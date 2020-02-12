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ФНС потратит 35 миллионов на российское почтовое ПО «Самовар»

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ПО Софт Бизнес Тендеры Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Денис Воейков

ФНС закупает софт Samoware компании «Постмэн», зарегистрированной менее 10 месяцев назад. Безальтернативность выбора объяснена тем, что Samoware должен расширить возможности уже использующейся в ведомстве почты разработки Communigate Systems. Судя по ЕГРЮЛ, «Постмэном» руководит экс-глава российского офиса Communigate.

Samoware — для ФНС

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена расширить функциональность своей почтовой системы за счет коммуникационной платформы Samoware (один из вариантов произношения — «самовар») юной российской компании «Постмэн», существующей менее года. На эти цели ведомство выделило 35 млн руб., заявленные в качестве начальной максимальной цены контракта на соответствующем тендере в формате электронного аукциона.

Непосредственным заказчиком выступает федеральное казенное учреждение «Налог-сервис» ФНС. Заявки от претендентов будут приниматься до 20 февраля 2020 г. Торги намечены на 25 февраля. Победителю нужно будет предоставлять заказчику обновления и новые версии ПО в течение 12 месяцев.

ФНС требуется 20 тыс. лицензий на Samoware. «Аналоги не допускаются для обеспечения совместимости с эксплуатируемым заказчиком ПО Communigate Pro», — говорится в техзадании.

Указанный продукт, который уже используется в ФНС, развивает международная компания с российскими корнями, созданная Владимиром Бутенко. CommuniGate Pro представляет собой решение для передачи электронной почты, голоса, видео, файлов обеспечивая, по заверениям разработчиков, «беспрецедентную безопасность интернет-коммуникаций для веб-ориентированных и мобильных пользователей». Продукт включен в Реестр отечественного ПО при Минкомсвязи с сентября 2016 г.

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ФНС закупает софт Samoware юной компании «Постмэн»

Что же касается Samoware, то он позиционируется не иначе как десктопный клиент для Communigate Pro. В Реестр отечественного ПО данный софт пока не включен; заявка от правообладателя находится на рассмотрении с 12 декабря 2019 г. В представленных в заявке сведениях об исключительном праве фигурирует договор авторского заказа от 7 мая 2019 г.

Для чего ФНС Samoware

На момент выхода материала в ФНС и в «Налог-сервисе» не смогли ответить на вопрос CNews, какую именно требующуюся сотрудникам ФНС функциональность к Communigate Pro добавит Samoware.

Коммерческий директор Communigate Systems Russia Владимир Бургов в разговоре с CNews напомнил, что ФНС использует программные продукты его компании с 2017 г. Внедрение почтовой системы на основе Communigate Pro для 150 тыс. сотрудников завершилось в ведомстве в 2018 г.

«Communigate Pro — серверное решение, — поясняет Бургов. — В 2019 г. ФНС приняла решение расширить функциональность почтовой системы за счет внедрения клиентского интерфейса. Универсальный коммуникационный клиент Samoware — клиентское приложение, которое бесшовно доводит до конечного пользователя Communigate Pro все функциональные возможности, которые были предъявлены заказчиком в рамках технического задания».

Рассуждая об особенностях Samoware, Бургов заверяет, что команда, которая его создала, уже обладает опытом разработки приложений в экосистеме Communigate Pro. «В том числе, тонкостями реализации открытых и проприетарных протоколов и архитектурных особенностей платформы, что гарантирует комплиментарность решений с одной стороны и уникальность — с другой».

Несколько фактов о разработчиках Samoware

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Постмэн» было зарегистрировано в Москве 30 апреля 2019 г. Учредителями выступают Вера Дорофеева (60 % долей), Татьяна Гладышева (20%) и Наталья Грюнталь (20%).

Гендиректором организации указан Александр Малышев. С 2012 г. он занимал аналогичный пост в АО «Сталкерсофт» — российское юрлицо вышеупомянутой компании Communigate Systems. Официально его 2 октября 2019 г. сменила Мария Тришина. Таким образом, Малышев по документам совмещал руководящие должности в двух организациях в течение пяти месяцев.

По данным «Контур.фокус», госконтрактов за «Постмэном» пока не числится.

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