Сенатор попросил миллионы рублей на Госпочту, которая уже есть в «Госуслугах»

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект о создании государственной электронной почты за авторством сенатора Алексея Русских. Расходы на реализацию проекта он предлагает возложить на федеральный бюджет. При этом России уже существует сервис «Госпочта», интегрированный в сайт «Госуслуги».



Электронная почта от государства

Сенатор Алексей Русских внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о создании в России государственной электронной почты. По задумке автора документа, такая почта будет использоваться физическими и юридическими лицами для переписки с органами власти.

Законопроект № 893620-7 от 3 февраля 2020 г. получил название «О государственной электронной почте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». «Главная цель законопроекта заключается в создании государственной электронной почты, с помощью которой граждане и юридические лица смогут как направлять, так и получать от государственных и муниципальных органов власти юридически значимые сообщения», – сказано в пояснительной записке к документу.

По словам сенатора, государственная электронная почта даст гражданам возможность оперативно получать необходимые услуги от государства. Алексей Русских привел еще один пример пользы госпочты: она позволит быстро оповещать россиян о времени и месте судебных разбирательств с их участием или о факте зафиксированного правонарушения.

Алексей Русских, автор законопроекта о госпочте

Автор законопроекта, состоящего из 18 статей, предполагает вступление его в силу 1 июля 2020 г. На момент публикации материала документ ожидал предварительного рассмотрения в Госдуме, дата проведения которого не была установлена.

Обоснование необходимости в госпочте

По информации из пояснительной записки к законопроекту, в России существует и действует значительное количество нормативных правовых актов, используемых для регулирования электронного документооборота. Принятие этих актов нередко провоцирует дублирование отдельных норм, а в некоторых случаях создает правовые коллизии, при этом общим недостатком предлагаемых способов обмена документов является необходимость получения квалифицированной электронной подписи с целью идентификации лица, что приводит к значительному удорожанию предоставляемых услуг и невозможности для широкого круга лиц посредством электронных сервисов получать нужные им услуги, поясняет автор документа.

В своем законопроекте Алексей Русских предложил сделать государственную электронную почту составной частью существующего единого портала государственных и муниципальных услуг. В этом случае госпочта поможет решить перечисленные проблемы, вызванные большим количеством нормативных актов.

Расходы на реализацию законопроекта

В пояснительной записке к законопроекту Русских отметил, что реализация идеи по созданию в России государственной электронной почты потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Средства он предполагает затратить на разработку сервиса и его внедрение в портал госуслуг.

По оценке сенатора, затраты на реализацию законопроекта могут быть частично компенсированы в рамках финансирования развития Единого портала государственных и муниципальных услуг, предусмотренного федеральным бюджетом. Алексей Русских упомянул закон № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 29.11.2018. Он предусматривает выделение свыше 910 млн руб. ежегодно в период с 2019 по 2021 гг. на реализацию госпрограммы «Информационное общество». «В случае перераспределения часть указанных денежных средств может полностью покрыть все необходимые расходы для внедрения государственной электронной почты», – отметил сенатор.

Еще одна госпочта

По состоянию на 5 февраля 2020 г. в России уже существует сервис «Госпочта», выполняющий те же функции, что Русских описывает в своем законопроекте. К тому же, этот сервис интегрирован в портал госуслуг.

«Госпочта» позволяет гражданам России получать уведомления и заказные письма от государственных органов в электронной форме. К примеру, пользователи портала госуслуг могут получать уведомления от ГИБДД с сообщениями о поступлении новых штрафов и их оплате, а также о передаче сведений по неоплаченным штрафам в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

Русских предложил создать сервис, аналог которого уже существует

В «Госпочту» также могут поступать электронные заказные письма от «Почты России», содержащие информацию о новых штрафах Госавтоинспекции или о передаче дел ФССП. В настоящее время данная услуга доступна не во всех регионах – электронные заказные письма поступают от ФССП Москвы и от ГИБДД Москвы, Московской и Ростовской областей.

На сайте сервиса сказано, что постепенно к нему подключатся и другие ведомства, что приведет к появлению новых возможностей для россиян по его использованию.