«Криптонит» раздаст миллионы российским ИТ-стартапам и хакатонщикам

Компания «Криптонит» в 2020 г. проведет два конкурса для компаний-стартапов из сферы ИТ с суммарным призовым фондом 20 млн руб. и ряд хакатонов. Всего в 2020 г. она намерена вложить в подобные проекты до 100 млн руб.

Десятки миллионов в отечественные ИТ

Российская инвестиционная компания «Криптонит» планирует в 2020 г. вложить в технологические стартапы до 100 млн руб. Из них 20 млн руб. компания потратит на призовые фонды двух всероссийских конкурсов «Криптонит Startup Challenge 2020» (по 10 млн руб. каждый).

Участвовать в этих конкурсах смогут стартапы, имеющие на руках минимально жизнеспособный продукт (MVP). Под этим термином подразумевается проект компании, наделенный минимальными и одновременно достаточными для удовлетворения первых потребителей возможностями. Как стало известно CNews, в каждом конкурсе смогут победить до трех стартапов. Часть средств, вырученных от приза, лауреаты будут должны вложить в свой проект.

Прием заявок на участие в первом конкурсе ведется с 11 февраля 2020 г. по 15 марта 2020 г., а его финал пройдет в июне 2020 г. – более точная дата пока не назначена. Сроки приема заявок на участие во втором конкурсе на момент публикации материала установлены не были –известно лишь, что он состоится осенью 2020 г. Воронка участников обоих конкурсов в 2020 г., по оценке организаторов, должна превысить 500 проектов.

Часть оставшихся 80 млн руб., как сообщили CNews представители «Криптонита», компания потратит на проведение ряда других соревнований меньшего масштаба, в том числе хакатонов, которые пройдут в течение 2020 г. Также «Криптонит» не исключает возможности инвестирования средств в победителей Startup Challenge 2020 на условиях приобретения долей в них.

Подробнее о конкурсе

Основным отличием «Криптонит Startup Challenge 2020» от иностранных конкурсов для стартапов станет наличие в нем жюри, состоящего из крупных российских предпринимателей. Оценивать проекты стартапов-участников будут генеральный директор холдинга Mail.ru Group Борис Добродеев, генеральный директор USM Management Иван Стрешинский, управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий, а также Антон Черепенников – основатель компании «ИКС холдинг».

Startup Challenge 2020 станет вторым конкурсом «Криптонита» для стартапов

По заявлению организаторов конкурса, участие в нем могут принять стартапы со всей России, от Калининграда до Владивостока. Дополнительным преимуществом для каждой из участвующих компаний станет наличие у них первых сделок. В феврале и марте 2020 г. будут организованы несколько выездных встреч с предпринимателями, которые пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Томске.

Конкурс 2019 года

Для компании «Криптонит» конкурс Startup Challenge 2020 станет вторым по счету – первый она провела в начале 2019 г., и его призовой фонд тоже составил 10 млн руб. В жюри конкурса вошли главы USM Management, «ИКС холдинга», Mail.ru Group, «Ростеха», «Мегафона», Almaz Capital и BCG Россия. Мероприятие получило поддержку более 20 российских вузов, в том числе МГТУ им. Баумана, МФТИ, МГУ им. М. В. Ломоносова и СПбПУ.

На участие в Startup Challenge 2019 было подано более 100 заявок, 60% которых поступили из Москвы и Санкт-Петербурга. Доля стартапов-участников из сферы Big Data достигла 40%, 27% заявок поступили от компаний из области искусственного интеллекта, еще 26% пришлись на долю компаний, занятых в сегменте машинного обучения, и около 5% заявок было из сферы квантовых вычислений. Подавляющим большинством участников оказались работающие люди в возрасте старше 24 лет, но также были и соискатели-студенты – около 10% от общего числа претендентов. По результатам конкурса были определены два победителя.

О «Криптоните»

Группа компаний (ГК) «Криптонит» основана в 2018 г. и является дочерним предприятием «ИКС холдинг» – российской многопрофильной ИТ-компании, созданной в 2018 г. К приоритетным направлениям деятельности компании относятся мобильная связь 5G-сети, информационная безопасность, искусственный интеллект и др. В начале 2019 г. под управление «ИКС холдинга» перешла компания Yadro, занимающаяся разработкой и производством серверов и систем хранения данных, в том числе для российских телекоммуникационных компаний, включая «Мегафон» и Yota, в рамках реализации «закона Яровой», обязывающего операторов связи хранить записи разговоров и электронную переписку.

В состав ГК «Криптонит» входят Инвестиционная компания (ИК) «Криптонит» и научно-производственная компания (НПК) «Криптонит». ИК «Криптонит» занимается инвестициями в российские технологические стартапы, тогда как НПК «Криптонит» проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также разработку продуктов для массового рынка на основе разработок российских НИИ.

НПК «Криптонит» – это совместное предприятие «ИКС холдинга» (75% за вычетом одной акции) и концерна «Автоматика», входящего в состав «Ростеха» (25% плюс одна акция). Компания развивает технологии в сферах искусственного интеллекта, квантовых вычислений и криптографии, Big data, в машинном обучении и нейросетях. В ноябре 2019 г. стало известно, что НПК «Криптонит» возглавит разработку стандартов постквантовой криптографии в России.