Правительству предложили создать антикризисный штаб для спасения российской электроники

Михаилу Мишустину указали на проблемы радиоэлектронной промышленности России, предложив для их решения создать оперативный штаб, отлучить от должности тематического замглавы Минпромторга и ввести в этом министерстве должность узкоспециального зама. Автором предложений выступил общественный деятель, но в отношении антикризисного штаба его идею полностью поддерживает Ассоциация разработчиков и производителей электроники.

Штаб для кризисной электроники

Как стало известно CNews, главе Правительства России Михаилу Мишустину было предложено создать оперативный штаб выработки незамедлительных мер для преодоления отставания России в сфере радиоэлектроники от развитых в этом отношении стран. Помимо этого премьер-министру предложено сменить куратора радиоэлектронной промышленности в Минпромторге — замминстра Олега Бочарова, а также ввести дополнительную должность замглавы Минпромторга, отвечающего только за развитие российской радиоэлектронной промышленности.

Этот пакет предложений содержится в письме от 20 марта 2020 г. на имя Мишустина и его заместителя Юрия Борисова, курирующего тему радиоэлектроники в Правительстве (копия имеется в распоряжении CNews; ее можно скачать с сервера редакции). Автор письма — директор автономной некоммерческой организации «Консультационно-аналитический центр “Институт повышения конкурентоспособности”» Алексей Ульянов, общественный деятель, руководитель проекта «За антимонопольную реформу!».

В отношении первого из предложений с Ульяновым оказался полностью солидарен исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. «Предложенный оперативный штаб необходимо создать немедленно — для координации антикризисных мер», — сообщил он в разговоре с CNews, который состоялся уже после известного объявления 25 марта 2020 г. Президентом России Владимиром Путиным первой нерабочей недели для страны в конце марта, пролонгированной теперь до конца апреля.

Главе Правительства предложили спасти российскую радиоэлектронную отрасль, создав оперативный штаб и наведя порядок в Минпромторге

По мнению Покровского, оперативный штаб в своей регуляторной деятельности должен охватывать как электронику, так и отрасль разработчиков ПО, поскольку они тесно между собой связаны. «Сейчас полномочий на уровне департамента явно не хватает, — продолжает Покровский. — Например, если в срочном порядке не будут выданы разрешения на работу минимально необходимого числа сотрудников производственных подразделений и складов, то без их поставок будут остановлены процессы у множества заказчиков, в том числе у инфраструктурных и строящихся медицинских центров».

Продолжая рассуждения на тему кризиса, связанного с пандемией и ослаблением рубля, Покровский отмечает, что сейчас отрасли приходится решать очень много задач, обеспечивающих выживание в сложившейся ситуации. «Мы создали совместную рабочую группу с «Руссофтом» (некоммерческое партнерство, объединяющее отечественные компании — разработчики ПО; — прим. CNews), которая готовит решения на жизнь после кризиса, — говорит он. — Мы рассчитываем, что кризис позволит согласовать ряд принципиальных давно назревших решений, которые в комфортных условиях откладываются или блокируются лоббистами с целью сохранить статус-кво».

Что же касается предложенных в письме Ульянова кадровых изменений, то от их оценки глава АРПЭ воздержался. «Хочу сказать, что с середины прошлого года, когда директором нашего профильного департамента стал Василий Шпак, наши взаимодействия с Минпромторгом стали значительно более эффективными и результативными, — заверил Покровский. — Мы чувствуем поддержку со стороны департамента».

В самом Минпромторге на момент выхода материала прокомментировать предложения Ульянова не смогли. В Правительстве на письмо общественного деятеля, по его собственным словам, до сих пор никак не отреагировали.

Волокита в Минпромторге

В основной части своего письма Алексей Ульянов также отмечает, что в настоящее время государственное регулирование рынка радиоэлектронной продукции, направленное на поддержку российских разработчиков и производителей, неэффективно, а в ряде направлений оказывает негативное влияние.

При этом он признает, что органы госвласти проводят большую законотворческую работу. Например, одним из последних важных актов стало постановление Правительства от 10 июля 2019 г. № 878, которым были установлены требования о закупках из Единого реестра радиоэлектронной продукции и порядок формирования этого реестра, установлены ограничения на закупки зарубежной продукции.

Однако для реализации этого постановления Минпромторг должен был утвердить ряд документов, некоторых из которых до сих пор нет. В частности, по согласованию с Минфином и ФАС министерству нужно было установить порядок определения на госзакупках начальной цены контракта и цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком.

Также в двухмесячный срок со дня появления постановления Минпромторг должен был утвердить порядок проведения выездной проверки в целях экспертизы телекоммуникационного оборудования на территории заявителя. До 1 января 2020 г. министерству нужно было утвердить требования по уровню локализации производства телекоммуникационного оборудования и методику оценки уровня этой локализации — для присвоения оборудованию статуса, подтверждающего российское происхождение.

В Минпромторге степень готовности этих документов и перспективы их принятия CNews описать также не смогли.

Акты Минпромторга проблему могут не решить

В разговоре с CNews Иван Покровский отметил, что общая проблематика обращения общественного деятеля к Мишустину ему хорошо знакома. По его словам, в письме Ульянова использованы материалы официальных писем и публичных обращений АРПЭ разного времени по проблемам регулирования госзакупок. «Проблемы по-прежнему актуальны, — говорит он. — Процедура подтверждения российского происхождения продукции крайне непрозрачная и затратная, не только по стоимости, но и времени и в ресурсах ключевых сотрудников».

Как отмечает Покровский, отсутствие перечисленных нормативно-правовых актов по телекоммуникационному оборудованию является показателем уровня нормативной неопределенности, в которой находятся предприятия отрасли. «Но это показатель, а не причина, — подчеркивает он. — Выпуск этих документов не решит проблемы запутанности и забюрократизированности, может даже усугубит их».

Предполагается, что для телекоммуникационного оборудования должна быть одна методика оценки уровня локализации производства, а, например, для вычислительной техники другая. То же самое касается и порядка выездной проверки, поясняет Покровский.

«А еще у них различаются критерии российского происхождения продукции, — добавляет он. — А таких групп продукции в электронике больше десяти, и к каждой свой подход. При этом четкой границы между вычислительной техникой и телеком-оборудованием сегодня провести невозможно; также невозможно провести четкую границу между вычислительной техникой в промышленном исполнении и, например, контроллерами АСУ ТП. Множеством различных методик и их запутанностью создаются условия для полной нормативной неопределенности».

Покровский считает, что проблемы у российских производителей возникают уже не в том, что они не могут воспользоваться преференциями, а в том, что, не преодолев бюрократических процедур и не получив статуса российского происхождения, они формально относятся к поставщикам импорта и вынуждены обосновывать своим заказчикам и регуляторам, что они «не верблюды» — заниматься подготовкой обоснований, вместо того, чтобы все усилия вкладывать в развитие разработок и производства.

«От лица Ассоциации мы снова готовим предложения по упрощению и повышению прозрачности процедур признания продукции российской, по ускоренному порядку формирования Единого реестра радиоэлектронной продукции, — заключает Покровский. — Пока реестр почти пустой, как сейчас, меры по регулированию рынка государственных закупок будут оказывать негативное влияние на промышленность».