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Спецпроекты

За цифровизацию России взялись пять замов главы Аппарата Правительства

Кадры ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

В Аппарате Правительства ИТ-обязанности разделили между собой пять заместителей руководителя из 12. Среди них есть выходцы из ФНС России и Леонид Левин, связанный с «пакетом Яровой» входящий в состав рабочей группы по разработке поправок в Конституции России.

Ответственные за ИТ в Аппарате Правительства

В Аппарате Правительства России назначены ответственные за цифровизацию и информатизацию. ИТ-обязанности распределили между собой пять заместителей руководителя Аппарата из 12: Леонид Левин, Валерий Сидоренко, Игорь Шевченко, Алексей Уваров и Светлана Андрющенко.

В новую структуру Аппарата численностью 1545 человек, руководителем которого назначен бывший замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Дмитрий Григоренко, вошли 23 департамента. Также в структуре есть одно управление, секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров. В настоящее время идёт плановое назначение сотрудников на соответствующие должности. В ведении Григоренко находятся вопросы реализации основных направлений работы Правительства и организация правового обеспечения и проектной деятельности кабинета министров.

Деятельность Левина на новой должности

Леониду Левину поручена реализация нацпрограммы «Цифровая экономика». До вступления в январе 2020 г. в должность заместителя руководителя Аппарата Правительства России он занимал пост председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

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Леонид Левин

На новом посту Левин займется координацией деятельности автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика». В дополнение к этому он назначен ответственным за вопросы реализации государственных программ, федеральных проектов, национальных и межгосударственных программ, а также отраслевых программ и инновационных проектов государственного значения в области информационных технологий и связи. В его ведении находятся вопросы реализации цифрового развития, включая создание условий для цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы; государственного регулирования в области формирования государственных информационных ресурсов; государственного регулирования цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий в сфере связи. государственной политики в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Как сообщал CNews, Левин связан с пакетом «антитеррористических» законов, внесенным в Госдуму 15 января 2014 г., Он состоял из трех законопроектов, предложенные, вместе с ним, депутатами Ириной Яровой, Олегом Денисенко, Андреем Луговым и Шамсаилом Саралиевым. Законопроекты расширяли полномочия ФСБ и вносили ужесточения в Уголовный кодекс. Два законопроекта напрямую касались пользователей Сети и интернет-бизнеса. В январе 2020 г. Леонид Левин вошел в состав рабочей группы, занимающейся разработкой поправок к Конституции России.

Обязанности Валерия Сидоренко и Игоря Шевченко

Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства России Валерий Сидоренко, до 22 января 2020 г. занимавший пост замруководителя Аппарата, будет контролировать вопросы разработки, внедрения и развития цифровых технологий в сфере деятельности, закрепленной за заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным, в том числе: в жилищной и городской среде и на автодорогах.

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Валерий Сидоренко

Бывший руководитель управления кадров ФНС России Игорь Шевченко будет курировать вопросы внедрения современных информационных технологий на гражданской службе.

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Игорь Шевченко

К ним относится, в том числе, координация работ по развитию и ведению: единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы России; единого специализированного информационного ресурса, предназначенного для профессионального развития госслужащих; специализированного информационно-методического ресурса по вопросам реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов Президента и Правительства России о противодействии коррупции.

Сферы деятельности Алексея Уварова и Светланы Андрющенко

В новой должности Алексей Уваров будет отвечать за вопросы разработки, внедрения и развития цифровых технологий в области промышленности, энергетики, транспорта, природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса. Уваров занял пост заместителя руководителя Аппарата Правительства в июне 2018 г. и по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина сохранил его.

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Алексей Уваров

До назначения на эту должность Уваров руководил департаментом промышленности и инфраструктуры кабмина. Также в период с 2008 по 2012 г. он работал в Минэкономразвития России, в том числе и на должности директора департамента имущественных отношений министерства.

Ответственной за обеспечение информационной безопасности и предотвращения несанкционированных действий при работе со служебными документами и иными информационными ресурсами Аппарата Правительства России назначена Светлана Андрющенко.

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Светлана Андрющенко

До 22 января 2020 г. Светлана Андрющенко работала на должности заместителя руководителя ФНС России.



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