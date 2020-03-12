Власти отдали домены RU и РФ Роскомнадзору, отобрав у Минкомсвязи

Главный по Рунету

Правительство Российской Федерации передало Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзору) полномочия учредителя автономной некоммерческой организации «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Соответствующее распоряжение за №584-р от 9 марта 2020 г., подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации РФ.

Отныне Роскомнадзор будет осуществлять функции и полномочия учредителя АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» от имени Российской Федерации. Ранее интересы государства среди учредителей КЦ представляло Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Распоряжение также делегирует Роскомнадзору назначение представителей Российской Федерации в органах управления координационного центра.

Все для устойчивости Рунета

Причиной передачи Роскомнадзору полномочий учредителя КЦ российских доменов от имени Российской Федерации стало выполнение федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный закон о связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» («Закон об устойчивости Рунета»). Именно эти законы определяют Роскомнадзор учредителем АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет».

Роскомнадзор стал учредителем КЦ национальных доменов

«Закон об устойчивости Рунета», вступивший в силу 1 ноября 2019 г., подразумевает формирование национальной системы маршрутизации интернет-трафика России для надежной бесперебойной работы российского сегмента интернета в случаях сбоев или масштабного внешнего воздействия. Координатором работ по обеспечению безопасного и устойчивого интернета на территории России назначен Роскомнадзор.

Функции и задачи КЦ

Координационный центр доменов .RU/.РФ — администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и .РФ, создан в 2001 г. в формате некоммерческой организации. В список учредителей КЦ вошли общественно-государственное объединение «Ассоциация документальной электросвязи», Союз операторов интернета, региональная организация «Центр интернет-технологий» и «Российский НИИ развития общественных сетей».

Текст поручения Правительства России

В 2015 г. состав учредителей был расширен Минкомсвязи и Институт развития Интернета (ИРИ). 10 июня 2019 г. один из учредителей КЦ – Союз операторов интернета, прекратил свою деятельность.

КЦ администрирует национальные домены верхнего уровня .RU и .РФ, обеспечивает технологическое развитие инфраструктуру этих доменов, разрабатывает для них регламенты, производит аккредитации регистраторов в доменах .RU и .РФ, а также представляет Россию в международных интернет-организациях и поддерживает социальные проекты по популяризации и развитию интернета.

В задачи КЦ также входит обеспечение доступности услуг регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, обеспечение работы DNS для этих доменов, а также «обеспечение целостности, непрерывности, стабильности, устойчивости и защищенности функционирования российского национального сегмента сети Интернет, содействие повышению безопасности использования интернета».

В сентябре 2019 г. CNews сообщил о том, что Координационный центр национального домена сети провел первый эксперимент по регистрации доменов через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Суверенный Рунет и средства его мониторинга

Закон об автономном Рунете, подписанный Президентом России Владимиром Путиным в начале мая 2019 г., предполагает создание национальной системы маршрутизации трафика, при которой Рунет сможет работать в случае масштабной атаки извне.

Основной задачей закона является введение механизма централизованного управления сетями связи, который позволит Роскомнадзору в случае возникновения угроз управлять российским сегментом интернета, а также блокировать запрещенные сайты.

Согласно закону, операторы связи, организаторы обмена информации, владельцы сетей связи и автономных интернет-систем должны устанавливать специальное оборудование для противодействия технологическим угрозам. Оборудованием управляет Роскомнадзор, для указанных лиц оно будет устанавливаться бесплатно. За сбои в работе сетей, вызванные работой этого оборудования, операторы ответственности не несут.

В феврале 2019 г. CNews сообщил о том, что Правительство приняло решение о создании Центра мониторинга сетей связи. На эти цели из бюджета было выделено 1,5 млрд руб.

В центре будет работать не более 70 человек, работы по его созданию были возложены на Роскомнадзор при участии подведомственного ему «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ). Роскомнадзор также распределил 5 млрд руб. субсидий на создание собственно Центра мониторинга сетей связи, а также на средства сбора информации о маршрутах трафика в интернете и создание «белых списков».

Монтаж и пилотные испытания оборудования для выполнения закона об автономном Рунете были начаты Роскомнадзором в сентябре 2019 г.

Первые учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета проводились Минкомсвязи в декабре 2019 г. В учениях принимали участие Роскомнадзор, Россвязь, ФСБ, ФСТЭК, ФСО, МВД, Минобороны, Минэнерго, МЧС и Росгвардия, а также «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», Tele2, «Ростелеком» (включая «Ростелеком-Солар»), «Транстелеком», «Современные радиотехнологии» (бренд «Стриж»), Group IB, «Позитив технолоджис» и «Лаборатория Касперского».

В феврале 2020 г. CNews сообщил о том, что Правительство России опубликовало «Правила централизованного управления сетью связи общего пользования», в котором были классифицированы угрозы Рунету и распределены полномочия ведомств, отвечающих за определение, учет и противодействие этим угрозам.