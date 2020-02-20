«Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов

Исполнение бюджета «Цифровой экономики»

По итогам 2019 г. уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» составил 73,3%. Такие данные приводит Счетная палата в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов России.

Учитывая, что в 2019 г. на реализацию этой нацпрограммы из бюджета было выделено около 108 млрд руб., по состоянию на 1 января 2020 г. неизрасходованными оказались свыше 26 млрд руб. На эту сумму ответственное за «Цифровую экономику» Минкомсвязи не заключило с бизнесом госконтракты и не подписало соглашения о субсидиях.

Среди всех национальных программ «Цифровая экономика» по уровню исполнения бюджета занимает предпоследнее, 12 место, хуже нее справлялся только нацпроект «Экология» с показателем в 66%.

«Цифровая экономика» исполняла бюджет едва ли не хуже всех нацпрограмм России

Ситуация с другими нацпроектами значительно лучше. Так, «Производительность труда и поддержка занятости» была исполнена на 87,1%, «Международная кооперация и экспорт» – на 89,1%, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – на 88%. Однако и такой уровень исполнения бюджета (менее 90%) Счетная палата оценивает как низкий. Более высокий уровень продемонстрировали нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Наука» и «Культура».

Средний уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов составил 91,4%. Это на 2,8 процентных пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета, который достиг 94,2%.

Напомним, 21 января 2020 г. Минкомсвязи возглавил Максут Шадаев, сменивший на этом посту Константина Носкова. Носков занимал свое кресло с мая 2018 г., сменив, в свою очередь, Николая Никифорова.



Ожидания не оправдались

В начале ноября 2019 г. в Минкомсвязи рассчитывали, что к концу декабря исполнение бюджета «Цифровой экономики» достигнет уровня 95,7%. Трудности с освоением бюджета занимавший на тот момент должность пресс-секретаря ведомства Евгений Новиков объяснял сложной системой управления нацпрограммы.

В конце ноября 2019 г. в Министерстве изменили прогноз на менее оптимистичный – ведомство оценило итоговый уровень исполнения расходов «Цифровой экономики» в 85%. Однако на деле за два рабочих дня до конца года данный показатель составлял лишь 53,6% – это худший результат среди всех нацпроектов.

Новиков тогда пояснил CNews, что кассовое исполнение нацпрограммы «Цифровая экономика» по итогам 2019 г. составило 73,3%, назвав данный результат «предварительными цифрами». Финальные показатели он обещал к апрелю 2020 г. Представитель Минкомсвязи объяснил, что некоторые ранее заключенные контракты еще не были оплачены, поскольку нацпрограмма предусматривает оплату исключительно по факту выполненных работ. При этом множество крупных контрактов закрывались в последнюю неделю года.

«Цифровой экономике» не привыкать находиться в аутсайдерах. Последнее место по уровню исполнения бюджета программа также занимала в первом полугодии (8,3%) и в III квартале 2019 г. (12,3%).

Показатели Минкомсвязи

Согласно информации Счетной палаты, по итогам 2019 г. Минкомсвязи оказалось в числе главных распорядителей бюджетных средств, хуже других справившихся с финансированием нацпрограмм – не освоенными остались около 16,7 млрд. руб.,

Ниже 100% ведомством исполнены расходы федерального бюджета – объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 77,1% или около 17,1 млрд руб.

В 2019 г. Министерством, по данным регулятора, не осуществлены расходы на «финансовое обеспечение отбора и поддержки компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий в объеме 3 млрд руб.».

Также не осуществлена поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий в объеме 1,6 млрд руб.

Кроме того, в Счетной палате отметили низкий уровень исполнения Министерством расходов на предоставление субсидий юридическим лицам – всего 26,2%.

Бюджет «Цифровой экономики»

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в национальную программу. В нее входит шесть федеральных проектов: «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность».

Изначально на «Цифровую экономику» за период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрограммой, бюджет был увеличен до 2,79 трлн руб., из которых 1,267 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,524 трлн руб. — внебюджетные источники.

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального бюджета увеличились до 2,015 трлн руб. Рост затрат был связан с включением в федеральный проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных органов власти и на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир», уже заложенных в федеральном бюджете. По некоторым другим проектом расходы были урезаны.

В феврале 2019 г. была опубликована правительственная презентация, из которой следует, что расходы нацпрограммы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза — до 1,6 трлн руб. Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление» — в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб.