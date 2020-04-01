«Роскосмос» отсрочил на 3 года двухмиллиардный проект «Компьюлинка»

Разобравшийся со своими управленческими и финансовыми проблемами «Компьюлинк» опроверг сведения о возможном затягивании по его вине двухмиллиардного инженерного проекта для «Роскосмоса» и рассказал, как намерен решить вопрос на 67 млн руб. со своим субподрядчиком.

Продление дорогого контракта

Как выяснил CNews, дорогостоящий проект по реконструкции испытательной базы для космических ракет «Роскосмоса», который ведет ИТ-интегратор «Компьюлинк», по договоренности сторон был существенно продлен. В соответствии с дополнительными соглашениями к контракту стоимостью 2,24 млрд руб., срок его исполнения был сдвинут с ноября 2020 г. на декабрь 2023 г. «Это произошло по объективным причинам; у заказчика к нам никаких претензий нет», — подчеркнули в «Компьюлинке» в разговоре с CNews.

Напомним, речь идет о проекте под названием «Реконструкция стенда В2В для наземных испытаний двигательной установки верхних ступеней ракеты-носителя с имитацией штатных условий эксплуатации». Контракт на его исполнение «Компьюлинк» заключил с «Роскосмосом» в декабре 2017 г. Непосредственно закупку размещало входящее в госкорпорацию предприятие «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» (НИЦ РКП) из подмосковного города Пересвет, чей стенд и реконструируется.

Изучая документы на сайте госзакупок в контексте разбирательства «Компьлинка» с субподрядчиком, CNews обратил внимание, на странности в финансовой отчетности. В карточке контракта на данный момент сроком его исполнения прописано 30 ноября 2020 г. и имеется указание на то, что стоимость исполненных поставщиком обязательств составляет 682 млн руб., в то время как фактически ему выплачено 792,1 млн руб.

Это могло означать нарушение графика проекта, та как по истечении 27 месяцев его реализации, за 8,5 месяцев до его завершения выполненные исполнителем обязательства оценены менее чем в треть бюджета реконструкции, хотя еще по итогам 2018 г. интегратор должен был получить за вовремя выполненные работы 1,25 млрд руб.

Двухмиллиардный проект ИТ-интегратора для «Роскосмоса» отсрочен на три года

Представленные сейчас пояснения «Компьюлинка» указывают на то, что данные на сайте госзакупок недостоверны. В компании заверяют, что проект идет в полном соответствии с графиком — скорректированным.

Разбирательство с субподрядчиком

Данный проект попал в поле зрения CNews в середине марта 2020 г. в связи с завершением судебного разбирательства по иску к «Компьюлинку» со стороны его партнера по реконструкции стенда — научно-производственного центра «Мера». Его материнская структура, ООО «Научно-производственное предприятие “Мера”» позиционирует себя в качестве разработчика и поставщика бортовых и управляющих измерительных систем для промышленных испытательных стендов.

По итогам финального заседания судьи постановили, что интегратор должен выплатить «Мере» около 67,2 млн руб. долгов и неустоек, а также пени, точный объем которой будет рассчитан только в день ее погашения.

Основанием для иска стал договор между интегратором и центром от 31 июля 2018 г. на 294,6 млн руб. на поставку неназванного в решении суда оборудования. «Мера» посчитала, что заказчик рассчитался с ней за технику не в полной мере, и служители Фемиды с ее доводами согласились в полном объеме. В ходе разбирательства «Компьюлинк» подавал встречное заявление о взыскании с «Меры» 7,3 млн руб. неустойки за просрочку поставки товара. Однако суд этот иск отклонил.

В «Компьюлинке» в разговоре с CNews сообщили, что суд не учел существенных обстоятельств, связанных с тем, что «Мера» по договору должна была не только произвести поставку оборудования (это было сделано), но и осуществить его монтаж и пусконаладку, а также предоставить различного рода документацию (это сделано не было).

В «Компьюлинке» указывают, что в конце февраля 2020 г. состоялось трехстороннее совещание представителей компании, «Меры» и «Роскосмоса», на котором «Мера» пообещала завершить свою часть проекта до 30 апреля.

Таким образом в «Компьюлинке» нисколько не сомневаются, что сейчас компания сможет заключить с «Мерой» мировое соглашение. Если этого не произойдет, «Компьюлинк» воспользуется своим правом на апелляцию; время на него еще есть.

Что за проект для «Роскосмоса» реализует «Компьюлинк»

Из документов на сайте госзакупок можно заключить, что реконструкция испытательного стенда, которую осуществляет «Компьюлинк», представляет собой ремонт и модернизацию ряда инженерных сооружений испытательной базы НИЦ РКП в Пересвете. База позиционируется как крупнейший в России испытательный комплекс для отработки широкого диапазона изделий ракетно-космической техники. Его общая площадь составляет 10 тыс. кв. м. В год на нем осуществляется порядка 20 испытаний.

Комплекс включает стендовый корпус, бункер управления, насосную станция, резервуары воды, монтажный корпус, щитовую, эстакады трубопроводов спирта, кислорода и паров водорода и пр. Большая часть сооружений была возведена в 1960-е годы и к настоящему моменту имеет дефекты стен, перекрытий, балок и т. д.

Техзаданием предусмотрено усиление и восстановление конструкций, утепление сооружений, подземная прокладка водопровода, канализации, электрокабелей, заземления, кабелей связи, трубопровода слива жидкого кислорода, а также установка молниеприемника, перепланировка помещений с устройством кирпичных перегородок благоустройство прилегающей территории и т. д.

Выход «Компьюлинка» из кризиса

Напомним, в середине марта 2020 г. CNews стало известно о том, что знаковое для российского ИТ-рынка уголовное дело, в рамках которого был арестован президент компании Михаил Лящ, было прекращено несколько месяцев назад. За прошедшее с того момента время интегратор успел существенно укрепить пошатнувшиеся бизнес-показатели.

Арест Ляща состоялся 21 сентября 2018 г. после того как его санкционировал Тверской суд Москвы. Первоначально в отношении бизнесмена была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября 2018 г., однако уже 22 октября стало известно о переводе Ляща под домашний арест, а 15 ноября CNews узнал, что Лящ получил возможность посещать офис своей организации, принимая непосредственное участие в управлении бизнесом.

Михаила Ляща подозревали в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Эта норма описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, но также карает преступления, связанные с недвижимостью. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Постановление о прекращении дела было подписано старшим следователем одной из структур МВД еще 30 августа 2019 г. Ранее «Компьюлинк» этот факт огласке не предавал. CNews имел возможность ознакомиться с документом.

По итогам своего последнего докризисного 2017 г. «Компьюлинк» показал выручку в 20,1 млрд руб., что позволило ему занять 16 место в рейтинге крупнейших российских ИТ-компаний CNews100. В 2018 г. выручка компании сократилась до 16,4 млрд руб., хотя в обновленном рейтинге «Компьюлинк» сохранил за собой 16 место.

В компании указывают, что по итогам 2019 г. ее выручка составила около 18 млрд руб. Причем таким показателем «Компьюлинк» во многом обязан позитивной для него концовке года. Так, например, только за период с октября 2019 г. по январь 2020 г. компания выиграла контрактов и пополнила портфель заказов примерно на 12 млрд руб.

По расчетам члена совета директоров «Компьлинка» Юрия Данилюка, по итогам 2020 г. компания должна продемонстрировать прирост выручки ориентировочно на уровне около 30% и превзойти показатель докризисного для нее 2017 г.