Мишустин формирует «цифровой спецназ» из чиновников министерств. Список

Полсотни цифровых замов

Председатель Правительства России Михаил Мишустин провел встречу с заместителями глав федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию. Список 50 чиновников ранга CDTO (Chief Digital Transformation Officer, руководитель цифровой трансформации) федеральных органов, принявших участие в мероприятии, опубликован на сайте Правительства (продублирован ниже).

Как отметил в своем выступлении премьер-министр, встреча – первая в своем роде, была организована с целью донести до чиновников, ответственных за цифровую трансформацию, что ожидает от них Правительство в рамках выполнения национальной программы «Цифровая экономика» и включенных в нее шести федеральных проектов.

«В самое короткое время нам в нашей стране нужно выйти на конкретные результаты. И нам нужны для этого особые люди, с особыми навыками и особым опытом – если хотите, цифровой спецназ Правительства. Поэтому требования к вам тоже особые», – отметил в своем выступлении Михаил Мишустин.

Премьер также отметил, что в список CDTO федеральных органов вошли «прошедшие довольно жесткий отбор профессионалы с большой буквы, люди, которые прошли через большое количество проектов в области цифровизации». В список их полномочий включены изменения или реинжиниринг рабочих процессов внутри министерств и ведомств, включая перевод их в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени.

Цели и задачи цифровых замов

Михаил Мишустин заявил, что в скором времени будет разработана программа цифровой трансформации для ведомств на ближайшие три года, в которую войдут показатели для оценки результатов внедрения информационных технологий. Ожидается, что для каждого чиновника, ответственного за цифровую трансформацию в своей сфере, будут введены соответствующие показатели деятельности (KPI).

Михаил Мишустин на встрече с чиновниками ранга CDTO

Кураторами федеральных чиновников в ранге CDTO, помимо глав ведомств, министерств, федеральных органов исполнительной власти, назначен министр Минкомсвязи Максут Шадаев и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Премьер также предложил организовать обучение для чиновников в ранге CDTO на базе Центра подготовки руководителей цифровой трансформации Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Выступивший на встрече вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что программа обучения будет действовать на протяжении всего времени работы CDTO. На начальном этапе будут проводиться еженедельные встречи, далее «может быть, реже».

Выступление вице-премьера Дмитрия Чернышенко

Дмитрий Чернышенко охарактеризовал работу чиновников CDTO как реализацию концепции «государство как платформа», при этом платформа, на которой будут разрабатываться продукты (среда разработки), будет единой для всех.

«В основе каждой системы должна лежать в том числе и обратная связь, удовлетворенность той услугой, которая была оказана в результате платформенных решений, за которые вы будете отвечать. Огромное межведомственное взаимодействие должно быть, потому что нет четких барьеров. Понятно, что все данные будут в защищенном едином облаке, в едином "океане" данных государства, который будет контролироваться», – отметил вице-премьер.

Кто присутствовал на встрече

В список участников встречи Мишустина с заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти, ответственными за цифровую трансформацию вошли как действующие замы, так и кандидаты на эту должность.

