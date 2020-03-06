Минтранс вступил в битву за частоты, которых не смогли добиться Ротенберги и «Ростех»

ГКРЧ рассмотрит вопрос о выделении частот Минтрансу

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем ближайшем заседании, намеченном на 10 марта 2020 г., планирует выделить Министерству транспорта частоты в диапазоне 350-370 МГц. Это следует из повестки заседания, имеющейся в распоряжении CNews.

Частоты планируется выделить для использования радиоэлектронных средств мобильного широкополосного беспроводного доступа подвижной службы, предназначенных для построения технологической сети связи федеральной системы транспортной телематики (ФСТТ) на всей территории России.

Зачем нужен диапазон 350-370 МГц

Борьба за частоты в диапазоне 350-370 МГц велась весь 2019 г. Главным претендентом на них была компания «ГЛОНАСС-ТМ», созданная государственным АО ГЛОНАСС (оператор системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС») и «РТ Инвест Транспортные Системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»). Совладельцами РТИТС являются госкорпорация «Ростех» и Игорь Ротенберг, сын известного предпринимателя Аркадия Ротенберга.

В конце 2018 г. Правительство распорядилось выделить «ГЛОНАСС-ТМ» частоты для создания федеральной сети транспортной телематики. После этого ГКРЧ выделила данной компании в диапазоне 800 МГц, 863-865 МГц и 874-876 МГц. На этих частотах будет строиться узкополосная сеть передачи данных стандарта XNB.

ГКРЧ собралась выделить частоты 350-370 МГц Минтрансу. До этого на них безуспешно претендовала компания «ГЛОНАСС-ТМ», созданная при участии «Ростеха» и Игоря Ротенберга

Но «ГЛОНАСС-ТМ» оказались нужны частоты и в диапазоне 350-370 МГц. Они будут использоваться для строительства мобильной беспроводной сети широкополосного доступа, управляющей транспортными потоками и транспортными средствам. Заявка «Глонасс-ТМ» получила необходимые согласования от Роскомнадзора, Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО). Компанию в этом желании поддерживал Минтранс.

Битва за частоты

Однако на часть этого диапазона нашелся и другой претендент, государственное предприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), находящееся в ведении Федерального агентства связи (Россвязи). РСВО занимается проводным радиовещанием. Ранее РСВО уже протестировали частоты в данном диапазоне в метрополитенах Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

В 2019 г. РСВО подали заявки на выдачу частот в диапазоне 360-370 МГц на территориях Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского и Красноярского краев, а также республики Крым и Севастополя, не ограничиваясь при этом зонами метрополитенов. РСВО хотели использовать эти частоты для трансляции сигнала оповещения в труднодоступных районах со слаборазвитой инфраструктурой и объектах транспортной инфраструктуры, для построения интеллектуальных систем транспортной безопасности и для строительства сети LTE.

Почему Минкомсвязи не хотело открывать «ящик Пандоры»

В связи с наличием двух конкурирующих заявок Минкомсвязи, организующее работу ГКРЧ, хотело вынести рассмотрение обеих на заседание ГКРЧ. Минтранс возражал: заявка «ГЛОНАСС-ТМ» прошла все необходимые согласования и должна быть удовлетворена. Более того, упомянутое выше постановление Правительства обязывало ГКРЧ выделить компании частоты без конкурса.

С этим не соглашались в Минкомсвязи. Как пояснял замминистра Олег Иванов, постановление Правительства, на которое ссылается Минтранс, не содержит конкретного диапазона частот. При этом в рамках данного постановления компания уже получила частоты в диапазоне 800 МГц, а выделение ей еще одного диапазона частот открыло бы «ящик Пандоры», предупреждал Иванов.

В конце 2019 г. на рассмотрение ГКРЧ выносились три варианта решения вопроса с этим диапазоном: выставить указанные частоты на аукцион, выделить их «ГЛОНАСС-ТМ» и выделить их неопределенному кругу лиц. В последнем случае судьбу каждого конкретного радиоэлектронного средства решал бы Роскомнадзор.

История далека от завершения

Но никаких решений так и не было принято. После этого Минтранс решил подать заявку на получение данных частот уже от своего имени. При этом заявка от РСВО более не поступала.

В то же время как сообщил источник CNews, близкий к ГКРЧ, в последний момент Минобороны отозвало ранее выданное положительное согласование на выделении данных частот. Причиной стало изменение заключения со стороны одного из военных НИИ (научно-исследовательский институт). Как говорит источник CNews, случай отзыва положительного заключения – беспрецедентный в истории ГКРЧ.