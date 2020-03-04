В России создадут «научные центры мирового уровня» по ИИ, роботам и цифровым технологиям

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Направления определены

Вице-премьер Татьяна Голикова провела второе заседание совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития. Согласно информации, опубликованной на официальном портале правительства России, члены совета утвердили перечень приоритетных направлений, по которым планируется создавать центры.

В итоговый список приоритетных направлений в числе прочих вошли передовые цифровые технологии, искусственный интеллект, роботизированные системы и материалы нового поколения, интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, высокотехнологичное здравоохранение, а также технологии обеспечения национальной безопасности.

Не менее важными, по мнению экспертов, являются направления экологически чистой ресурсосберегающей энергетики, эффективного регионального использования недр и биоресурсов, высокопродуктивного и экологически чистого агро- и аквахозяйства, создания безопасных, качественных и функциональных продуктов питания. Наконец, заключительным, седьмым пунктом в списке значатся гуманитарные и социальные исследования взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов как эффективных ответов общества на большие вызовы.

В Доме Правительства состоялось заседание совета по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития

Первое заседания совета состоялось в конце декабря 2019 г. Тогда были рассмотрены семь приоритетных направлений, отобранных на основе анализа наиболее публикуемых направлений исследований. Членами совета были приняты во внимание результаты исследования конференции ООН по торговле и развитию, которые были изложенных в отчете о развитии технологий и инноваций в 2018 г.

Порядок и критерии отбора победителей на предоставление грантов

По итогам второго заседания члены совета также утвердили порядок и критерии конкурсного отбора победителей на предоставление грантов.

Определяющими, в частности, станут наличие опыта проведения исследований по направлениям деятельности центра, программа научных исследований, кадровый потенциал, а также научная инфраструктура центра. Так, учитываться будет не только инновационная база центра, его интегрированность в международную научную деятельность и планируемый вклад в реализацию приоритетных направлений развития России, но и количество научных публикаций исследователей, актуальность планируемых исследований, а также перспективы их дальнейшего использования.

Согласно правилам, отбор претендентов на предоставление субсидий из федерального бюджета будет проходить в три этапа, а победителей определят по результатам конкурсного отбора. Для участия в конкурсе заявителю будет необходимо предоставить программу создания и развития центра, которую оценят эксперты – члены совета.

О проекте по созданию научных центров мирового уровня

Научные центры мирового уровня создаются в рамках национального проекта «Наука». Всего до конца 2023 г. планируется создать девять таких центров. На первом этапе, до 2021 г., должно быть создано три центра на базе организаций, прошедших конкурсный отбор.

Объем финансового обеспечения на создание и развитие научных центров мирового уровня с 2020 по 2023 гг. составляет более 10 млрд руб. из федерального бюджета. В 2020 г. в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 2,4 млрд руб.

Следует отметить, что базовые подходы к определению основных приоритетов научно-технологического развития установлены в стратегии научно-технологического развития, утвержденной Президентом России Владимиром Путиным в 2016 г. Стратегией предусматривается, что на ближайшие 10-15 лет приоритетными следует считать направления, которые позволят получить научные и научно-технические результаты, а также создать технологии, являющиеся основой инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке.

Совет по государственной поддержке создания и развития научных центров мирового уровня, выполняющих исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития создан постановлением Правительства России от 8 июля 2019 г. Он формируется из представителей федеральных органов исполнительной власти, Российской академии наук, а также ведущих ученых, занимающих лидирующие позиции в различных областях научных исследований и разработок по приоритетам научно-технологического развития.

По состоянию на 17 февраля 2020 г. в составе совета числится 26 членов. Минкомсвязи в совете представляет Евгений Кисляков, заместитель Максута Шадаева, возглавившего ведомство 21 января 2020 г.