Интеграция
Может ли аналитика поднять оборот компании в 2,5 раза
О чем думает бизнес
Как ИТ помогают все успевать и сдавать проекты в срок
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Роскомнадзор возглавил экс-глава ИТ-управления Кремля

Бизнес Кадры Телеком Интернет Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
Новым главой Роскомнадзора стал Андрей Липов, до недавнего времени руководивший ИТ-управлением Администрации Президента. Липов, как и его предшественник на посту главы Роскомнадзора Александр Жаров, являются выходцами из команды экс-министра связи Игоря Щеголева.

Андрей Липов возглавил Роскомнадзор

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Андрея Липова новым главой Роскомнадзора. Распоряжение об этом от 29 марта 2020 г. за подписью Мишустина опубликовано на официальном сайте Правительства России.

До недавнего времени Андрей Липов возглавляя Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента.

Липов работает на госслужбе с 2008 г.: тогда он пришел в Минкомсвязи, которое возглавлял Игорь Щеголев. В 2010 г. Липов возглавил в министерстве Департамент государственной политик в области информатизации и информационных технологий.

Перестановки в Правительстве и Администрации Президента

В 2012 г. Игорь Щеголев стал помощником Президента России. Тогда же в Администрации Президента было создано Управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии, которое возглавил Андрей Липов.

lipov600.jpg
Новый глава Роскомнадзора Андрей Липов

В том же году бывший заместитель Щеголева по министерству Александр Жаров возглавил Роскомнадзор. В 2018 г. Щеголев покинул Администрацию Президента. Управление, которое возглавлял Липов, было переименовано в Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Липов продолжил им руководить.

После смены Правительства в 2020 г. Жаров покинул должность главы Роскомнадзора. Теперь он возглавляет холдинг «Газпром-Медиа».

Новым главой Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента стала Татьяна Матвеева, которая ранее была руководителем Управления информационных технологий Федеральной налоговой службы (ФНС). Руководителем ФНС был нынешней премьер-министр Михаил Мишустин.

Как Роскомнадзор стал регулировать интернет

Под руководством Александра Жарова Роскомнадзор значительно расширил свои полномочия. До его прихода ведомство занималось надзором за СМИ, услугами связи и охраной персональных данных. При Жарове Роскомнадзор стал заниматься регулированием интернета и блокировкой доступа к запрещенным сайтам.

Перечень категорий запрещенных сайтов постоянно расширялся. Изначально это были сайты с детской порнографией, пропагандой суицида и распространением наркотиков. Затем в эти категории добавились пиратские ресурсы, экстремизм (в это понятие включены призывы к участию в несанкционированных митингах), интернет-магазины алкогольной продукции, сайты с азартными играми, а также любые ресурсы, которые будут признаны незаконными судами.

Кроме того, Роскомнадзор стал вести реестр организаторов распространения информации (ОРИ), в которой должны попадать все сайты и сервисы, позволяющие общаться пользователям интернета. ОРИ должны в течение года хранить на территории России информацию о действиях российских пользователей, в течение полугода содержимое переданных ими сообщений, а также передавать спецслужбам ключи для расшифровки сообщений своих пользователей.

В случае отказа от выполнения этих требований доступ к соответствующему ОРИ должен быть заблокирован. Наиболее громкая история в связи с этим разгорелась весной 2018 г., когда Роскомнадзор попытался заблокировать Telegram. Создатель мессенджера Павел Дуров попытался противостоять блокировке и стал регулярно менять IP-адреса своего сервиса.

В ответ Роскомнадзор заблокирован миллионы IP-адресов зарубежных хостинговых площадок, с которыми работал Роскомнадзор. Это привело к сбоям в работе большого числа сервисов и жалобам пользователей. В итоге Роскомнадзор прекратил эту тактику, и мессенджер Telegram продолжает работу в России.

Также Роскомнадзор получил полномочия блокировать сайты, собирающие персональные данные россиян, но не хранящие их на территории России. В 2016 г. из-за этого под блокировку попала социальная сеть Linkedin. В то же время Facebook и Twitter отказались выполнять данные требования, а Роскомнадзор, вместо блокировки, наложил на них штрафы.

Новая задача для Роскомнадзора

В 2019 г. в России был принят так называемый «закон о суверенном интернете». Он предоставляет Роскомнадзору полномочия по централизованному управлению сетями связи в случае возникновения угроз. С этой целью Роскомнадзор должен установить за свой счет у операторов связи специальное оборудование, которое позволит ему вести управление.

Другие материалы рубрики

Курировать ИТ в Кремле будет соратница Мишустина

ИТ-тендер ВТБ на 15 миллиардов породил «сверхажиотажный спрос»

Государственные информсистемы России скрывают значимые данные

Прекращено уголовное дело против главы «Компьюлинка»

Российское правительство переходит на удаленную работу

В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал»

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гарнитуры для работы за компьютером: выбор ZOOM

Лучшие флэш-накопители с USB-C: выбор ZOOM

Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM

Как и где хранить запас продуктов в городской квартире: лучшие гаджеты
Показать еще

Наука

Бетельгейзе готовится к взрыву или ученые не правы?

Проблему квантовых повторителей могут решить алмазы

Социальная изоляция может привести к необратимым последствиям

Новое покрытие для смартфонов убивает болезнетворные бактерии
Показать еще
Тема месяца

Что делать ИТ-директору во время пандемии

Перед ИТ-руководителями встают задачи, связанные с обеспечением удаленной работы сотрудников.

Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Облачная цифровизация и DevSecOps решают проблему загрузки сотрудников рутиной