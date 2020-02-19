Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Трансформация как сервис
Как разобраться в беспорядке с лицензиями на ПО

Спецпроекты

ВЭБ предъявил колоссальный иск арестованному главе «Т-платформ»

3032
Бизнес Законодательство Кадры Инвестиции и M&A Интеграция Электроника ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

ВЭБ подал огромный иск к основателю «Т-платформ» Всеволоду Опанасенко, который уже год находится под стражей по делу о поставках ПК в МВД. В «Т-платформах» ВЭБу принадлежит 25%, выкупленных за сопоставимую по размерам сумму. Сама компания при этом рискует стать банкротом по иску ФНС или перейти под контроль государства по решению властей, растеряла подавляющее большинство сотрудников, а не так давно осталась без временного гендиректора.

Претензии к Опанасенко на 1,5 миллиарда

Государственная корпорация развития ВЭБ.РФ (ранее ВЭБ, Внешэкономбанк) направила в Арбитражный суд Москвы иск в отношении Всеволода Опанасенко — находящегося под стражей основателя суперкомпьютерной компании «Т-платформы». В качестве ответчика указан «Опанасенко В. Ю.» без каких бы то иных юридических реквизитов. Однако на то, что речь идет именно об этом бизнесмене, явно указывает тот факт, что АО «Т-платформы» заявлены в качестве третьего лица.

Сумма иска установлена в размере 1,54 млрд руб. Заявление пока не принято к производству, поэтому никаких иных подробностей в картотеке арбитражных дел пока нет.

Пресс-служба ВЭБа заявила CNews, что «в настоящее время ВЭБ.РФ совместно с профильными ведомствами прорабатывает различные варианты по недопущению банкротства компании "Т-платформы"; исковые требования к Всеволоду Опанасенко не имеют отношения к деятельности компании "Т-платформы", а связаны с реализацией ВЭБ.РФ своих прав в рамках заключенных соглашений с В. Опанасенко».

Отметим, что ВЭБ связывают с Опанасенко масштабные деловые отношения как раз по линии «Т-платформ». По последним публичным официальным данным (от 30 июня 2017 г.) Опанасенко принадлежит 75% в уставном капитале «Т-платформ», а ВЭБу — 25%.

Решение о вхождении в капитал «Т-платформ» ВЭБ принял осенью 2010 г. Сделку о приобретении указанной доли акций компании ФАС одобрила в сентябре 2011 г

Условия сделки не раскрывались, однако, как ранее писал CNews, согласно меморандуму о финансовой политике ВЭБа того времени, минимальный размер средств, инвестируемых в уставной капитал проекта, не мог быть ниже 1 млрд руб.

plat600.jpg

Всеволоду Опанасенко выставили счет на 1,5 миллиарда

Между тем на данный момент «Т-платформы», по ряду признаков, никакой активной деятельности не ведут. Еще 19 декабря 2019 г. CNews писал, что редакции стало известно о массовом исходе (около 80%) сотрудников компании на фоне ее многочисленных проблем, в частности вылившихся в задержки зарплат.

Позже CNews выяснил, что увольнения в организации продолжились, а в январе 2020 г. свой пост оставил временный гендиректор «Т-платформ» Александр Грищенков.

Проблемы Опанасенко и аппетиты ВЭБа

Всеволода Опанасенко, как ранее сообщал CNews, арестовали в марте 2019 г. Его обвинили в подстрекательстве к нарушению ч. 3 ст. 285 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями. Данное нарушение (не подстрекательство к нему) наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Позже стало известно, что арест был связан с контрактом от 30 ноября 2016 г. на поставку «Т-платформами» в МВД компьютеров на отечественных процессорах «Байкал-Т1» за 357,1 млн руб. В реализации проекта возник ряд трудностей, в частности, поставка значительной части ПК не была осуществлена в срок. Вследствие этого МВД отказалось от своих обязательств по приемке задержанного оборудования и его оплате. Однако через некоторое время тендер был запущен вновь, и «Т-платформы» снова одержали победу в нем, после чего поставка все же была завершена.

В середине сентября 2019 г. CNews сообщал, что «Т-платформы» решила обанкротить ФНС, обратившаяся с иском о признании ее финансово несостоятельной в Московский арбитражный суд.

В конце декабря 2019 г. от сотрудников «Т-платформ» CNews стало известно, что на площадке Правительства России прошло совещание руководителей профильных департаментов Правительства, ВЭБ.РФ и Минпромторга, а также представителей «Т-платформ», на котором обсуждались меры финансового оздоровления компании.

На совещании Правительством и Минпромторгом была подчеркнута стратегическая важность деятельности «Т-платформ» и рассмотрено несколько сценариев оказания поддержки компании, включая возможность изменения акционерного состава с передачей 100% акций компании в дочку ВЭБ.РФ — «НМ-тех».

После совещания «Ведомости» написали, что им удалось связаться с женой бизнесмена Евгенией Опанасенко, которая сообщила изданию, что компания благодарна правительству за обсуждение судьбы организации, а действующие акционеры готовы «всерьез обсуждать возможность передать свои акции государству». Этот фрагмент материала «Ведомостей» продолжает цитировать «Форбс», хотя сейчас в оригинальной версии заметки на сайте «Ведомостей» всякое упоминание Евгении Опанасенко и ее заявлений отсутствует.

Другие материалы рубрики

«Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса»

Astra Linux стала военной ОС для виртуализации с допуском к гостайне

Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта

Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив

Microsoft упрашивает сисадминов отключить древний протокол, чтобы не пустить на ПК шифровальщика, нападавшего на госорганы

Власти назвали три типа угроз, которые могут поломать Рунет

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умные игрушки: лучшие электронные роботы-конструкторы

7 идей подарков на 23 февраля: выбор ZOOM

Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Технология месяца

NVMe: что нужно знать о новом интерфейсе передачи данных?

Рост популярности «датаемких» решений требует быстрых протоколов передачи данных.

Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника