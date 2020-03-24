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CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется

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В июне 2020 г. CNews проведет крупнейшее ИТ-мероприятие: «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров». Мероприятие полностью посвящено практике решения сложных задач цифровизации в современных условиях. В CNews FORUM Кейсы примут участие более 600 ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний России.

Крупнейшее мероприятие лета 2020 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 10 июня 2020 г.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

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Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, «Российские железные дороги»

Мероприятие примет более 600 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

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Станислав Казарин, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

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Григорий Волис, вице-президент по информационным технологиям, ВСК

Участие в CNews FORUM Кейсы подтвердили Директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Станислав Казарин; директор по ИТ, группа ЧТПЗ Рустам Абдрахманов; вице-президент по информационным технологиям ВСК Григорий Волис; член правления, заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почты России» Сергей Емельченков; директор Департамента ИТ в сфере науки и высшего образования России Антоний Швиндт; ИТ-директор «АстраЗенека» Михаил Потапкин; заместитель генерального директора - директор по цифровым технологиям и развитию удаленных каналов продаж «СМП-Страхование» Вадим Егоров; ИТ-директор МТС-Банк Максим Шадура; директор по информационным технологиям «ТехноНИКОЛЬ» Владислав Уткин; советник руководителя Федерального казначейство Наталья Гвоздева; директор по ИТ группы «Черкизово» Владислав Беляев; руководитель направления «Информационные технологии и бизнес информация», старший ИТ-партнер «Сибур» Сергей Васильев; руководитель проектов «Абсолют Страхование» Владимир Корчебный; директор по управлению проектами цифровой трансформации ВТБ Сергей Лукашкин; руководитель отдела управления клиентскими отношениями, аналитики и стратегий развития клиентов Райффайзенбанка Мария Комиссарова; директор по ИТ, АПХ «ЭКО-культура» Игорь Гуль; руководитель проектов группы «Интер РАО» Антон Дроздов; старший ИТ-партнер, «Управление персоналом», «Корпоративный университет», «Управление эффективностью», «Сибур» Алексей Леонов; руководитель проектов, ALROSA Богдан Браговский; ИТ-директор Wildberries Антон Ревяшко; директор по маркетингу goods.ru Андрей Осокин; директор по развитию маркетплейса «AliExpress Россия» Дмитрий Селихов; руководитель по электронной коммерции Nespresso Иван Хорошилов; директор по электронной коммерции Quiksilver Филипп Лабковский; руководитель отдела электронной коммерции «Адамас» Станислав Ильин; Digital Products specialist Danone Егор Кочешков; Digital Products specialist Danone Ярослав Тарнопольский; руководитель ИТ-проектов, «М.Видео-Эльдорадо» Мария Алексеева; генеральный директор PimPay Ольга Сатановская; руководитель проекта Winncom Technologies Сергей Литвак; Regional Channel Account Manager – Russia & CIS, AppDynamics Юлия Лучкина; директор по информационным технологиям «Кораблик-Р» Артем Елизаров; главный ИТ-архитектор Х5 Retail Group Сергей Кузнецов.

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Сергей Емельченков, член правления, заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов, «Почта России»

Мероприятие из семи тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках и страховании», «ИТ в ТЭК», «Цифровая трансформация», «Видеотехнологии в бизнесе», «E-commerce» и «Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру».

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Антоний Швиндт, директор Департамента ИТ в сфере науки и высшего образования России

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

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Михаил Потапкин, ИТ-директор «АстраЗенека»

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

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На «CNews Forum Кейсы» была продолжена традиция проведения открытых интервью с ключевыми спикерами

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

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