Назначен новый президиум правкомиссии по цифровому развитию. Кто ушел и кто остался

Меньше министерств, меньшая численность

Правительство утвердило новый состав президиума правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности Российской Федерации. Соответствующее распоряжение №313 от 17 февраля 2020 г. опубликовано на государственном портале правовой информации России.

Согласно документу, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным, новый состав президиума правкомиссии по цифровому развитию страны возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. До него эту должность занимал Максим Акимов, вице-премьер в прежнем составе правительства.

Число членов нового состава президиума правительственной комиссии по цифровому развитию значительно сократилось по сравнению с предыдущим составом – с 25 до 19 чиновников.

В новый состав президиума из предыдущего списка перешли десять чиновников – главным образом, заместители министров ключевых министерств, сохранившие свои посты в новом составе правительства, а также представители экспертных служб при правительстве.

В ноябре 2019 г. CNews писал о том, что в последнее время график заседаний правкомиссии по цифровому развитию постоянно не выполнялся. Первоначально комиссия заседала часто, до 20 раз в год, однако в бытность премьер-министра Дмитрия Медведева на должности председателея комиссии заседания стали проходить реже, и в 2019 г. он провел только одно заседание этой правкомиссии. После того, как председателем комиссии стал вице-премьер Максим Акимов, число ее заседаний выросло до двух раз в месяц.

Кто ушел и кто остался

Должность заместителя председателя президиума правкомиссии по цифровому развитию, которую ранее занимал министр Минкомсвязи Константин Носков, перешла к новому главе Министерства России по цифровому развитию и связи Максуту Шадаеву.

Назначен новый состав президиума правкомиссии по цифровому развитию

Евгений Комар, заместитель директора Департамента информационных технологий и связи правительства России, сохранил в новом составе президиума должность ответственного секретаря. В составе обновленного президиума остался Евгений Кисляков, заместитель нынешнего и предыдущего руководителей Минкомсвязи, ныне также курирующий в министерстве вопросы импортозамещения.

Сокращение состава президиума правкомиссии по цифровому развитию произошло, главным образом, за счет сокращения числа представителей от различных министерств и ведомств. Так, в новом составе больше нет представителей Минобрнауки, Минсельхоза, Минюста, Минэнергетики, Минздрава, Минстроя и Департамента государственной службы и кадров при правительстве России.

Должность Новый состав Прежний состав Председатель комиссии Дмитрий Чернышенко, зам. председателя Правительства России Максим Акимов, зам. председателя правительства России Зам. председателя комиссии Максут Шадаев, министр Минкомсвязи Константин Носков, министр Минкомсвязи Ответственный секретарь Евгений Комар, замдиректора ДИТ Правительства России Евгений Комар, замдиректора ДИТ Правительства России Владимир Белановский, замдиректора ФСО, руководитель Службы спецсвязи и информации ФСО Владимир Белановский, замдиректора ФСО, руководитель Службы спецсвязи и информации ФСО Олег Бочаров, замминистра Минпрома Олег Бочаров, замминистра Минпрома Андрей Иванов, замминистра Минфина Андрей Иванов, замминистра Минфина Андрей Ивашко, зам. главы НТС ФСБ, начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Андрей Ивашко, зам. главы НТС ФСБ, начальник Центра защиты информации и специальной связи ФСБ Евгений Кисляков, замминистра Минкомсвязи Евгений Кисляков, замминистра Минкомсвязи Евгений Ковнир, гендиректор автономной НКО «Цифровая экономика» Евгений Ковнир, гендиректор автономной НКО «Цифровая экономика» Леонид Осипов, замначальника экспертного управления Президента России Леонид Осипов, замначальника экспертного управления Президента России Ольга Скоробогатова, первый зам. председателя Банка России Ольга Скоробогатова, первый зам. председателя Банка России Савва Шипов, замминистра МЭР Савва Шипов, замминистра МЭР Олег Пак, первый замминистра Минкомсвязи Эдуард Черновольцев, руководитель научно-технической службы ФСБ Оксана Тарасенко, замминистра МЭР Илья Торосов, замминистра МЭР Константин Калинин, руководитель автономной НКО АЦ при Правительстве России Леонид Левин, замглавы руководителя Аппарата Правительства России Владимир Логунов, замначальника Управления Президента России по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Сергей Кузьмин, замминистра Минобрнауки Иван Лебедев, статс-секретарь, замминистра Минсельхоза Юрий Любимов, статс-секретарь, замминистра Минюста Владимир Месропян, глава офиса программы «Цифровая экономика» НКО АЦ при Правительстве России Владислав Онищенко, руководитель автономной НКО АЦ при Правительстве России Дмитрий Песков, спецпредставитель Президента России по вопросам цифрового и технологического развития Павел Пугачев, замначальника Управления Президента России по развитию ИКТ и инфраструктуры связи Андрей Сороко, директор Департамента госслужбы и кадров Правительства России Алексей Текслер, первый замминистра Минэнергетики Алексей Уваров, заместитель руководителя аппарата правительства России Наталья Хорова, замминистра Минздрава Андрей Чибис, замминистра Минстроя Максим Шерейкин, замглавы Секретариата зампредседателя Правительства России Акимова М.А.

Источник: Правительство России

В то же время, представительство некоторых министерств в президиуме комиссии, напротив, возросло. Так, от Минкомсвязи – помимо министра, в президиуме теперь присутствует два представителя (ранее один), от ФСБ – два представителя (ранее один) и от Минэкономразвития – три представителя (ранее один).

Цели и задачи правкомиссии по цифровому развитию

Правительственная комиссия по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности была утверждена распоряжением правительства №2023-р от 24 сентября 2018 г. Новая комиссия заменила собой существовавшую с 2010 г. правкомиссию по использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, и также стала преемником упраздненной правительственной комиссии по связи.

В задачи правкомиссии по цифровому развитию входит подготовка предложений президенту по развитию цифровой экономики, определению приоритетных направлений, форм и методов госрегулирования той сферы, повышению конкурентоспособности российской экономики за счет внедрения ИТ, а также по расширению использования ИТ в сфере госуслуг, формирования госполитики в области развития связи, координированию ее реализации и пр.

Президиум комиссии обладает правом рассмотрения разногласий по проектам федеральных законов и других правовых актов в соответствии с установленной компетенцией комиссии. Решения президиума правкомиссии по цифровому развитию являются обязательными для всех органов исполнительной власти, представленных в составе комиссии.