Ф.И.О. Должность Чернышенко Дмитрий Николаевич Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Шадаев Максут Игоревич Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Комар Евгений Викторович Директор департамента информационных технологий Правительства Российской Федерации Шклярук Мария Сергеевна Академический директор центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Абрамова Елена Викторовна Заместитель руководителя федерального агентства по государственным резервам Акиньшин Юрий Алексеевич Заместитель руководителя федеральной службы по надзору в сфере природопользования Аккузин Вадим Викторович Заместитель председателя правления пенсионного фонда Российской Федерации Албычев Александр Сергеевич Заместитель руководителя федерального казначейства Бесхмельницын Максим Михайлович Заместитель директора бывшего департамента информационных технологий и связи Правительства Российской Федерации, кандидат (министерство юстиции Российской Федерации) Бочаров Олег Евгеньевич Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Бударин Андрей Владимирович Заместитель руководителя федеральной налоговой службы Васильев Денис Александрович Заместитель руководителя федеральной службы по труду и занятости Васильева Татьяна Викторовна Кандидат (министерство просвещения Российской Федерации) Гатагова Ольга Анатольевна Заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Геллер Анатолий Яковлевич Заместитель руководителя федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Гуров Григорий Александрович Начальник управления молодежных проектов и программ федерального агентства по делам молодежи Джиоев Захарий Тенгизович Заместитель руководителя федерального агентства морского и речного транспорта Доценко Алексей Викторович Заместитель руководителя федеральной антимонопольной службы Дыдыкин Андрей Валерьевич Кандидат (федеральное медико-биологическое агентство) Звягина Наталья Владимировна Начальник управления информационных технологий федеральной службы судебных приставов Зубов Юрий Сергеевич Заместитель руководителя федеральной службы по интеллектуальной собственности Иванов Александр Олегович Заместитель руководителя федерального агентства железнодорожного транспорта Иванов Евгений Сергеевич Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Качанов Олег Юрьевич Директор департамента проектов цифровой трансформации министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Козлов Александр Сергеевич Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ксензов Максим Юрьевич Заместитель директора бывшего департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации, кандидат (министерство культуры Российской Федерации) Михолап Сергей Александрович Помощник руководителя федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Мишин Михаил Николаевич Заместитель руководителя федерального агентства по делам национальностей Нарукавников Александр Вячеславович Заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Наумов Олег Владимирович Статс-секретарь заместитель руководителя федерального архивного агентства Наумова Татьяна Владимировна Заместитель руководителя федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Ничипорук Виктор Михайлович Заместитель директора ФГБУ «Информационноаналитический центр МЧС России» Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Остапенко Григорий Александрович Начальник управления информационных технологий федеральной службы государственной статистики Павлюков Дмитрий Юрьевич Заместитель руководителя федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Панова Елена Васильевна Заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Петров Евгений Игнатьевич Советник министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Кандидат (Федеральное агентство по недропользованию) Приданкин Андрей Борисович Заместитель руководителя федерального агентства по управлению государственным имуществом Пугачев Павел Сергеевич Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Радькова Наталия Владимировна Заместитель руководителя федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ребрий Александр Валерьевич Директор ФГБУ «Центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных» Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Сельский Андрей Константинович Кандидат (министерство спорта Российской Федерации) Семёнов Алексей Константинович Заместитель министра транспорта Российской Федерации Скляр Алексей Валентинович Заместитель министра труда и социальной защиты Российской Федерации Скрыпник Назарий Викторович Заместитель руководителя федеральной службы по аккредитации Смоленский Вячеслав Юрьевич Заместитель руководителя федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Советников Иван Васильевич Кандидат (федеральное агентство лесного хозяйства) Сологуб Наталия Александровна Заместитель руководителя федерального агентства водных ресурсов Терещенко Денис Викторович Заместитель руководителя федеральной таможенной службы Тихонов Анатолий Владимирович Заместитель министра энергетики Российской Федерации Чернякова Елена Евгеньевна Директор департамента информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса министерства финансов Российской Федерации Чечин Александр Львович Заместитель руководителя федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Чухнова Евгения Леонидовна Начальник управления международного сотрудничества федерального агентства по туризму Шулика Виталий Дмитриевич Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Ядров Дмитрий Викторович Заместитель руководителя федерального агентства воздушного транспорта

Источник: Правительство России Список ответственных за цифровую трансформацию в федеральных органах исполнительной власти

Вехи развития института цифровых замминистров в России

В июле 2018 г. CNews сообщил о появлении первых заместителей по цифровой трансформации в ряде правительственных ведомств. Такое решение было принято бывшим премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Тогда новая должность была введена в восьми министерствах, в том числе в Минстрое, Минздраве и Минэнерго.

Экс-министр связи Константин Носков в июле 2018 г. отметил, что новые должности заместителя министра в ключевых российских министерствах должны выполнять функции главного менеджера (директора) по цифровой трансформации. Эти заместители, по словам Носкова, должны быть «агентами изменений цифровой экономики во всех ключевых министерствах».

До этого о необходимости появления в каждом органе власти отдельных замруководителей, ответственных за цифровую трансформацию, с подчинением профильному вице-премьеру, говорили в Центре стратегических разработок (ЦСР).

В феврале 2020 г. CNews сообщил о том, что премьер-министр Михаил Мишустин поручил утвердить в каждом министерстве должность заместителя по цифровой трансформации с передачей полномочий новому заму или одному из действующих.

В этом же месяце CNews рассказал о представленном Минкомсвязи перечне требований, которые будут предъявляться к кандидатам на должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти по цифровой трансформации. Ведомство также подготовило методические рекомендации для тестирования их управленческих навыков.

Согласно документу, личностные, и профессиональные требования к кандидатам сформированы на основе модели компетенций команды цифровой трансформации, разработанной РАНХиГС с учетом международного и российского опыта при участии экспертного сообщества.

В начале марта 2020 г. CNews сообщил о назначении ответственных за цифровизацию и информатизацию в Аппарате Правительства России. ИТ-обязанности распределили между собой пять заместителей руководителя Аппарата из 12: Леонид Левин, Валерий Сидоренко, Игорь Шевченко, Алексей Уваров и Светлана Андрющенко.