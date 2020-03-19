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Министру связи нашли троих новых заместителей

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, Текст: Игорь Королев
Новым заместителем министра связи Максута Шадаева стал директор департамента министерства Олег Качанов. По информации CNews, еще двумя заместителями Шадаева станут Василий Слышкин и Андрей Черненко, которые в разное время также занимали посты глав департаментов министерства.

Олег Качанов стал заместителем министра связи

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олега Качанова. Документ опубликован на сайте Правительства.

Качанов работает в Минкомсвязи с 2014 г. До сих пор он был главой департамента проектов цифровой трансформации. До этого он в разное время возглавлял департамент развития проектов по информатизации и был заместителем директора департамента развития электронного правительства.

Напомним, в конце января 2020 г. в России сменилось Правительство. Новым министром связи вместо Константина Носкова стал Максут Шадаев, который до той поры возглавлял ИТ-«дочку» «Ростелекома» - «РТ-Лабс».

На подходе еще двое новых заместителей министра

Шадаев постепенно формирует свою команду. По информации источника CNews, близкого к Правительству, скоро у министра появится еще два новых заместителя: Андрей Черненко и Василий Слышкин. Оба из них также имеют опыт работы в министерстве.

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Олег Качанов назначен заместителем главы Минкомсвязи

Василий Слышкин пришел в Минкомсвязи в 2018 г. Сначала он стал советником министра, затем возглавил департамент развития архитектуры и координации информатизации, которым он руководит и по сей день. До прихода в министерство с 2005 по 2017 гг. Слышкин работал в системном интеграторе IBS.

Черненко в первый раз пришел в Минкомсвязи в 2012 г., став советником занимавшего в тот момент времени пост министра связи Николая Никифорова. Затем Черненко возглавил департамент проектов по информатизации министерства.

В октябре 2016 г. Черненко возглавил новый департамент в министерстве – реализации стратегических проектов. Департамент занимался обеспечением ИКТ-инфраструктуры Чемпионата мира по футболу в 2018 г. и Универсиады в 2019 г.

В 2019 г. Черненко ушел из министерства в структуры госкорпорации «Ростех». В начале 2020 г. Черненко вернулся в министерство, причем вновь на пост советника министра. Ранее о возможном назначении Черненко замминистра связи писало издание Tadviser.

Кандидат из Сбербанка

Еще одного кандидата на пост замминистра связи называло агентство «Интерфакс»: это Дмитрий Огуряев, до недавнего времени возглавлявший дивизион государственных продуктов и сервисов Сбербанка. В начале года Огуряев стал советником министра связи.

Пресс-служба Минкомсвязи ограничилась комментарием, что информация о назначении новых заместителей министра публикуется на сайте Правительства.

Кто ушел и рискует уйти из Минкомсвязи

Олег Качанов стал вторым заместителем министра связи, пришедшим в министерство после назначения министром Максута Шадаева. До этого статс-секретарем министерства в ранге замминистра стала Людмила Бокова, до той пор возглавлявшая Комитет Совета Федерации по конституционному строительству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества.

Олег Пак, который до этого был статс-секретарем, после прихода Шадаева получил повышение: он стал первым заместителем министра. Ранее такой должности в министерстве не было.

Еще один замминистра Максим Паршин остался в министерстве, но поменял свою функциональность. До этого он отвечал за электронное правительство, а теперь стал отвечать за нацпрограмму «Цифровая экономика».

Из команды Носкова на настоящий момент ушло двое заместителей: Олег Войтенко (курировал почтовую отрасль) и Михаил Мамонов (занимался электронной торговлей). Возможен уход и еще одного заместителя – Евгения Кислякова (курировал нацпрограмму «Цифровая экономика»). Как и Войтенко, он считался человеком Носкова: они все вместе пришли в Минкомсвязи в 2018 г. из Аналитического центра при Правительстве (АЦ).

По данным Telegram-канала «Нецифровая экономика», возможен уход еще двух заместителей министра: Олега Иванова (отвечает за телекоммуникационную отрасль) и Алексей Соколова (курирует ИТ-отрасль). Возможным кандидатом на пост куратора телекоммуникационной отрасли является вице-премьер Правительства республики Татарстан и бывший министр связи республики Роман Шайхутдинов.

Также в Минкомсвязи продолжает работу замминистра Алексей Волин, отвечающий за масс-медиа.

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