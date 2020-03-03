Путин распорядился построить цифровые платформы для приема жалоб граждан

Правительство России по поручению Владимира Путина создаст в муниципалитетах специальные цифровые платформы, которые россияне смогут использовать для подачи жалоб, предложений и обращений. Необходимые для этого изменения в законодательство должны быть внесены к началу декабря 2020 г.

Жалобы в режиме онлайн

Президент России Владимир Путин поручил Правительству запустить в муниципалитетах цифровые платформы для приема обращений и жалоб россиян, поступающих в электронной форме. Свое поручение Президент дал по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления.

Также были установлен крайний срок выполнения поручения – 1 декабря 2020 г. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Изменения в законодательстве

Для реализации цифровых платформ в муниципалитетах Правительству будет необходимо не позднее 1 декабря 2020 г. внести в российское законодательство ряд изменений. Одно из них предусматривает обязательное размещение органами местного самоуправления в интернете материалов по вопросам, которые выносятся на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результатов слушаний (обсуждений), а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.

Владимир Путин поручил создать онлайн-платформы для приема обращений и жалоб россиян

Необходимые к подготовке и внедрению изменения будут предусматривать также возможность направления гражданами предложений по повестке дня общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах в электронной форме и голосования по ним с использованием единой цифровой платформы, а вместе с этим – и использование единой цифровой платформы, функционирующей по принципу «одного окна» и располагающей механизмом обратной связи, для рассмотрения обращений граждан, поступающих в электронной форме.

Виртуальное единое окно

Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление» предусматривает разработку и создание единого окна цифровой обратной связи. Оно будет в режиме онлайн принимать различные обращения и жалобы россиян, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам.

Создание виртуального единого окна рассмотрено в постановлении Правительства России №1467 от 18 ноября 2019 г. Документ предписывает его интеграцию в единый портал госуслуг, чтобы граждане России могли использовать его для обращений в различные органы местного самоуправления и государственной власти и связанные с ними организации и ведомства. Развитие проекта ведется «Ростелекомом» с сентября 2019 г.

Другие поручения Правительству

Владимир Путин также поручил обеспечить создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования и определяемых с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или конкурсного отбора), и возможность направления на осуществление этих мероприятий по истечении трех лет не менее 5% расходов местного бюджета, в первую очередь по таким направлениям, как благоустройство городской среды, проведение культурных и спортивных мероприятий, обустройство объектов социальной инфраструктуры и прилегающих к ним территорий.

Выполнить данное поручение Правительству России необходимо не позднее 1 октября 2020 г. Его выполнение будет сопровождаться внесением в российское законодательство изменений, направленных на установление правовых основ инициативного бюджетирования («народный бюджет») как дополнительного механизма решения приоритетных для жителей муниципального образования (его части) вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, включая определение источников финансового обеспечения реализации инициативных проектов. Изменения также будут направлены на обеспечение возможности финансирования указанных проектов за счет средств бюджетов бюджетной системы России и средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и личных средств россиян.