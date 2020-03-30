МВД открыло «Эльбрусам» и «Байкалам» путь к своему миллиардному контракту, но не оставило им шансов на победу

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МВД закупает десятки тысяч настольных ПК, демократично прописав по отношению к их процессорам нестрогие требования, соответствующие в том числе отечественным процессорам «Эльбрус» и «Байкал». Однако в реальности претендовать на миллиардный контракт смогут только поставщики «железа» на зарубежных чипах.

«Демократичные» требования МВД

Как выяснил CNews, Министерство внутренних дел (МВД) решило закупить 30,3 тыс. настольных ПК, выделив на это 1,12 млрд руб. и прописав в тематическом тендере технические характеристики, теоретически позволяющие поставщикам задействовать в этом «железе» российские процессоры.

В частности, ведомство существенно снизило порог вхождения для чипов по параметру их максимальной частоты — до 800 МГц. Практика CNews мониторинга компьютерных госзакупок позволяет утверждать, что именно по этому параметру госорганы, в том числе и само МВД, обычно отсекают все существующие «Эльбрусы», «Байкалы», «Мультикоры» и пр.

Никакие конкретные разработчики чипов в техзадании не прописаны — процессоры должны показать не менее 8 тыс. баллов по заданным условиям на тесте производительности 7-Zip/p7zip по метрике Rating MIPS. При этом в тендерной документации в требованиях к ОС есть пункт о том, что «представленная в дистрибутиве операционная система должна иметь версии, обеспечивающие ее функционирование на процессорных архитектурах х86-64 и “Эльбрус”».

Последнее обстоятельство формально указывает на то, что в МВД явно допускают, что в министерство может быть поставлена техника на одном из процессоров линейки «Эльбрус», разрабатываемой компанией МЦСТ.

На момент выхода публикации предположение CNews о том, что требуемые характеристики процессоров были заданы в том числе с прицелом на российские чипы, в МВД не прокомментировали.

МВД теоретически может потратить свыше 1 млрд руб. на ПК с отечественными процессорами

Рассматриваемый тендер в формате электронного аукциона с вышеупомянутой суммой в качестве начальной максимальной цены контракта стартовал 20 марта 2020 г. Заявки от претендентов будут приниматься до 15 апреля, торги намечены на 17 апреля. Срок поставки товара ограничен 15 июля 2020 г.

Российские чипы действительно подходят…

Представитель МЦСТ Константин Трушкин в разговоре с CNews подтвердил, что у компании есть продукция, соответствующая заданным условиям тендера.

«По характеристикам текущие серийно выпускаемые процессоры “Эльбрус-8С” и “Эльбрус-1С+” не подходят, т. к. поддерживают память типа DDR3. При этом производительности “Эльбрус-8С” хватит для достижения производительности 8000 MIPS в тесте 7Zip, — отметил он сначала. — Полностью удовлетворяет требованиям процессор “Эльбрус-8СВ”, для которого в текущем году подтверждена готовность к серийному производству, а также процессор “МЦСТ R-2000”».

Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам компании «Байкал электроникс», разрабатывающей линейку процессоров «Байкал», Артем Огурцов в беседе с CNews также указал, что последний из выпущенных его организацией чипов Baikal-M походит для поставок в МВД в составе ПК по всем заданным техническим параметрам.

…но обеспечить ими МВД невозможно

И все же есть обстоятельство, из-за которого купленные МВД компьютеры наверняка окажутся на зарубежных процессорах.

«Срок поставки — по 15 июля 2020 года — не позволяет обеспечить цикл производства в России такого количества вычислительных комплексов без наличия процессоров в нужном количестве на складе уже сейчас, на момент открытия конкурса, и полной готовности российского производства к массовому выпуску материнских плат», — заверяет Константин Трушкин из МЦСТ.

С ним солидарен и представитель «Байкал электроникс». «В первую очередь вопрос в сроках тендера. Соблюсти их для поставок ПК в таком количестве будет сложнее всего, так как необходимое количество процессоров еще надо произвести, а сроки производства в среднем шесть месяцев, — говорит Артем Огурцов. — Поэтому у меня есть некоторые сомнения, что российские производители сумеют уложиться в такие сроки. И так как требования “российскости” в тендере нет, мы думаем, что в нем изначально планировалось закупать оборудование на иностранных процессорах».

