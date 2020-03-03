Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком» состоится 19 марта

19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком».

19 марта 2020 года в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-аутсорсинг: что движет рынком».

Подтвердили выступление с докладом:

Виталий Савенков, технический директор, Distributed Service;

Юрий Ефаров, генеральный директор, Experts club;

Антон Исанин, директор по разработке, «Альфа-Страхование»;

Георгий Минасян, директор по безопасности, «СёрчИнформ»;

Андрей Залманов, директор направления ИТ-архитектуры, банк ФК «Открытие»;

Иван Козлов, директор по ИТ в России, Metsä Group;

Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «РесурсТранс»;

Виталий Сенаторов, менеджер по операционной поддержке ИТ в России, Coca-Cola HBC;

Евгений Михалев, корпоративный ИКТ-директор, компании «Май».

Основные вопросы к обсуждению:

Сегмент ИТ-аутсорсинга в России

Рост СМБ-сектора как драйвер рынка ИТ-аутсорсинга.

Популярность ИТ-аутсорсинга как причина роста облачных услуг.

Готовы ли заказчики отдавать в чужие руки критические для экономики предприятия системы?

Кадры, стандарты, инновации: чего не хватает российскому рынку ИТ-аутсорсинга?

Практика ИТ-аутсорсинга

Аутсорсинг переходит в разряд стратегических задач.

Когда стоит передать на аутсорсинг ключевые бизнес-сервисы предприятия?

Как уберизация заставляет бизнес обращаться к аутсорсерам.

ИТ-аутсорсинг и снижение затрат на содержание непрофильных компетенций.

Страх потери контроля - главный барьер развития ИТ-аутосорсинга.

Как вывести инсорсинговое ИТ-подразделение на внешний рынок: кейсы.

Работа с подрядчиками

Разработка на подряде: аутсорс или аутстафф?

Какие компетенции подрядчика стоит оценивать в первую очередь?

Соблюдение стандартов - как критерий выбора аутсорсера.

Все равны: как организовать сквозное управление на проектах с привлечением ИТ-аутсорсеров?

Нужно ли вводить штрафы за несоблюдение SLA?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.



По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.