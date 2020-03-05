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Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» состоится 12 марта

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12 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия».

12 марта 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия».

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

Основные вопросы конференции:

Рынок импортозамещения

  • Программа импортозамещения: основные достижения и провалы.
  • Когда ожидать крупных сделок по внедрению российских ИТ в госсекторе?
  • Как госкорпорациям разработать план по переходу на российские ИТ?
  • Экспертная оценка: уровень зрелости отечественных продуктов.

Драйверы и препятствия

  • Как оценить экономическую эффективность импортозамещения.
  • Чего не хватает Реестру отечественного ПО.
  • Рядовые пользователи как препятствие внедрению отечественного ПО.
  • Какая поддержка необходима российским разработчикам?

Отечественные ИТ-решения

  • Стеки ИТ-проектов на российских решениях: примеры.
  • Перспективы заказной разработки в рамках импортозамещения.
  • Автономный рунет как часть политики импортозамещения.
  • Как разработать конкурентоспособные решения?

Практические вопросы

  • Перевод критичных элементов инфраструктуры ИТ на импортонезависимые решения.
  • Как провести аудит импортозависимости ИТ-ландшафта.
  • Импортозамещение систем управления ресурсами: планы и реальность.

Подтвердили свое участие на данный момент:

Константин Буланов, начальник управления АСУ ТК, ФКУ «Ространсмодернизация»;
Татьяна Матвеева, начальник управления информационных технологий, ФНС России;
Александр Гревцев, директор по ИТ ТОО, корпорация «Казахмыс»;
Артем Минаков, специалист по импортозамещению, «Норси-транс»;
Алексей Печенин, директор по работе с клиентами, Mail.ru для бизнеса;
Елена Клейменова, директор департамента управления жизненным циклом изделий, Компания «Сухой»;
Владимир Истомин, заместитель главного конструктора, Компания «Сухой» ;
Алексей Зотов, заместитель директора департамента управления проектами, «Аэрофлот»;
Константин Шадрин, руководитель Центра цифрового развития, «Роскосмос»;
Игорь Чижевский, заместитель руководителя департамента по вопросам технического развития разрабатываемых продуктов, ФГБУ НИИ «Восход»;
Александр Степнов, продукт-менеджер, GS Group;
Леонид Аникин, директор по развитию бизнеса Mail.ru Cloud Solutions;
Иван Климов, системный архитектор группы компаний «Хост»;
Дмитрий Гребенщиков, директор по технологиям импортозамещения, «Диасофт»;
Олег Изумрудов, директор по развитию бизнеса «Аэродиск»;
Алексей Иванов, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности, «Т8».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

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