Главу «Т-Платформ» выпустили из тюрьмы

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Главу «Т-Платформ» отпустили из СИЗО

Московский городской суд отказался продлить срок содержания под стражей директора компании «Т-Платформы» Всеволода Опанасенко. Бизнесмен отправлен под домашний арест на три месяца. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Дмитрия Ляшкова, адвоката Опанасенко. По данным информагентства, под домашний арест из СИЗО также отпущен бывший начальник управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации МВД России Александр Александров.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к замгенпрокурора Александру Буксману с просьбой смягчить Опанасенко меру пресечения. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев также высказался против содержания в СИЗО директора «Т-Платформ».

Опанасенко и Александров являются фигурантами уголовного дела, связанного с контрактом от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб. Поставка значительной части «железа» не была осуществлена в срок, что дало право МВД отказаться от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате. Позже тендер был перезапущен, победили снова «Т-платформы», и поставка все же была завершена.

Уголовное преследование Опанасенко

В общей сложности Опанасенко провел в СИЗО около года. В марте 2019 г. его арестовали на два месяца в рамках угловного дела, возбужденного по части 3 статьи 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), однако в мае 2019 г. он не был отпущен на свободу. В конце июля 2019 г. Мосгорсуд в очередной раз продлил срок его ареста – на этот раз еще на три месяца, до 25 октября 2019 г. Защита обвиняемого ходатайствовала об изменении меры пресечения на более мягкую, но безуспешно.

Основатель компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко

В конце сентября 2019 г. за главу «Т-платформ» вступился Борис Титов, призвавший российскую и мировую общественность к распространению информации о деле. По его мнению, уголовное преследование Опанасенко нельзя считать справедливым. Свое публичное обращение он разместил на официальных страницах в социальных сетях Facebook и «Вконтакте», где он называл Опанасенко «российским Джобсом».

За два дня до заседания суда, назначенного на 21 октября, стало известно, что Титов написал письмо Президенту России Владимиру Путину с просьбой о проверке законности и обоснованности заведения уголовного дела. Однако это не помогло – Басманный суд Москвы продлил содержание под стражей главе «Т-платформы до 25 января 2020 г.

В феврале 2020 г. Опанасенко предъявили обвинение по статье 159 УК РФ («Мошенничество»), а обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями с него сняли. Тогда же Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бизнесмена на продление ему срока содержания под стражей.