Гендиректору «дочки» НКК компенсировали увольнение долей в компании-миллиардере

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Покидая пост президента OCS и избавляясь от доли в ней, Алексей Калинин успел договориться о том, что материнская структура дистрибутора — управляемая его отцом НКК — уступит ему свою долю в молодой компании-миллиардере «Смарт текнолоджис». Последняя имеет опыт как контрактования с РЖД, так и успешных жалоб на железнодорожного монополиста в ФАС. В частности именно она на днях заблокировала крупнейшую в истории закупку ПК на процессорах «Эльбрус».

Новый актив экс-главы OCS

Как выяснил CNews, загадочная история ухода Алексея Калинина с поста президента входящего в «Национальную компьютерную корпорацию» (НКК) отечественного дистрибутора OCS с продажей доли в компании получила продолжение. К Калинину перешла ранее принадлежащая НКК 40-процентная доля в ИТ-компании «Смарт текнолоджис».

Отметим, что НКК возглавляет отец бизнесмена, Александр Калинин, владеющий в ней, по данным ЕГРЮЛ, долей в 33%. Что же касается «Смарт текнолоджис», то она на днях прославилась своей жалобой в ФАС на «Российские железные дороги» (РЖД), пытавшиеся осуществить миллиардную закупку ПК на отечественных процессорах «Эльбрус». После рассмотрения жалобы тендер застопорился.

Запись о вхождении Калинина в состав учредителей ООО «Смарт текнолоджис» появилась в ЕГРЮЛ 7 октября 2019 г. Распределение других долей при этом осталось неизменным: Антон Ефремов, указанный также как гендиректор организации, Олег Кот и Надежда Бланкет сохранили по 20%.

На вопрос CNews о том, на каких условиях 40% доли НКК перешли к Калинину, в НКК сообщили, что это было «частью сложной сделки» по продаже доли Калинина в OCS. «Детали сделки являются коммерческой тайной», — уточнили собеседники CNews.

Алексею Калинину отошла доля НКК в компании «Смарт текнолоджис»

Сам Алексей Калинин попытку CNews связаться с ним для получения комментариев через Facebook проигнорировал.

Отметим, что уже после вхождения Калинина в состав учредителей «Смарт текнолоджис» была изменена структура долей в ее дочерней структуре — ООО «Цифровая платформа», зарегистрированном в Москве 21 января 2019 г. В последних числах декабря этого же года в ней за «Смарт текнолоджис» перестало числиться 100% долей. Теперь их только 45%, в то время как остальные доли пропорционально были переписаны непосредственно на соучредителей этой материнской структуры: 22% на Калинина и по 11% на Ефремова, Кота и Бланкет.

Конфликтная предыстория вопроса

Напомним, сообщение о расставании Калинина с OCS «при полном согласии и взаимоуважении сторон» пресс-служба компании распространила 30 сентября 2019 г. В нем Калинин поблагодарил OCS за «бесценный опыт и силы для нового рывка» и отметил, что для него «пришло время двигаться дальше».

Эти заявления стали выглядеть несколько странно, когда 4 октября 2019 г. (за три дня до появления вышеупомянутой записи в ЕГРЮЛ) CNews выяснил, что еще 6 августа 2019 г. Калинин обратился в суд с иском в том числе к ООО «Группа компаний О-си-эс» и ООО «О-си-эс-центр» (юридически Калинин выступал президентом именно этих двух организаций), пытаясь пресечь «неуполномоченную» смену руководства дистрибутора.

Комментируя CNews это и еще одно (условно по встречному иску) судебные разбирательства, пресс-служба OCS в начале октября 2019 г. заявила, что «это просто технический момент процедурных процессов», на который можно не обращать внимание. «Конфликта у нас не было. Все происходит по взаимному согласию и в нормальной рабочей обстановке. Все иски в процессе закрытия», — добавили собеседники редакции. Некоторое время спустя последние слова подтвердились — на текущий момент незавершившихся разбирательств с участием Калинина и OCS в картотеке арбитражных дел нет.

В то же время ранее опрошенные CNews юристы сошлись во мнении, что у Калинина с OCSпо всем признакам был корпоративный конфликт. «Другой вопрос, что уход Калинина с президентских постов в структурах OCS мог произойти по предварительному согласованию с ним — в рамках каких-то иных договоренностей, которые, возможно, позже тем или иным образом стали нарушаться его партнерами, что и стало причиной обращения в суд в целях исполнения обязательств», — рассуждал управляющий партнер юридической компании BLF Partners, адвокат Тимур Курбанов.

Несколько фактов о «Смарт текнолоджис»

По данным ЕГРЮЛ ООО «Смарт текнолоджис» было зарегистрировано в сентябре 2012 г. в Москве на кипрскую структуру «Эм.ай.пи.эр. инвестментс лтд». НКК и вышеупомянутые физические лица сменили ее в составе соучредителей позже.

По данным «Контур.фокуса», вплоть до 2018 г. никакой реальной финансовой деятельности организация не вела, продемонстрировав по итогам 2017 г., нулевую выручку и чистый убыток в 707 тыс. руб. Среднесписочная численность сотрудников за 2017 г. по данным отчетности, представленной в ФНС, составила два человека.

В 2018 г. компания активизировалась. По его итогам выручка организации составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 472,3 млн руб.

В этом же году у «Смарт текнолоджис» стали появляться крупные госконтракты. На данный момент в базе «Контур.фокус» за компанией их числится девять штук на общую сумму в 2,9 млрд руб. Три из них, включая крупнейший — на поставку телекоммуникационного и серверного оборудования за 2,35 млрд руб. — «Смарт текнолоджиз» получила от РЖД.

В реальности компания успела законтрактоваться на существенно больший объем госденег. Как минимум, статистика «Контур.фокуса» не учитывает подряд на 1,42 млрд руб. ради которого компания по жалобе в ФАС заставила РЖД реанимировать ранее отмененный тендер на поставку ПК, чтобы потом обойти соперников на перезапущенном аукционе.