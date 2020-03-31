За москвичами установят тотальную слежку на время карантина

В Москве готовится к запуску система идентификации личности для выявления нарушителей карантина, в том числе и самоизолировавшихся людей, решивших выйти на улицу. Она сможет распознавать даже лица, на 40% закрытые маской или предметом одежды. Систему свяжут с камерами наблюдения по всему городу и данными сотовых операторов по геолокации.

Полномасштабная слежка за россиянами

Столичные власти собираются запустить в Москве систему отслеживания передвижений москвичей во время карантинных мир из-за пандемии коронавируса. Система будет распознавать людей по их лицам, что поможет выявлять нарушителей строгих ограничительных мир, установленных в российской столице.

Как пишет «Коммерсант», оборудование для системы полностью закуплено, однако его развертывание затребует дополнительных затрат времени. Сроки финального запуска системы слежки за москвичами и гостями столицы не установлены – для этого потребуются еще несколько недель.

Власти Москвы действуют по примеру ряда стран Европы, а также Тайваня и Китая, где алгоритмы идентификации лиц уже используются для поиска нарушителей карантина. В данном случае система будет построена на базе технологии компании NtechLab.

Компания NtechLab на 12,5% принадлежит госкорпорации «Ростех» и на 25% – фонду Рубена Варданяна. Оставшиеся доли распределены между пятью основателями компании и фондом ImpulseVC.

Карантин в Москве и Московской области введен 30 марта 2020 г. – временно покидать свои дома жильцы могут исключительно для обращения за медпомощью, покупкой продуктов в магазине или лекарств в аптеке, а также для выгула домашних животных, выбрасывания бытового мусора или поездки на работу, если присутствие работника необходимо.

Новая система будет следить пока только за нарушителями карантина

По состоянию на 31 марта 2020 г. общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 1836 человек, а количество скончавшихся от него – девять. Во всем мире болезнь подхватили более 787,6 тыс., а число смертей от нее составило более 37,8 тыс.

В масштабах всего города

На первом этапе развертывания системы в ее базу данных внесут фотографии людей, ранее нарушавших карантин, а также всех жителей и гостей Москвы, переносящих болезнь в легкой форме и при этом добровольно самоизолировавшихся у себя дома. Одновременно с этим она сможет отслеживать подозрительную активность в подъездах многоквартирных домов.

Систему, по информации сотрудника московской мэрии. объединят с массивом городских камер наблюдения, которых в Москве насчитывается около 178 тыс., и до конца 2020 г. к ним будет добавлено еще 9000 камер. Все они расположены на улицах, во дворах, магазинах, парках, в подъездах жилых домов, школах и местах скопления людей. По данным РБК, на 18 марта 2020 г. система помогла выявить свыше 200 нарушителей карантина, объявленного в столице.

Для более точного контроля за перемещениями москвичей столичные власти планируют привлечь операторов сотовой связи, которые будут делиться данными о местоположении своих абонентов. В Китае информация, собираемая такой системой, дополняется данными с тепловизоров.

Возможности системы

Система сможет вести постоянное наблюдение за теми, кто уже нарушал карантин. Идентифицировать москвичей по лицам система будет даже в том случае, если на них будут надеты маски – она сможет распознать лицо, даже если оно скрыто на 40%.

Как отметил источник «Коммерсанта», с наибольшей вероятностью система будет отслеживать только нарушителей карантина и самоизолировавшихся – остальным москвичам тотальная слежка, по его словам, пока не грозит. «Проблем с точки зрения мощностей и технической составляющей у города нет, но это будет неразумно с точки зрения реагирования на инциденты», – сказал он.

В дополнение система сможет контролировать отдельные зоны на предмет соблюдения полного карантина – к примеру, ее можно научить следить за отдельным домом и даже подъездом и присылать уведомления всякий раз, когда на входе в него происходит какое-либо движение.

В то же время, по словам источника, возможности системы первоначально будут использоваться лишь частично. «Большую часть работы по отслеживанию нарушителей карантина придется делать вручную», – отметил он. Это связано как раз с тем, что на полноценное ее развертывание уйдет некоторое время.