ВТБ потратит миллиарды на «железо» американской Dell и китайской Lenovo

Банк ВТБ выделил 4,32 млрд руб. на ПАКи Dell Nutanix и Lenovo Nutanix, на которых строит свою инфраструктуру с конца 2018 г. Последнее обстоятельство представлено причиной безальтернативности выбора моделей. На предыдущих аналогичных тендерах преимущественно побеждал «Техносерв», в котором ВТБ принадлежит доля в 40%.



Dell и Lenovo для ВТБ

Как выяснил CNews, банк ВТБ готов потратить 4,32 млрд руб. на программно-аппаратные комплексы (ПАК) американской компании Dell и китайской Lenovo, использующие ПО виртуализации разработчика из США Nutanix.

В частности, 28 января 2020 г. ВТБ запустил тендер в формате «запроса предложений» на поставку комплексов Dell Nutanix с начальной ценой договора в 2,82 млрд руб. Несколькими днями позже, 3 февраля 2020 г. банк объявил аналогичную закупку комплексов Lenovo Nutanix со стартовой ценой лота в 1,5 млрд руб.

Прием заявок от претендентов на обоих тендерах уже завешен. Победитель по первому из них будет определен 6 марта 2020 г., по второму — 13 марта.

ВТБ потратит на ПАКи Dell и Lenovo до 4,3 млрд рублей

Закупаемые комплексы представляют собой решения хранения данных для виртуальных машин. Описывая характер интеграции в них, в Nutanix называют Dell и Lenovo OEM-партнерами, которые приобретают Nutanix как ПО (у компании существуют собственные ПАКи), для установки на свои платформы.

Безальтернативность и история вопроса

В ТЗ обоих тендеров говорится, что поставка серверного оборудования других производителей не предусмотрена. Это объясняется тем, что закупаемое «железо» будет использовано для расширения уже существующей инфраструктуры ВТБ на Dell Nutanix и Lenovo Nutanix соответственно.

Анализ сайта госзакупок показывает, что комплексы Dell Nutanix банк закупает как минимум с августа 2018 г., Lenovo Nutanix — с октября 2019 г. Правда, столь же масштабными, как сейчас, эти закупки не были. Сумма начальных цен договоров в предыдущих 10 обнаруженных CNews тематических тендерах (восемь по линии Dell и двух — Lenovo) составляет 1,21 млрд руб.

Кто может стать поставщиком

В трех последних Nutanix-закупках победителем становилась ООО «ТС интеграция» — одно из трех юрлиц интегратора «Техносерв», зарегистрированных им 19 августа 2019 г., через несколько дней после запуска процедуры банкротства некогда ключевого его юрлица «Техносерв АС» (позже банкротство было прекращено). Напомним, группа ВТБ приобрела 40% «Техносерва» в июне 2018 г.

В четвертой по давности закупке «ТС интеграция» также принимала участие, однако победа досталась ООО «ИБС платформикс» — юрлицу интегратора IBS.

В момент проведения пятой по давности закупки «ТС интеграции» еще не существовало. Договор достался АО «Техносервъ А/С» — еще одному юрлицу «Техносерва».

Среди других (помимо IBS) конкурентов этого интегратора участниками рассмотренных пяти предыдущих закупок выступили «Крок», «Сервионика», «Восток-НН», «Степинформ», «дочка» компании «Ай-теко» — «Развитие систем связи и энергетики» (РАССЭ), а также скандально прославившаяся на днях приостановкой миллиардной закупки РЖД компьютеров на «Эльбрусах» по жалобе в ФАС компания «Смарт текнолоджис».

Что именно сейчас закупает ВТБ

В номенклатуре поставки первого из новых тендеров ВТБ прописано 92 комплекса Dell Nutanix XC640ENT. В их состав входит системная плата PowerEdge R640 с поддержкой четырехпортовой дочерней сетевой платы Broadcom. Используемые процессоры — Intel Xeon Gold 6138 (2 ГГц, 20 ядер/40 потоков, 10,4 ГТ/с, кэш 27 Мбайт, Turbo, HT (125 Вт), DDR4 2 666 МГц). Также в их состав входят 24 двухранговых модуля памяти RDIMM (32 Гбайт, 2666 МТ/с) и шесть жестких диска на 2,4 Тбайт каждый (10 тыс. об/мин, SAS 12 Гбит/с, 512e, 2,5 дюйма, горячая замена).

Кроме того спецификация включает 181 аналогичный комплекс на Intel Xeon Gold 6230 (2,1 ГГц, 20 ядер/40 потоков, 10,4 ГТ/с, кэш 27,5 Мбайт, Turbo, HT (125 Вт), DDR4 2933 МГц) с 12 четырехранговыми модулями LRDIMM (64 Гбайт, 2666 МТ/с) и четырьмя жесткими дисками на 1,8 Тбайт каждый. Аналогично требуется 220 комплексов на Intel Xeon Gold 6138 с 12 модулями LRDIMM, а также еще 60 комплексов трех различных конфигураций.

В номенклатуре поставки второго из новых тендеров ВТБ прописано 56 комплексов LenovoNutanixThinkAgileHX3320 Applianceна двух процессорах Xeon Gold 6230 с 12 модулями памяти ThinkSystem 64GB TruDDR4 2933MHz (2Rx4 1.2V) RDIMM, а также 186 аналогичных комплексов двух различных конфигураций.