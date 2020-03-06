Коллекторы хотят проникнуть на «Госуслуги», чтобы было легче искать россиян

Коллекторы хотят получить доступ к системе идентификации на портале госуслуг, чтобы иметь возможность использовать персональные данные россиян в своей работе. Действующее законодательство не предусматривает это, и коллекторы надеются на новый законопроект Минюста, косвенно позволяющий им пользоваться этой системой.



ЕСИА в помощь коллекторам

Профессиональные коллекторские агентства хотят получить доступ к персональным данным россиян через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), используемую на портале госуслуг. Они будут использовать эти сведения для рассылки уведомлений о необходимости выплаты имеющихся у них долгов.

Об этом сообщил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью агентству «Прайм». По его словам, они надеются получить доступ к этим данным после принятия готовящегося законопроекта в сфере взысканий долгов.

Упомянутый Эльманом Мехтиевым законопроект был разработан Минюстом России и получил номер 02/04/11-19/00097204. Паспорт проекта на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был создан 18 ноября 2019 г., однако на момент публикации материала документ не был внесен на рассмотрение в Госдуму. В нем рассмотрен обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности.

Новый законопроект

Как пишет «Экспертный центр электронного государства», в нынешнем законопроекте Минюста отсутствует пункт об использовании (ЕСИА). В документе сказано, что требование о возврате просроченной задолженности может быть подано кредитором в суд «только после направления должнику такого требования и получения отказа должника в исполнении требования либо неисполнения требования в 30-дневный срок после его получения либо неполучения ответа в тот же срок».

Портал госуслуг может стать одним из основных инструментов коллекторских агентств

Подобное требование, говорится в тексте законопроекта, «направляется должнику заказанным (так сказано в оригинальном тексте документа) письмом с уведомлением о вручении или вручается должнику под расписку или направляется кредитором на адрес электронной почты должника (если такой адрес представлен должником) либо иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником».

«Экспертный центр электронного государства» полагает, что коллекторы хотят использовать формулировку «иным способом», чтобы получить возможность использования ЕСИА для доступа к персональным данным россиян.

В настоящее время деятельность коллекторских агенств регулируется законом № 230-ФЗ от 3 июля 2016 г. «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Зачем ЕСИА нужна коллекторам

НАПКА хочет иметь доступ к ЕСИА, чтобы располагать актуальными номерами телефонов россиян. Это позволило бы коллекторам пользоваться единой информационной системой проверки сведений об абонентах (ЕИСПСА), которая, тем не менее, в России пока не запущена.

Как сообщал CNews, создание и способы эксплуатации такой системы описаны в законопроекте, внесенном на рассмотрение в Госдуму летом 2018 г. главой думского комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым. Он представляет собой поправки в законы «О связи», «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О кредитных историях».

В документе сказано, что ЕИСПСА необходимо создать для противодействия мошенничеству на финансовом рынке. Она позволит проверять данные о сотовых абонентах и о пользователях сотовой связи из числа юрлиц, физлиц и индивидуальных предпринимателей. Оператора и правила работы системы, согласно тексту законопроекта, определит Правительство, причем никто из сотовых операторов стать оператором ЕИСПСА не сможет.

Пользователями ЕИСПСА должны стать Центробанк, некредитные финансовые и кредитные организации, операторы платежных систем и услуг платежной инфраструктуры и иные лица, состав которых Правительство после принятия законопроекта установит по согласованию с Центробанком.

В марте 2019 г. документ прошел первое чтение в Госдуме, и на этом этапе его рассмотрение остановилось. Дата второго чтения на момент публикации материала назначена не была.

Власти против

НАПКА сравнительно нацелилась получить доступ к ЕСИА, Весной 2019 г. она даже обратилась с просьбой предоставления ей доступа к системе в Госдуму.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался против этого. «Коллекторские агентства, работающие с банками, получают необходимую информацию о должнике – договор, сумму задолженности, контакты. Предоставление коллекторам доступа к ЕСИА нарушит права граждан в сфере защиты их персональных данных Нельзя стимулировать выбивание долгов. Деятельность коллекторов должна быть в строго правовом поле, а долговые обязательства должны взыскиваться исключительно в цивилизованных рамках. При этом права должников должны быть защищены», – отметил он.