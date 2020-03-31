За москвичами установят тотальную слежку на время карантина
В Москве готовится к запуску система идентификации личности для выявления нарушителей карантина, в том числе и самоизолировавшихся людей, решивших выйти на улицу. Она сможет распознавать даже лица, на 40% закрытые маской или предметом одежды. Систему свяжут с камерами наблюдения по всему городу и данными сотовых операторов по геолокации.
Полномасштабная слежка за россиянами
Столичные власти собираются запустить в Москве систему отслеживания передвижений москвичей во время карантинных мир из-за пандемии коронавируса. Система будет распознавать людей по их лицам, что поможет выявлять нарушителей строгих ограничительных мир, установленных в российской столице.
Как пишет «Коммерсант», оборудование для системы полностью закуплено, однако его развертывание затребует дополнительных затрат времени. Сроки финального запуска системы слежки за москвичами и гостями столицы не установлены – для этого потребуются еще несколько недель.
Власти Москвы действуют по примеру ряда стран Европы, а также Тайваня и Китая, где алгоритмы идентификации лиц уже используются для поиска нарушителей карантина. В данном случае система будет построена на базе технологии компании NtechLab.
Компания NtechLab на 12,5% принадлежит госкорпорации «Ростех» и на 25% – фонду Рубена Варданяна. Оставшиеся доли распределены между пятью основателями компании и фондом ImpulseVC.
Карантин в Москве и Московской области введен 30 марта 2020 г. – временно покидать свои дома жильцы могут исключительно для обращения за медпомощью, покупкой продуктов в магазине или лекарств в аптеке, а также для выгула домашних животных, выбрасывания бытового мусора или поездки на работу, если присутствие работника необходимо.
По состоянию на 31 марта 2020 г. общее число заразившихся коронавирусом в России составляет 1836 человек, а количество скончавшихся от него – девять. Во всем мире болезнь подхватили более 787,6 тыс., а число смертей от нее составило более 37,8 тыс.
В масштабах всего города
На первом этапе развертывания системы в ее базу данных внесут фотографии людей, ранее нарушавших карантин, а также всех жителей и гостей Москвы, переносящих болезнь в легкой форме и при этом добровольно самоизолировавшихся у себя дома. Одновременно с этим она сможет отслеживать подозрительную активность в подъездах многоквартирных домов.
Систему, по информации сотрудника московской мэрии. объединят с массивом городских камер наблюдения, которых в Москве насчитывается около 178 тыс., и до конца 2020 г. к ним будет добавлено еще 9000 камер. Все они расположены на улицах, во дворах, магазинах, парках, в подъездах жилых домов, школах и местах скопления людей. По данным РБК, на 18 марта 2020 г. система помогла выявить свыше 200 нарушителей карантина, объявленного в столице.
Для более точного контроля за перемещениями москвичей столичные власти планируют привлечь операторов сотовой связи, которые будут делиться данными о местоположении своих абонентов. В Китае информация, собираемая такой системой, дополняется данными с тепловизоров.
Возможности системы
Система сможет вести постоянное наблюдение за теми, кто уже нарушал карантин. Идентифицировать москвичей по лицам система будет даже в том случае, если на них будут надеты маски – она сможет распознать лицо, даже если оно скрыто на 40%.
Как отметил источник «Коммерсанта», с наибольшей вероятностью система будет отслеживать только нарушителей карантина и самоизолировавшихся – остальным москвичам тотальная слежка, по его словам, пока не грозит. «Проблем с точки зрения мощностей и технической составляющей у города нет, но это будет неразумно с точки зрения реагирования на инциденты», – сказал он.
В дополнение система сможет контролировать отдельные зоны на предмет соблюдения полного карантина – к примеру, ее можно научить следить за отдельным домом и даже подъездом и присылать уведомления всякий раз, когда на входе в него происходит какое-либо движение.
В то же время, по словам источника, возможности системы первоначально будут использоваться лишь частично. «Большую часть работы по отслеживанию нарушителей карантина придется делать вручную», – отметил он. Это связано как раз с тем, что на полноценное ее развертывание уйдет некоторое время.