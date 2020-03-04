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Российские города отрейтинговали по IQ

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ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Минстрой совместно с МГУ создал индекс «IQ городов». Он показывает базовый уровень цифровизации городских хозяйств. Первая редакция индекса содержит информацию о цифровизации 191 городов России по итогам 2018 г. В настоящее время готовится статистика за 2019 г.

«Интеллектуальный» индекс городов России

Минстрой России разработал индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Участие в разработке принимали также специалисты МГУ им. Ломоносова.

Индекс был создан в рамках ведомственного проекта «Умный город», реализуемого в составе нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Он позволяет определять базовый уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность решений, внедряемых регионами и городами по проекту «Умный город».

Кто участвует в рейтинге

Актуальная версия индекса «IQ городов» содержит результаты цифровизации городского хозяйства 191 города России по итогам 2018 г. К ним относятся города, в которых проживают более 100 тыс. человек.

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Критерии оценки индекса IQ российских городов

Также в рейтинге представлены административные региональные центры, которые по умолчанию участвуют в проекте «Умный город», а вместе с ними – города-пилоты с численностью населения менее 100 тысяч человек, которые участвовали в расчете индекса по собственной инициативе.

Как разделены города в индексе

В используемом методе подсчета индекса «IQ городов» все города делятся на четыре группы в зависимости от числа проживающих в них людей. Первая группа – это крупнейшие города (население от 1 млн человек), и таких городов в России всего 15.

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Индекс IQ городов-миллионников

Во вторую группу вошли 63 крупных города (численность от 0,25 млн до 1 млн человек). Третья группа включает большие города (от 100 тыс. до 150 тыс. человек) в количестве 93 населенных пунктов.

В четвертую категорию вошли 20 городов с населением менее 100 тысяч человек – это административные центры регионов и города-пилоты, участвующие в проекте «Умный город». Общее количество пилотов на момент публикации материала – 84 города.

Города-лидеры

В пятерку крупнейших городов с наибольшим индексом вошли, в порядке убывания: Москва (индекс 81,19), Казань (52,58), Санкт-Петербург (50,37), Нижний Новгород (46,5) и Уфа (42,05). Пять крупных городов с наибольшим индексом: Химки (66,32), Балашиха (59,38), Тюмень (58,31), Подольск (56,6) и Ставрополь (45,69).

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Рейтинг городов с населением от 0,25 до 1 млн человек

Среди больших городов лидируют: Реутов (индекс 71,35), Серпухов (63,5), Электросталь (61,88), Домодедово (60,58) и Орехово-Зуево (60,15). Среди административных центров и пилотных городов отличились: Дубна (72,48), Ивантеевка (62,18), Наро-Фоминск (41,02), Гатчина (39,19) и Елабуга (38,04).

Как ведется расчет

Расчет индекса «IQ городов» осуществляется по десяти различным направлениям, в число которых входят в первую очередь городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды и умный городской транспорт. Список направлений также включает, туризм и сервис, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, экономическое состояние и инвестиционный климат, инфраструктуру сетей связи и интеллектуальные системы социальных услуг.

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Оценка IQ больших городов России

В общей сумме направления содержат 47 показателей. К примеру, в направлении «туризм и сервис» наличие электронных карт жителей и гостей города, комплексной системы информирования жителей и туристов и количество просмотров онлайн-портала города на 10 тыс. человек его населения.

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IQ административных центров и городов-пилотов

«При первом подсчете “IQ городов” был определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 г. Показатель, который мы получим в 2020 г. году, покажет эффективность мероприятий, которые реализовали города в 2019 г. по ведомственному проекту “Умный город”. “IQ городов” позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации городского хозяйства и эффективность внедрения решений “Умного города”, выявлять перспективные направления их дальнейшего развития. То есть по сути, важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году», – отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.



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