Безопасность
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз
ИТ-бизнес
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции

19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком».

19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком».

Подтвердили выступление с докладом:

Виталий Савенков, технический директор, Distributed Service;
Юрий Ефаров, генеральный директор, Experts club;
Антон Исанин, директор по разработке, «Альфа-Страхование»;
Георгий Минасян, директор по безопасности, «СёрчИнформ»;
Андрей Залманов, директор направления ИТ-архитектуры, банк ФК «Открытие»;
Иван Козлов, директор по ИТ в России, Metsä Group;
Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «РесурсТранс»;
Виталий Сенаторов, менеджер по операционной поддержке ИТ в России, Coca-Cola HBC;
Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, компании «Май».

Основные вопросы к обсуждению:

Сегмент ИТ-аутсорсинга в России

  • Рост СМБ-сектора как драйвер рынка ИТ-аутсорсинга.
  • Популярность ИТ-аутсорсинга как причина роста облачных услуг.
  • Готовы ли заказчики отдавать в чужие руки критические для экономики предприятия системы?
  • Кадры, стандарты, инновации: чего не хватает российскому рынку ИТ-аутсорсинга?

Практика ИТ-аутсорсинга

  • Аутсорсинг переходит в разряд стратегических задач.
  • Когда стоит передать на аутсорсинг ключевые бизнес-сервисы предприятия?
  • Как уберизация заставляет бизнес обращаться к аутсорсерам.
  • ИТ-аутсорсинг и снижение затрат на содержание непрофильных компетенций.
  • Страх потери контроля - главный барьер развития ИТ-аутосорсинга.
  • Как вывести инсорсинговое ИТ-подразделение на внешний рынок: кейсы.

Работа с подрядчиками

  • Разработка на подряде: аутсорс или аутстафф?
  • Какие компетенции подрядчика стоит оценивать в первую очередь?
  • Соблюдение стандартов - как критерий выбора аутсорсера.
  • Все равны: как организовать сквозное управление на проектах с привлечением ИТ-аутсорсеров?
  • Нужно ли вводить штрафы за несоблюдение SLA?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

Другие материалы рубрики

Путин распорядился построить цифровые платформы для приема жалоб граждан

Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей

Россиян оставили без бесплатного интернета вопреки поручению Путина

Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса

Управлять «Цифровой экономикой» назначены три новых топ-чиновника

Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стоит ли покупать видеоняню: 9 хороших моделей

Лучшие ноутбуки до 60 000 рублей: выбор ZOOM

8 приложений для управления компьютером со смартфона

Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM
Показать еще
Персона месяца

Инвесторам интересен не российский интернет, а российские технологии

Кенес Ракишев

казахстанский миллионер, создатель криптосмартфона

Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе?

«Датаемкие» решения требуют быстрых протоколов передачи данных.

Как избавиться от старой техники и снизить затраты на печать Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника