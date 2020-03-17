Российскому разработчику чипов выдали 150 миллионов, которые не нужно возвращать

Отечественный разработчик и производитель интегральных микросхем «Миландр» получил от Минобрнауки субсидию в 150 млн руб. на создание электронной системы безопасности для автотранспорта и организацию ее производства.

Производство систем автобезопасности

Как выяснил CNews, зеленоградское микроэлектронное предприятие «Миландр» получит от государства 150,2 млн руб. на организацию отечественного высокотехнологичного производства систем безопасности автотранспорта. Эти системы станут строиться на основе блока управления и интеллектуальных датчиков, включающих миллиметровые радары диапазона 76-77 ГГц.

Указанная сумма предоставляется частями в виде субсидии — от Министерства науки и высшего образования. Напомним, субсидию не стоит путать с обычным контрактованием; она выдается безвозмездно, хотя и при условии, что получатель полностью исполнит условия договора, и проект будет реализован.

Договор между сторонами был подписан еще 20 ноября 2019 г. В соответствии с ним «Миландр» в 2019 г. должен был получить 10,2 млн руб. На 2020 г. запланировано выделение 70 млн руб., на 2021 г. — также 70 млн руб.

Предполагается, что в организацию производства «Миландр» вложит дополнительно 151 млн руб. собственных средств. Соисполнителями проекта выступят Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ), а также организация с аббревиатурой НГТУ. Возможно речь идет о Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева.

«Миландр» получил 150 миллионов на запуск производства автоэлектроники

Будущее производство займет технические помещения общей площадью 500 кв. м. Его сотрудниками станут 20 человек. На момент публикации материала в «Миландре» не смогли сообщить CNews, где именно планируется развернуть производство.

Проект представлен как элемент развития кооперации российских вузов, государственных научных учреждений и организаций реального сектора экономики — в рамках подпрограммы «Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности» госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства от 9 апреля 2010 г. № 218.

Что именно будет производиться

Как следует из договора Минобрнауки и «Миландра», создаваемая в ходе проекта система безопасности автотранспорта включит блок управления и два радара: однолучевой («Обзор-77-1») и многолучевой («Обзор-77-2»). Все эти элементы также будут разработаны в рамках проекта.

Создаваемая система предназначается для предупреждения водителя об опасности столкновения с транспортными средствами и пешеходами. Однолучевой радар станет контролировать слепые зоны, помогать водителю при смене полосы движения и оценивать обстановку на дороге в условиях затрудненного визуального наблюдения: дождя, снега, задымления, слепящего солнечного света и пр.

Многолучевой радар помимо этого станет предупреждать о столкновениях, автоматически запускать экстренное торможение, осуществлять адаптивный круиз-контроль, автоматически управлять светом фар.

Блок управления станет собирать и обрабатывать информацию с датчиков — для анализа и принятия водителем или системой решений о возможных действиях. В состав блока должны войти процессор приложений на архитектуре ARM (имеются в модельном ряду «Миландра» — на ядрах Cortex), оперативная память объемом не менее 1 Гбайта, твердотельный накопитель объемом не менее 16 Гбайт, микросхема Ethernet со скоростью передачи данных в 1000 Мбит/с, интерфейс USB, микросхема видеодекодера, блок инерциальных датчиков, интерфейс CAN для подключения исполнительных или информационных устройств.

ПО системы должно быть разработано на языках программирования C и/или Assembler и включать системный и функциональный софт.

Угол обзора однолучевого радара по горизонтали составит 40° на дистанции 70 м и 90° на расстоянии 20 м. Угол обзора по вертикали — 36°. Он сможет одновременно обнаруживать до 10 объектов. Угол обзора многолучевого радара по горизонтали составит 12° на дистанции 180 м и 90° на расстоянии 20 м. Угол обзора по вертикали — 24° на дистанции 180 м. Он сможет одновременно обнаруживать до 16 объектов.

Габаритные размеры первого из радаров не более 210х110х50 мм при массе в 500 г, второго — 150х110х50 мм при той же массе, блока питания — 250х250х50 мм при массе в 2,5 кг. Все оборудование должно иметь ресурс работы в 10 тыс. часов и срок службы в шесть лет при гарантийном сроке в три года.

Объемы производства радаров со 100 штук каждого из видов в 2022 г. должны к 2026 г. вырасти до 500 штук в год, блока управления — с 10 штук до 450 штук в тот же период.

Несколько фактов о «Миландре»

По данным ЕГРЮЛ, АО «ПКК Миландр» было зарегистрировано в Зеленограде 1 декабря 1993 г. Компания позиционирует себя в качестве разработчика и производителя интегральных микросхем.

Своей основной специализацией она указывает реализацию проектов в области разработки и производства изделий микроэлектроники (микроконтроллеров, микропроцессоров, микросхем памяти, приемопередатчиков, преобразователей напряжения, радиочастотных схем), универсальных электронных модулей и приборов промышленного и коммерческого назначения, а также разработки ПО для информационных систем и изделий микроэлектроники.

«В течение последних десяти лет “Миландром” выполнено более 230 опытно-конструкторских работ в интересах аппаратурных промышленных предприятий, — сообщает организация на своем сайте. — Разработано и доведено до серийного выпуска 206 типономиналов интегральных микросхем».

Основными потребителями своих изделий в компании называют российские приборостроительные предприятия — изготовители аппаратуры связи, радиотехнических систем, бортовых вычислителей и систем телеметрии. «Миландр» имеет свои представительства в Воронеже, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Офисные и производственные помещения, занимаемые компанией, составляют свыше 8 тыс. кв. м. Она выпускает около 500 тыс. микросхем в год. В организации работает порядка 650 сотрудников.

В базе «Контур.фокус» содержатся данные о 61 госконтракте компании на общую сумму в 4,7 млрд руб. Среди крупнейших госзаказчиков последних лет — Минпромторг, пензенское производственное объединение «Электроприбор», НПП «Пульсар». По итогам 2018 г. выручка компании составила 2,8 млрд руб. с приростом на 7% по сравнению с предыдущим годом и показателем чистой прибыли в 461,1 млн руб.