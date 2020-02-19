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«Роснефть» получила полный контроль над ИТ-«дочкой» «Юкоса»

Бизнес Финансовые результаты Инвестиции и M&A Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков
«Роснефть» консолидировала 100% ИТ-интегратора «Сибинтек», оценив это наследие почившего «Юкоса» в 1,7 млрд руб. Накануне соответствующих сделок «Роснефти» принадлежало менее 50% компании.

Полный контроль над «Сибинтеком»

Компания «Роснефть» стала стопроцентной хозяйкой ИТ-интегратора «Сибинтек», в котором до недавнего времени ей принадлежало только около 49%. В декабре 2019 г. и январе 2020 г. «Роснефть» приобрела полный контроль над компанией в ходе двух сделок, параметры которых исходили из полной оценки «Сибинтека» в 1,7 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет углеводородного гиганта.

Сначала «Сибнефть» приобрела в ООО ИК «Сибинтек» 49,51% долей за 842 млн руб., увеличив долю в компании до 98,5%. Оставшиеся 1,5% чуть позже были куплены за 25,5 млн руб.

До консолидации 100% компании «Роснефтью» ее партнерами в «Сибинтеке» были структуры инвестиционной компании «Регион».

Первоначально «Роснефть» стала совладельцем «Сибинтека» в 2007 г. в рамках продажи активов обанкротившегося «Юкоса» Михаила Ходорковского.

Несколько фактов о фигурантах сделки

«Сибинтек» был создан в 1999 г. в рамках «Юкоса» в качестве сервисной компании, предоставляющей услуги в области разработки и внедрения информационных технологий. По итогам 2006 г. совокупная выручка компании составила 1,618 млрд. руб. В рейтинге «CNews100. Крупнейшие ИТ-компании России» «Сибинтек» занял 44 место с показателем выручки на уровне 1,62 млрд руб.

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«Роснефть» полностью консолидировала активы «Сибинтека»

В аналогичном рейтинге за 2018 г. компания участия не принимала. По данным «Контур.фокус», ее выручка в этом отчетном году составила 49,3 млрд руб. с приростом по сравнению с предыдущим годом на уровне 51% и чистой прибылью в 2 млрд руб.

В базе «Контур.фокуса», за «Сибинтеком» числится 1260 госконтрактов на общую сумму в 46,7 млрд руб. Среди крупнейших госзаказчиков последнего времени — «Роснефть», «Башнефть» и Фонд социального страхования России.

Что касается «Роснефти», то она себя позиционирует в качестве крупнейшей публичной нефтегазовой корпорации мира. Основными видами ее деятельности являются поиск и разведка месторождений углеводородов, добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их переработки — как на территории России, так и за ее пределами.

Компания включена в перечень стратегических предприятий России. Ее основным акционером (50,00000001% акций) является АО «Роснефтегаз», на 100% принадлежащее государству. Также в общем пакете 19,75% акций принадлежит компании BP, 18,93% акций — «Кьюэйч оил инвестментс ЛЛК», одна акция принадлежит государству в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Оставшиеся акции находятся в свободном обращении.

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