После централизованной закупки ПО для чиновников выручка «Моего офиса» взлетела в 5 раз

Выручка разработчика «Моего офиса» по итогам 2019 г. выросла в пять раз. Крупнейшая поставка этих пакетов произошла в конце отчетного периода — по итогам централизованной закупки «Минкомсвязи» офисного софта для федеральных госорганов.

Пятикратный скачок выручки

По итогам 2019 г. выручка отечественного разработчика офисного пакета «Мой офис», компании «Новые облачные технологии» (НОТ) достигла 773,5 млн руб. По сравнению с 2018 г., когда она была на уровне 154,3 млн руб., ее прирост составил 619,2 или 401% — практически ровно в пять раз.

Крупнейшая поставка «Моего офиса» за отчетный период состоялась в рамках проекта по централизованной закупке «Минкомсвязи» офисного софта для федеральных госорганов (ФОИВ). В ходе него в конце 2019 г. «Мой офис» к поставке был предложен компанией «Ланит», которая победила в двух из трех тематических тендерах на передачу суммарно 150,8 тыс. пакетов, подписав с Минкомсвязи контракты на 207,1 млн руб. и 291,5 млн руб., то есть суммарно на 498,6 млн руб. Какая именно часть из этой суммы досталась НОТу, неизвестно.

Срок предоставленных чиновникам лицензий ограничен 12 месяцами. То есть можно предположить, что в конце 2020 г. Минкомсвязи необходимо будет осуществить новую аналогичную закупку. На вопрос CNews относительно ожидания компании от развития проекта генеральный директор НОТ Дмитрий Комиссаров ответить пока не готов. Он напомнил, что у НОТ в проекте нет монополии — в 26 госорганов по итогам централизованной закупки поставляются ПО «Р7-офис» по контракту на 241,9 млн руб., который достался «Софтлайн проектам».

Также Комиссаров отметил, что первые централизованные закупки софта прошли с опозданием более чем на год, поэтому сейчас строить какие-либо планы в отношении второй закупки он считает преждевременным.

Напомним, централизованные закупки офисного ПО, наряду с ПО обеспечения информбезопасности, Минкомсвязи проводит для ФОИВов, подотчетных Правительству России, во исполнение правительственного постановления № 658, вышедшего 8 июня 2018 г. В соответствии с его буквой, ФОИВы могли начать получать софт еще в III квартале 2018 г.

Выручка разработчиков «Моего офиса» в 2019 г. выросла в пять раз

Среди других крупнейших поставок 2019 г. в компании упоминают приобретение 30 тыс. лицензий «Моего офиса» «Почтой России» на 352,6 млн руб., 23 тыс. лицензий «Росгвардией» на 59,7 млн руб. (теперь суммарно организация имеет 60 тыс. лицензий) и 13 тыс. лицензий Пенсионным фондом на 69,2 млн руб. Отметим, что это также размеры контрактов с госорганами партнеров НОТ — напрямую она продажами не занимается.

Насколько в реальности «Мой офис» используется чиновниками?

На вопрос CNews о том, существуют ли в компании какие-либо методики и инструменты по отслеживанию реального числа пользователей ее продуктов — можно ли как-то проверить, не случилось ли так, что госорганы закупились лицензиями по разнарядке, а пересаживать чиновников не спешат, Дмитрий Комиссаров ответил следующим образом.

«Мы можем отслеживать количество пользователей по росту запросов в техническую поддержку от наших клиентов, которые внедряют продукт, — отметил он. — Чем их больше, тем больше пользователей. Так, например, после подведения итогов централизованной закупки количество обращений от уникальных пользователей выросло в разы».

Другие годовые результаты

По данным НОТ, в 2019 г. количество ее проданных лицензий выросло в 3,9 раза. По итогам отчетного периода заказчикам были переданы 244 тыс. лицензий — на 181 тыс. лицензий больше, чем годом ранее. Из них 67% продаж пришлось на «Мой офис профессиональный» — продукт, состоящий из частного облака и набора офисных приложений для совместной работы с документами, электронной почтой, календарем и контактами.

В 2019 г. увеличился и состав партнерской сети НОТ. По сравнению с 2018 г. общее количество авторизованных компаний, которые занимаются дистрибуцией решений «Моего офиса», обучением партнеров и предоставлением услуг сервисной поддержки, увеличилось на 32,5% и составило 1364 компании.

Вырос и объем поставок продуктов НОТ в регионы России. В 2019 г. было заключено 640 сделок (на 119% больше, чем в 2018 г.) с региональными клиентами на сумму более 38 млн руб. (плюс 22%) в 68 регионах России (61 регион годом ранее). Наибольшее количество лицензий было поставлено в Тульскую (1431 лицензия), Волгоградскую (1210) области, Приморский край (755), Курскую (644) и Ростовскую (635) области.

Крупнейшими региональными контрактами стали закупки «Моего офиса» для нужд Центра информационных технологий Волгоградской области (1200 лицензий, 3,1 млн руб.), Администрации Владивостока (709 лицензий, 5,7 млн руб.) и Централизованной бухгалтерии Московской области (589 лицензий, 4,6 млн руб.).

Планы на будущее

«Для развития нашей компании 2019 год стал невероятно важным, — говорит Комиссаров. — В 2020 году мы сконцентрируемся на работе с клиентами и партнерами по внедрению. Наша задача — обеспечить максимально комфортный и оперативный переход заказчиков на российское программное обеспечение. Международные проекты также продолжат развитие — кроме работы в Африканском регионе, мы рассматриваем партнерство со странами Латинской Америки, Европы и Азии».

Проект «ХЗ»

При подведении итогов за 2019 г. в НОТе объявили о создании центра компетенций «Хаб знаний Мой офис» — специализированного центра управления образовательными процессами. По словам Дмитрия Комиссарова, в компании его название пока в шутку сокращают до аббревиатуры ХЗ, подразумевая, что его очертания и перспективы пока не до конца ясны.

Основной задачей проекта является консолидация знаний и учебных материалов о продуктах «Мой офис», создание единой точки входа для партнеров, заказчиков и учебных заведений — для увеличения их технологической экспертизы, передача знаний в образовательную среду. Через «Хаб знаний» планируется осуществлять взаимодействие заказчиков и партнеров с сертифицированными учебными центрами и государственными образовательными учреждениями, а также проходить внутреннее обучение и развитие сотрудников компании.

Хаб займется организацией подготовки специальных образовательных программ по продуктам НОТ, которые будут использованы при организации обучения. Хаб станет взаимодействовать непосредственно с сертифицированными учебными центрами партнеров, которые предлагают полный комплекс образовательных услуг, в том числе учебные курсы, оценку и развитие навыков, адаптацию новичков, а также так называемую евангелизацию и проведение исследований. Стать партнером сможет как коммерческий учебный центр, так и любое академическое заведение, имеющее лицензию на образовательную деятельность.

Для клиентов и потенциальных пользователей «Мой офис» планируется организация проведения тренингов, семинаров и квалификационного тестирования по полученным знаниям — для подтверждения квалификации учащихся.