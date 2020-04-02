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Минобороны России строит «секретные» военные нейросети

Бизнес Тендеры ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Минобороны ищет подрядчика для создания и обучения нейросетей для военных систем с искусственным интеллектом. Он будет определен по результатам закрытого конкурса, и у него должен быть допуск к гостайне грифом не ниже «секретно», а максимальная сумма госконтракта превысит 387 млн руб.

Миллионы на нейросети

Минобороны России готовится потратить несколько сотен миллионов рублей на создание и обучение нейросетей для нового поколения военных систем с искусственным интеллектом (ИИ). Подрядчик будет выбран по результатам закрытого конкурса, заявку на проведение которого ведомство разместило 27 марта 2020 г. Одно из требований, предъявляемых к будущему исполнителю - наличие действующей лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну со степенью секретности разрешенных к использованию сведений не ниже «секретно».

Победитель конкурса должен будет выполнить научно-исследовательскую работу «Исследования по созданию экспериментального образца комплекса разработки, обучения и реализации глубоких нейронных сетей для нового поколения военных систем с искусственным интеллектом (шифр “Каштан”)».

На портале госзакупок конкурс Минобороны проходит под номером 0173100004520000334 (идентификационный код закупки – 201770425226177040100100015437219217). Прием заявок на участие в нем продлится до 27 апреля 2020 г., а начальная (максимальная) цена госконтракта составляет около 387,7 млн руб. Закупка осуществляется по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» от 29 декабря 2012 г.

Сроки выполнения и финансирование

Определенный по итогам конкурса подрядчик должен будет выполнить научно-исследовательскую работу не позднее 10 ноября 2022 г. Минобороны разделит финансирование проекта на три этапа – часть средств исполнитель получит в 2020 г., часть – в 2021 г., а последний перевод будет осуществлен в 2022 г.

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Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

Итоговая сумма контракта разделена по годам не поровну. Так, в 2020 г. на выполнение работ будет выделено около 115,1 млн руб., в 2021 г. – свыше 152,6 млн руб., а в 2022 г. – ровно 120 млн руб.

Источник всех средств – федеральный бюджет России. Согласно концепции конкурса, система платежей будет авансовой – перед выполнением каждого из этапов научно-исследовательской работы Минобороны будет перечислять 50% суммы, запланированной на этот этап, на счет подрядчика.

Требования к исполнителю

Согласно извещению Минобороны о проведении конкурса, каждый из его участников должен соответствовать единым требованиям, предусмотренным п.1 ч.1 ст.31 федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 г. Они включают в первую очередь наличие действующей лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну со степенью секретности разрешенных к использованию сведений не ниже «секретно», выданной уполномоченным органом.

Дополнительно все участники конкурса должны соответствовать требованиям пунктов 3-5, 7, 7.1 и 9-11 ч1. ст.31 ФЗ № 44-ФЗ, а также требованиям части 1.1 статьи 31 ФЗ № 44-ФЗ.

Высокие технологии для Минобороны

В 2018 г. по инициативе Минобороны в России началось строительство военного инновационного технополиса «Эра», размещенного в Анапе в Краснодарском крае. Как сообщал CNews, с инициативой по его созданию в феврале 2018 г. к Президенту России Владимиру Путину обратился министр обороны Сергей Шойгу.

Сотрудники технополиса «Эра», в первую очередь военнослужащие из состава научных рот, работают в областях робототехники, суперкомпьютеров, информационной безопасности и искусственного интеллекта. Основная цель комплекса заключается в создании инновационной инфраструктуры и формировании эффективной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности России. Не исключено, что проект «Каштан» будет частично или полностью связан с этим технопарком.

Завершение строительства технополиса предварительно запланировано на IV квартал 2020 г. с 23 декабря 2019 г. технополисом руководит глава военной полиции генерал-лейтенант Владимир Ивановский. До него «Эру» возглавлял полковник Федор Дедус, перешедший на работу в администрацию президента.

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