможности которого можно сопоставить с Cisco UCM, — рассуждает Иодковский. — Если говорить об отечественном рынке, то, разумеется, есть ряд игроков-производителей видеоконференцсвязи, телефонии, однако российских IP-телефонов на данный момент практически нет, а в Реестр телекоммуникационного оборудования российского происхождения при Минпромторге внесены лишь два. Причем продуктовая линейка последних ограничена одним типом устройств, что, в свою очередь, не удовлетворяет запросам рынка».

По мнению топ-менеджера, в этой сфере очень сложно конкурировать с такими игроками как Yealink, Grand Stream и прочими производителями из Китая — их портфель решений значительно шире, а продукты представлены уже несколькими поколениями.

«И, конечно, одним из ключевых преимуществ является ценовая политика; стоимость нашего решения будет привлекательнее зарубежных, поскольку она выражается в рублях, — говорит Иодковский. — Этот же фактор станет одним из ключевых конкурентных преимуществ при экспорте решения».

С прицелом на все отечественное

В договоре с Минпромторгом, в описании ключевых технических характеристик создаваемой платформы это в явном виде не прописано, но в «Хайтэке» заверяют, что все программно-аппаратные комплексы в составе продукта подразумевают использование российской компонентной базы.

«Речь идет об отечественных SSD-накопителях, которые разработаны GSNanotech (калининградский производитель электроники; — прим. CNews), — говорит Иодковский. — Производство серверов также планируем осуществить в кооперации с российскими компаниями из реестра отечественных производителей Минпромторга («Аквариус», Depo Computers, Kraftway) — нашими технологическими партнерами».

По его словам, часть оконечного оборудования, в частности линейка IP-телефонов и шлюзов, будет разработана и создана непосредственно «Хайтэком», а произведена — на предприятиях, специализирующихся на изготовлении интегральных микросхем, в рамках контрактного производства.

«Мы планируем, что в перспективе ближайших пяти лет компонентная база UC-платформы будет более чем на 90% отечественной», — заключает Иодковский.

Некоторые факты о «Хайтэке»

«Хайтэк» — это группа компаний, которая занимается поставкой и внедрением решений в сфере информационной безопасности, телекоммуникаций, а также проектированием инженерных систем и объектов ИТ-инфраструктуры.

Соучредителями ООО «Хайтэк», зарегистрированного 21 ноября 2013 г., по данным выписки из ЕГРЮЛ, являются Адам Безиев, Юрий Месропов и Ольга Ильягуева с долями по 30% у каждого, а также Сергей Черных с долей в 10%.

Бывшим соучредителем и гендиректором, а также действующим председателем совета директоров общества выступает Николай Ивенев, экс-помощник депутата Госдумы VI созыва (2011-2016 гг.) — члена комитета по обороне.

По данным «Контур.фокус», за компанией числится 117 госконтрактов на общую сумму в 824,7 млн руб. Среди заказчиков — Минфин, «Транстелеком», ФАС, МЧС, ракетно-космический центр «Прогресс», Корпорация по организации воздушного движения в России, «РТ-информ», «Гринатом», Росэлектроника и др.

Николай Ивенев — экс-соучредитель и председатель совета директоров «Хайтэк», бывший помощник члена комитета Госдумы по обороне

По итогам 2018 г. компания продемонстрировала выручку в 1,1 млрд руб. с приростом этого показателя на 118% по сравнению с предыдущим годом и уровнем чистой прибыли в 9,7 млн руб.

С 2016 г. в компании открыто направление по разработке телекоммуникационного оборудования под брендом IVA Techonologies. На сегодняшний день под ним осуществляется выпуск продуктовых линеек, включающих платформу для видеоконференций IVA MCU, IP-телефон IVA, коммутаторы серии IVA Stag, систему хранения данных IVA «ЯРъ».

В июне 2018 г. «Хэйтэк» и госкорпорация «Ростех» заключили соглашения о стратегическом сотрудничестве. Соглашением предусматривалась совместная деятельность с целью развития систем унифицированных коммуникаций, систем хранения данных, искусственного интеллекта и машинного зрения. Концерн «Автоматика» (входит в «Ростех») должен был стать производственной площадкой, на которой будут реализованы разработки «Хайтэка».