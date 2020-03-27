Государственные информсистемы России скрывают значимые данные

Критика ФГИС в докладе Счетной палаты

Большая часть государственных информационных систем федерального уровня (ФГИС) в России обладает низкой степенью открытости информации и публикует недостаточно социально значимые данные. Таков один из выводов, представленных в аналитическом докладе «Оценка открытости государственных информационных систем в России», который был подготовлен Счетной палатой совместно с экспертами АНО «Информационная культура» и Центра перспективных управленческих решений.

Кроме того, авторы доклада указывают на отсутствие прямого нормативного определения термина ГИС, содержащего в том числе требования к функциональной открытости и открытости финансовых расходов на них. Это, по мнению экспертов, приводит к непрозрачности учета федеральных и региональных ГИС в России, затрудняет процесс контроля над соблюдением требований к открытости данных систем, а также не позволяет отслеживать бюджетные расходы на их содержание.

Эксперты также обращают внимание на то, что уровень функциональной открытости федеральных органов исполнительной власти, то есть доступности информации об их работе, существенно отстает от уровня их информационной открытости или доступности собираемых и генерируемых ими данных, а также готовности этими данными делиться. Причем именно первая, как отмечают специалисты, является важным инструментом обеспечения фактической, а не декларируемой открытости. «Чем больше государственных данных используют бизнес, НКО и другие бенефициары, тем выше прозрачность деятельности органов власти и степень их подотчетности обществу», – говорится в исследовании.

Что такое ГИС

Большая часть генерируемых и собираемых органами власти данных агрегируется в государственных информационных системах. Например, Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС) собирает данные о госконтрактах, Единый государственный реестр объектов культурного наследия (ЕГРОКН) содержит данные об объектах культуры на территории страны и т. д.

Счетная палата проанализировала степень открытости государственных информационных систем

Сейчас в России функционирует 876 информационных систем федерального уровня. По оценкам авторов доклада, суммарные расходы на них за 2017–2019 гг. составляют 60-75 млрд руб., включая затраты на центры обработки данных и инфраструктуру электронного правительства. Это около 50-60% от всех ИТ-бюджетов госорганов.

Рейтинг открытости ФГИС

Эксперты отобрали 50 ГИС, у которых есть публичный сайт или карточка на сайте ведомства-оператора, и оценили уровень их открытости. По итогам оценки каждой рассмотренной системы был определен рейтинг, обозначаемый двухбуквенным сочетанием. Первая буква отражает уровень доступности информации, вторая – открытость данных. Каждая ГИС была причислена к одной из четырех категорий: A, B, C или D, где A означает высокую степень открытости, B – среднюю, C – низкую, D – отсутствие необходимой для оценки информации, в том числе в публичном доступе.

