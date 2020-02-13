В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус»

Российские разработчики представили новую серию компьютеров «Элик» на процессорах «Эльбрус 1С+», рассчитанных на госкорпорации и корпоративных клиентов. Они работают на базе российских дистрибутивов Linux, и их производительности хватает для запуска тяжелого инженерного софта и графических редакторов.



Отечественные ПК и моноблоки

Госкорпорация «Ростех» работает над линейкой персональных компьютеров «Элик», базирующихся на российских процессорах «Эльбрус». Все модели пока находятся на стадии прототипа.

Компьютеры «Элик» разрабатываются для корпоративных и государственных клиентов. На момент публикации материала серия включала в себе четыре ПК в различных форм-факторах – три отдельных десктопа (настольный, тонкий настольный и ультракомпактный) и моноблок класса «все в одном» под названием «Элик 102». В основе каждого из них находится процессор «Эльбрус-1С+», и пока неизвестно, планируется ли в будущем выпуск новых моделей с другими чипами.

Сроки начала производства компьютеров не установлены. По данным «Ростеха», их выпуск будет развернут на базе российских предприятий. Разработкой ПК занимаются специалисты Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) им. Брука (дочернее предприятие концерна «Автоматика», входящего в госкорпорацию «Ростех») при участии АО «МЦСТ», разработчика процессоров «Эльбрус».

Позиционирование и программное обеспечение

Все компьютеры «Элик» совместимы с отечественными ОС «Альт», «Нейтрино», «Эльбрус Linux» и «Astra Linux». Они поддерживают установку офисного пакета LibreOffice, распространяемого на бесплатной основе, и российского «МойОфис».

Моноблок «Элик 102» с минимальными рамками дисплея и встроенным ИБП

Как отметили представители «Ростеха», эти ПК подходят для решения обычных офисных задач (интернет, работа с документами и электронной почты), а также они пригодны для запуска программ, используемых инженерами и дизайнерами. По словам разработчиков, все ПК могут использоваться «в других видах деятельности с использованием высоконагруженных прикладных систем в режиме «удаленного рабочего стола».

Аппаратные возможности новых компьютеров «Ростех» пока не раскрывает. На 13 февраля 2020 г. было известно лишь, что в них можно установить до 16 ГБ оперативной памяти.

Дополнительные особенности

Для ПК серии «Элик» предусмотрена серия дополнительных опций, к числу которых относятся интегрированный непосредственно в корпус источник бесперебойного питания (ИБП), Разработчики не уточнили его параметры.

В списке также числятся датчик вскрытия и интегрированный в клавиатуру считыватель смарт-карт (вероятно, она входит в комплект поставки некоторых моделей). Помимо этого, известно, что моноблочный ПК «Элик 102» укомплектован веб-камерой и динамиками, а также USB-портами и входом под проводную гарнитуру, выведенными на лицевую панель. Экран моноблока отличается минимальной толщиной верхней и боковых рамок, плюс в его корпусе тоже предусмотрено место под опциональный ИБП.

Возможности процессора «Эльбрус-1С+»

«Эльбрус-1С+» стал первым процессором архитектуры «Эльбрус», в котором реализовано динамическое управление частотой и напряжением питания микропроцессорного ядра из ОС. Это 64-битный чип со встроенным графическим ядром, поддерживающим аппаратное ускорение 3D-графики.

«Эльбрус-1С+» представляет собой одноядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц и шестью сдвоенными АЛУ (арифметико-логическое устройство), каждое из которых выполняет до четырех операций с одинарной точностью за такт. Объем кэш-памяти второго уровня (L2) составляет 2 МБ, а производительность оценивается на уровне 24 Гфлопс при выполнении операций с одинарной точностью (FP32).

«Эльбрус 1С+», основа новых российских ПК

Частота встроенного ускорителя равна 800 МГц, и его производительность достигает примерно 28 ГФлопс при операциях с одинарной точностью (FP32) с использованием OpenCL. Интегрированная графика поддерживает функции 3D-ускорения по стандартам OpenGL 3.1 (Desktop profile) и общего назначения OpenCL 1.2 (Full profile).

«Эльбрус-1С+» работает с оперативной памятью стандарта DDR3-1600 (до 2 контроллеров памяти) и совместим с контроллером периферийных интерфейсов (южный мост) КПИ-2, которые поддерживают шину PCI-Express 2.0 (PCIe 16 + четыре линий), три порта Gigabit Ethernet, до восьми устройств SATA 3.0, до восьми портов USB 2.0, до семи устройств в шиной PCI 32/66, а также интерфейсы IDE, Audio HDA, RS-232, IEEE1284, SPI, I2C и GPIO.

Процессоры «Эльбрус-1С+» выпускаются на мощностях производственного партнера МЦСТ по 40-нанометровому техпроцессу и поставляются в корпусе HFCBGA/1156. Каждый такой чип состоит примерно из 375 млн транзисторов и потребляет не более 10 Вт энергии при типичной нагрузке, а при работе на тактовой частоте 1 ГГц – не более 5 Вт.