В России за 413 миллионов построят госпортал бесплатной юридической помощи

Бесплатная юридическая господдержка

Правительство России опубликовало проект закона создании единого государственного портала правового просвещения и бесплатной юридической помощи. Проект «О едином государственном портале правового просвещения и бесплатной юридической помощи» и положение о порядке его работы, подписанные премьер-министром Михаилом Мишустиным, выложены для открытого обсуждения на Федеральном портале проектов нормативных документов.

Согласно положениям проекта, разработанного Минюстом России во исполнение положений федерального закона №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г., запуск правового государственного портала в опытную эксплуатацию предполагается произвести в 2022 г. Финансовая сторона проекта предполагает затраты на создание портала ‎в объеме 413 млн руб.

Портал создаст «безопасное информационное правовое пространство, ориентированное на социально-правовые потребности граждан». Запуск портала позволит обеспечить «единый цифровой контур для работы всех участников государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи», отмечается в пояснительной записке к документу.

Функции и сервисы правового портала

Портал также призван помочь в формировании «высокого уровня правовой культуры населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду, исключающих любые формы национального и религиозного экстремизма либо поведения, посягающего ‎на общественную нравственность и правопорядок, гражданский мир ‎и национальное согласие».

Госпортал бесплатной юридической помощи появится в 2022 г.

В список функций портала, кроме оказания бесплатной юридической помощи и правового информирования, также входит популяризация правовых идей ‎СМИ и на открытых информационно-справочных ресурсах смежных федеральных органов исполнительной власти.

Помимо правовой информации с «высокой степенью визуализации ‎и простыми поисковыми сценариями», посетителям портала будут доступны интерактивные карты судов, пунктов бесплатной юридической помощи, правоохранительных органов, всех участников государственной ‎и негосударственной систем бесплатной юридической помощи.

Проект предусматривает наличие на портале чат-бота «Правовой помощник» для ориентации в выложенном на сайте контенте. В структуру портала будет включена платформа с сервисами для оказания бесплатной юридической помощи.

Разработку, эксплуатацию и совершенствование структуры портала планируется возложить на Минюст России. Техническое сопровождение портала и функции оператора предлагается возложить на ФБУ «Научный центр правовой информации» при Минюсте России.

Этапы и сроки реализации проекта

Согласно проекту постановления, Минюст и Минфин России обязаны в четырехмесячный срок представить на утверждение план запуска и эксплуатации портала на период до 2022 г. На Министерство юстиции России возлагается обязанность закончить проектирование портала уже в 2020 г.

На протяжении 2021 г. Минюст России должен завершить создание правового портала. Пилотное внедрение и запуск портала в опытную эксплуатацию запланированы на 2022 г.

В плане финансового обеспечения расходов на создание портала предлагается дополнительное финансирование Минюста России ‎в общем объеме 413 млн руб. Создание портала и его запуск ‎не должны повлечь «социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», отмечается в пояснительной записке к документу.