Рейтинг открытости ФГИС России ФГИС Рейтинг Сумма расходов за 2019 г. (млн руб.) Сумма расходов за 2017–2019 гг. (млн руб.) Федеральная государственная информационная система Государственный каталог Музейного фонда России AA н/д н/д Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами «Электронный бюджет» AA 2 496,6 5 928 Единая информационная система в сфере закупок AA 1 128,3 3 280,8 Портал государственных и муниципальных учреждений AB 79,9 307,4 Федеральная информационная адресная система BA 97,2 156,2 Единый интернет-портал для популяризации культурного наследия и традиций России BA 29,6 90,4 Единый государственный реестр объектов культурного наследия BA 0 47,8 Портал открытых данных Министерства культуры России BA 3 9,4 Государственная автоматизированная информационная система «Управление» AC 211,2 446,9 Единая межведомственная информационно-статистическая система BB 29,8 93,1 Портал открытых данных России BB 3,4 4,1 Портал государственного и муниципального финансового аудита BC 38,6 124,8 Единая государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета BC 34,1 56,8 Единая государственная автоматизированная информационная система учета оборота алкогольной продукции BC 256,9 398,7 Портал правовой информации pravo.gov.ru BC н/д н/д Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) BC 124,7 422,2 Единая государственная информационная система социального обеспечения BC 691,2 1 799,7 Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах BC н/д н/д Автоматизированная информационная система Федеральной службы судебных приставов CB 449,8 697,9 Федеральная государственная информационно-аналитическая система «Единая системауправления государственным имуществом» (ФГИАС ЕСУГИ) CB 253,5 780,3 Информационный ресурс «Безопасные дороги.РФ» CB 20,2 58,7 Государственная автоматизированная система правовой статистики CC 1 747,1 2 047,1 Федеральная государственная информационная система «Единый реестр проверок» (ФГИС ЕРП) CC 453,1 903,3 Единая информационно-аналитическая система безопасности дорожного движения (ЕИАС БДД) CC 22,9 54,5 Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины и сделок с ней CC 58,4 153 Федеральная государственная информационная система координации информатизации CC 105,2 184,1 Федеральная государственная информационная система досудебного (внесудебного) обжалования (ФГИС ДО) СС н/д н/д Аналитическая информационная система обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемой в рамках государственных программ России (Портал государственных программ Российской Федерации) (АИС ГП) CC 68,9 85 Государственная информационная система обязательного медицинского страхования CC 262,7 653,3 Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства AD 8,5 11,3 Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве AD н/д н/д Автоматизированная информационная система «Меркурий» AD н/д н/д Федеральная государственнаяинформационная система в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС») AD н/д н/д Государственная информационная система промышленности AD н/д н/д Единый портал государственныхи муниципальных услуг (функций) AD н/д н/д Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) BD 1 265,9 3 981,2 Инвестиционный портал с процедурами визуализации инвестиционных проектов, территорий опережающего развития, обратной связи с инвесторами, предоставления информации об инвестиционном климате Дальнего Востока и возможностях по инвестированию BD 2,6 5 Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния BD 218,6 603,9 Федеральная государственная информационно-аналитическая система «Единая система управления государственным имуществом» BD 253,5 780,3 Информационно-поисковая система «Единый портал внешнеэкономической информации» BD 7 10,6 Государственная автоматизированная система России «Выборы» BD 1 350,8 7 638,9 Автоматизированная информационная система «Открытый бюджет для граждан» BD 15 95 Автоматизированная информационная система учета некоммерческих и религиозных организаций (АИС «УНРО») CD 13,6 26,8 Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения CD 564,4 1 595,5 Система обеспечения законодательной деятельности CD н/д н/д Автоматизированная информационная система «Национальная электронная библиотека» CD н/д н/д Федеральная государственная информационная система общественного контроля в области охраны окружающей среды и природопользования CD н/д 9,07 Электронная база данных всех перемещенных в результате Второй мировой войны и находящихся на территории России культурных ценностей CD н/д 0,8 Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ (ЕИСУ КС) CD 787 924,6 Единая федеральная информационная система земель сельхозназначения (ЕФИС ЗСН) DD 33 361,5 Источник: аналитический доклад «Оценка открытости государственных информационных систем в России» Счетной палаты России

В результате 29 (58%) из них были отнесены к категориям с низкой степенью открытости или почти закрытым ГИС. В перечень таковых, в частности, попали Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения, автоматизированная информационная система «Открытый бюджет для граждан», государственная автоматизированная система Российской Федерации «Выборы». Информация в подобных ГИС, по мнению авторов исследования, может иметь высокую социальную значимость.

ГАС «Выборы», оператором которой является ЦИК, оказалась в числе наиболее функционально-закрытых ФГИС России

Лишь 8 (16%) ГИС были признаны имеющими высокую степень открытости, причем их операторами являются четыре ведомства: Минфин, Минкультуры, Федеральное казначейство и ФНС.

Наивысший балл и по доступности (открытости) информации, и по открытым данным получили всего три ГИС: государственный каталог Музейного фонда России, система «Электронный бюджет» и Единая информационная система в сфере закупок. Еще пять систем получили наивысший балл хотя бы по одному из этих параметров, при том, что второй параметр также не получил низкие баллы. К ГИС со средней степенью открытости относятся 13 ГИС (26%).

Рекомендации Счетной палаты

Для повышения уровня открытости ГИС авторы доклада рекомендуют усилить акцент на функциональной открытости ведомств.

Помимо этого, по мнению экспертов, необходимо разработать и закрепить в законодательстве четкое определение термина «государственная информационная система», отделив это понятие от других типов информационных систем.

Также рекомендуется создание Единого реестра ГИС, который будет использоваться для публичного мониторинга госрасходов на ИТ в целом и на ГИС в частности.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить аналитический доклад зампреду правительства России Дмитрию Чернышенко, а также в Минкомсвязи, Госдуму и Совфед.

