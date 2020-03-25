Китай откажется от Windows в госсекторе через три года. Ее замена почти готова

Власти Китая инициировали разработку новой системы Unity Operating System в рамках постепенного отказа от иностранного ПО, в частности, ОС Windows. Система создается в версиях для ПК и серверов и базируется на китайском Linux-дистрибутиве, в основе которого лежит Debian. Стабильная версия UOS вышла в январе 2020 г. Вместе с UOS и Deepin Китай разрабатывает еще несколько национальных систем – Kylin, NeoKylin Linux и Ubuntu Kylin.



Китайский ответ Microsoft

В Китае начался постепенный отказ от зарубежных компьютеров ПО в госсекторе. Как пишет портал Softpedia, Стратегия разработана сроком на три года – к концу 2022 г. импортозамещение ПО и электроники в в этой области должно быть стопроцентным.

Для выполнения этого плана в Китае ведется разработка операционной системы Unity Operating System (UOS), которая должна стать полноценной заменой ОС семейства Windows. Создание ОС поручено властями КНР компании Union Tech.

По информации Softpedia, переход на UOS может начаться в течение 2020 г., поскольку система, первая бета-версия которой появилась в конце 2019 г., очень быстро эволюционирует и развивается. Точные сроки начала отказа от Windows ресурс не называет.

Что такое UOS

Unity Operating System разрабатывается в двух модификациях – настольной для домашних и офисных ПК и серверной. Первую публичную бета-версию девелоперы опубликовали 19 декабря 2019 г., а релиз первой стабильной версии состоялся 14 января 2020 г.

Разработка UOS идет ускоренными темпами

Основу UOS составляет Deepin – дистрибутив Linux, разработка которого изначально (с 2004 г.) велась китайскими специалистами. Первое время проект носил название Hiweed Linux. Создаваемый китайскими разработчиками, в 2011 г. он перешел под контроль компании Wuhan Deepin Technology и сменил название на актуальное, а спустя еще три года он стал международным проектом, присоединившись к Linux Foundation.

В основе Deepin Linux находится дистрибутив Debian Linux. OC располагает собственным интерфейсом и широким спектром предустановленных утилит – их количество достигает 30 и включает файловый менеджер Deepin File Manager и видеоплеер DMovie. Также в наличии центр установки программ Deepin Software Center, а программам сторонних разработчиков относится, в частности, пакет офисных приложений WPS Office. Что из этого достанется в итоге UOS, пока неизвестно.

Совместимость с китайским «железом»

Поскольку КНР хочет отказаться не только от иностранного софта, но и от аппаратного обеспечения, создатели UOS изначально ориентируются на китайское «железо». В декабре 2019 г. UOS обучили работе с китайскими процессорами производства компании Zhaoxin – настольную версию системы запустили на чипе KaiXian KX-6000, а серверная заработала на KaiSheng KH-30000.

KaiXian KX-6000 и KaiSheng KH-30000 – одни из самых актуальных на момент публикации материала процессоров Zhaoxin. Это х86-совместимые чипы, выполненные по 16-нанометровому техпроцессу, в них присутствуют до восьми ядер с базовой частотой до 3 ГГц, а сама Zhaoxin – это совместное предприятие, образованное в 2013 г. властями Шанхая (Китай) и компании Via, давнего конкурента Intel и AMD.

В КНР есть и другие национальные процессоры. Как сообщал CNews, в конце декабря 2019 г. в стране состоялся анонс Loongson 3A4000 и 3B4000, с разработанных китайскими специалистами с нуля. Loongson 3A4000 и 3B4000 базируются на микроархитектуре Loongson версии GS464v и производятся по далеко не самой современной 28-нанометровой технологии, а в 2020 г. Loongson собирается выпустить 16- и даже 12-нанометровые чипы. Об их совместимости с UOS на момент публикации материала известно не было.

Многочисленные китайские ОС

В распоряжении Китая есть несколько операционных систем собственной разработки, помимо UOS и Deepin. Последний, отметим, в настоящее время устанавливается на ряд ноутбуков компании Huawei, выбравшей его вместо Windows.

Huawei владеет собственной программной платформой Harmony OS, дебютировавшей в августе 2019 г. В отличие от UOS, Deepin и нижеперечисленных систем, ориентированных на серверы, настольные ПК, ноутбуки и встраиваемые системы и заменяющих Windows, Harmony OS позиционируется как замена мобильной ОС Android.

Kylin, еще один претендент на звание национальной ОС Китая

В список национальных операционных систем Китая также входит Kylin – первая отечественная китайская ОС. Она существует с 2001 г., и поначалу ее создавали специалисты Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В настоящее время над ней работает крупный китайский софт-девелопер Tianjin Kylin Information (TKC).

Изначально Kylin основывалась на FreeBSD, но эта версия системы была признана неудачной и развития, как и широкого распространения, не получила. Она использовалась лишь в нескольких китайских военных сетях. Сейчас в основе системы лежит ядро Linux.

Deepin Linux, ставший основой UOS

Существует и операционная система Ubuntu Kylin – национальная китайская ОС, основанная на дистрибутиве Ubuntu Linux и созданная в рамках сотрудничества с компанией Canonical (она занимается развитием Ubuntu). Первая версия системы вышла весной 2013 г.

Параллельно с TKC свою систему создает компания China Standard Software (CS2C). Она работает над пользовательской ОС NeoKylin Linux, «китайским клоном» Windows XP. Интерфейс системы практически полностью скопирован с оригинальной оболочки детища Microsoft, включая дизайн окон и стартового меню, а также названия базовых разделов – «Мой компьютер», «Мои документы», «Корзина», «Панель управления» и т. д. В основе системы лежит дистрибутив Fedora.