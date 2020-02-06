Минкомсвязи объяснило, кого возьмут в «цифровые замминистры»

Документ Минкомсвязи

Министерство цифрового развития, связи и коммуникаций (Минкомсвязи) России определило перечень требований, которые будут предъявляться к кандидатам на должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти по цифровой трансформации. Ведомство также подготовило методические рекомендации для тестирования их управленческих навыков.

По данным TAdviser, документ, содержащий упомянутые выше требования и указания, 5 февраля 2020 г. был направлен в адреса в общей сложности 55 организаций. В их числе федеральные ведомства, агентства и службы.

CNews также ознакомился с содержанием документа.

Требования к цифровым замам

Согласно документу, требования к кандидатам на должность заместителей сформированы на основе модели компетенций команды цифровой трансформации, разработанной Центром подготовки руководителей цифровой трансформации Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте России с учетом международного и российского опыта при участии экспертного сообщества, а также профиля роли руководителя цифровой трансформации.

В соответствии с моделью компетенций выделяются требования к личностным и профессиональным компетенциям.

Минкомсвязи определилось с требованиями к цифровым замам

Под личностными компетенциями авторы документа понимают те, что позволяют успешно участвовать в реализации стратегии цифровой трансформации и проектах цифрового развития. К ним относятся: нацеленность на результат, клиентоцентричность, коммуникативность, эмоциональный интеллект, креативность, критичность.

Профессиональными компетенциями, согласно документу, считаются связанные с функциональным использованием методов и инструментов управления процессами, проектами, продуктами цифровой трансформации и регулярными решением сложных профессиональных решений в цифровой среде.

Требования к профессиональным компетенциям включают знания и навыки в следующих сферах: цифровое развитие, организационная культура, инструменты управления, данные, цифровые технологии, ИТ-инфраструктура.

Рекомендации по тестированию

Методические рекомендации Минкомсвязи предусматривают, что проведение тестирования кандидата на позицию замминистра по цифровому развитию должно проходить через их ведомство. Минкомсвязи предлагает для этого представителю органа исполнительной власти, заинтересованному в найме кандидата, отправить заявку в бумажном или электронном виде.

Оценку кандидатов доверят нейтральным и высококвалифицированным экспертам-асессорам. Проводиться она будет в три этапа.

На первом из них выявляется управленческий потенциал кандидата при помощи онлайн-тестирования (на его прохождение выделяется 90-120 минут).

Следующий этап проходит в формате интервью, по итогам которого кандидат получает оценку компетенций и опыта в сфере цифрового развития по шкале от 0 до 3 баллов. При этом акцент в интервью делается на выявлении текущего уровня развития личностных компетенций (70% времени). Профессиональным навыкам и знаниям уделяется 30%.

Требования к уровню проявления компетенций руководителя цифровой трансформации в документе Минкомсвязи представлены в виде диаграммы

Наконец, на заключительном этапе кандидат проведет встречу непосредственно с главой Минкомсвязи. Она нацелена на выявление понимания приоритетов конкретного органа исполнительной власти в области цифрового развития.

К встрече с министром кандидату составители документа рекомендуют определить и сформулировать ключевые показатели эффективности и результаты работы, которые планируется достичь на желаемой позиции.

Результаты третьего этапа, сказано в документе, служат основой для ежегодного диалога о целях с руководителем Минкомсвязи.

Инициатива Мишустина

О том, что в федеральных органах исполнительной власти появятся заместители руководителей, ответственные за цифровую трансформацию, стало известно в начале февраля 2020 г. С соответствующим поручением к Правительству 1 февраля обратился премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно тексту поручения Мишустина, в каждом ведомстве его получившем, в течение ближайшей недели должны появиться подразделения, обеспечивающие работу новому заместителю. Допускалась возможность передачи этих функций одному из существующих отделов.

После появления необходимых подразделений в течение следующих двух недель все министерства, агентства и службы должны будут подготовить и передать в Минкомсвязи предложения о приоритетных задачах этих отделов. У этих задач есть два срока выполнения – до 15 апреля 2020 г. и до 31 декабря 2020 г.

Разработку требований к потенциальным замруководителям по цифровой трансформации и методических рекомендаций по тестированию их навыков премьер поручил Минкомсвязи, выделив на это три дня.

Впервые заместители по цифровой трансформации появились в нескольких федеральных ведомствах в июле 2018 г. по решению тогдашнего премьер-министра России Дмитрия Медведева. В общей сложности, по данным «Ведомостей», новая должность была введена лишь в восьми министерствах, в том числе в Минстрое, Минздраве и Минэнерго.

Напомним, Мишустин занял пост премьер-министра после того, как в январе 2020 г. Президент России Владимир Путин отправил Правительство и самого Медведева в отставку. Новым главной Минкомсвязи был назначен Максут Шадаев, а его замом стал Олег Пак, трудившийся в ведомстве с 2012 г.