По утверждению Огурцова, на этапе подготовки тендера сотрудники МВД с его компанией не консультировались. Константин Трушкин из МЦСТ отмечает, что в целом МВД выходило на связь с его компанией относительно характеристик ее продукции, но не в преддверии данного тендера. «Так как он не ориентирован на закупку техники с процессорами “Эльбрус”», — категорично резюмирует он.

Что именно закупает МВД

В соответствии с документами, представленными на сайте госзакупок, в МВД готовы приобрести как ПК с мониторами, так и моноблоки. По условиям, они должны быть российскими — произведенными на территории нашей страны, но это не мешает поставщикам использовать в их составе зарубежную компонентную базу, в том числе и процессоры.

На компьютер должна быть установлена одна из российских операционных систем, включенных в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи. При этом дистрибутив ОС должен соответствовать различным требованиям ФСТЭК по защите информации, быть совместимым со средствами антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security, средствами создания и проверки электронной подписи компании «Криптопро» и средствами криптографической защиты информации, предназначенными для сквозного шифрования сетевых соединений и каналов связи ViPNet Client компании «Инфотекс».

У МВД есть опыт использования российских чипов. В том числе печальный

Необходимо отметить, что МВД — это чуть ли не единственное министерство, которое честно пыталось исполнить принятый в России в середине 2016 г. план гарантированных закупок отечественной гражданской микроэлектроники на перспективу до 2018 г. По итогам первых полутора лет премьер-министр (на тот момент) Дмитрий Медведев по сути признал этот план проваленным, подтвердив сделанные за несколько дней до этого выводы CNews, поэтому к концу 2018 г. он был переформатирован. Его содержание и ход исполнения не известны.

В рамках первого плана, в частности, в августе-декабре 2016 г. МВД дооснастило ЦОД единой системы информационно-аналитического обеспечения своей деятельности серверными узлами на процессорах «Эльбрус». На них пришлось 202,3 млн руб. от 222-миллионной общей суммы поставки «железа». Исполнение контракта должно было завершиться в декабре 2016 г.

В ноябре 2016 г. МВД на процессорах «Байкал» заказало компьютеры для приема экзаменов на водительские права за 357 млн руб. На этих же чипах министерство в декабре 2016 г. заказало ПК для организации электронной очереди в своих отделениях. Непосредственно на компьютеры пришлось всего порядка 27 млн руб., но общий размер контракта составил 197,45 млн руб.

Первый из этих контрактов, связанных с «Байкалами», стал сверхпроблемным, а в марте 2019 г. он и вовсе послужил причиной ареста главы компании «Т-платформы» (поставщика ПК) Всеволода Опанасенко и начальника управления связи департамента ИТ, связи и защиты информации МВД Александра Александрова. Оба были переведены под домашний арест 18 марта 2020 г. Уголовное дело не закрыто.

ПК на «Эльбрусах» и/или «Байкалах» закупают РЖД

Напомним, на днях CNews выяснил, что Российские железные дороги (РЖД) реанимировали свои планы по закупке 15 тыс. компьютеров, собранных на отечественных процессорах под управлением одной из российских ОС на ядре Linux. Причем если на начальном этапе застопоренного по решению ФАС, а затем и вовсе отмененного тендера РЖД нацелились на чипы «Эльбрус 1С+» компании МЦСТ, то теперь в качестве альтернативы или даже дополнения (пометка в ТЗ — «и/или») рассматривается процессор Baikal-T1 (новое название — BE-T1000) компании «Байкал электроникс».

Новая тендерная процедура в том же формате электронного аукциона стартовала 20 марта 2020 г. (в один день с закупкой РЖД) с прежней начальной ценой лота в 1,08 млрд руб. (с НДС). Заявки от претендентов будут приниматься до 4 апреля. Подведение итогов намечено на 17 апреля.