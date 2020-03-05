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Спецпроекты

На Москве испытают электронное голосование на выборах всех уровней

Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Новый законопроект предлагает продлить эксперимент с электронным голосованием в Москве до 2021 года и расширить его применением для дистанционного голосования на выборах любого уровня. Дополнительного федерального финансирования и изменения законов для этого не потребуется.

Безбумажные выборы

В Государственную Думу России поступил законопроект о проведении в Москве расширенного эксперимента с дистанционным электронным голосованием на выборах 2020-2021 гг. Электронное голосование предлагается применить к выборам всех уровней, включая выборы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Москвы и органы местного самоуправления Москвы.

Ирина Белых, депутат Госдумы VII созыва («Единая Россия») и автор проекта «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве», в пояснительной записке к документу отметила, что федеральный закон послужит созданию «условий для дальнейшего тестового использования современных технологий в процессе голосования, которые позволят установить дополнительные гарантии реализации избирательных прав граждан».

Вопросы организации и проведения электронного голосования на выборах в федеральные органы государственной власти определит Центральная избирательная комиссия России с учетом предложений Московской городской избирательной комиссии. Организацию и проведение электронного голосования на выборах городского уровня предлагается обеспечить в соответствии с законами Москвы и решениями Московской городской избирательной комиссии.

Первый эксперимент с электронным голосованием в Москве проводился в единый день голосования 8 сентября 2019 г. в ходе выборов в Мосгордуму. Он прошел в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Заявления на участие принимались на сайте mos.ru с 24 июля по 4 сентября. Воспользоваться электронным голосованием могли около 500 тыс. жителей столицы. По данным ДИТ Москвы, на электронное голосование записались 11228 избирателей, 92,3% из них приняли участие.

По итогам выборов CNews писал о том, что система электронного голосования тестировалась перед выборами четыре раза, однако в единый день выборов дважды дала сбой. Причиной инцидента, вызвавшего проблемы с электронным волеизъявлением у 543 избирателей, стали неполадки в работе аппаратуры для шифрования бюллетеней.

Форма и содержание

Новый законопроект определяет нормы проведение электронного голосования в одном или нескольких избирательных округах либо части избирательного округа на территории Москвы. В тексте пояснительной записки отмечается, что предлагаемые формат и правила проведения электронного голосования идентичны условиям на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва.

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Электронное голосование в Москве предложено для всех выборов

Документ предполагает проведение электронного голосования в соответствующем избирательном округе или его части одновременно с голосованием традиционного формата, при этом избиратель сам вправе выбрать подходящий ему формат участия в выборах. В дополнение, предлагается проводить электронное голосование с помощью специального ПО на портале государственных и муниципальных услуг Москвы, где избиратель сможет подать соответствующее заявление.

В дополнительных приложениях к законопроекту – финансово-экономическом обосновании и перечне затрагиваемых федеральных законов подчеркивается, что принятие закона «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования в городе федерального значения Москве» не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета или внесения каких-либо изменений в федеральное законодательство.

Финансовые расходы на проведение эксперимента предполагается осуществлять в рамках финансирования соответствующих выборов.

Электронное голосование сегодня и завтра

В начале февраля 2020 г. в Госдуму поступил законопроект «О продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации». Предполагается, что этот закон будет применяться на выборах 13 сентября 2020 г.

В начале марта 2020 г. в Госдуму также поступил законопроект №912249-7 о внесении изменений в статьи 37 и 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части совершенствования процедуры сбора подписей и проверки подписных листов.

Новый законопроект предусматривает возможность сбора подписей избирателей, участников референдума с использованием федеральной ГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ). В частности, предлагается введение нормы, по которой с использованием ЕПГУ может быть собрано не более половины от всего количества подписей, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов или назначения референдума.

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