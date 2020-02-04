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Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля

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18 февраля 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы».

18 февраля 2020 г. CNews проведет в Москве конференцию «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы».

Искусственный интеллект уверенно проникает во все сферы жизни. Российский рынок искусственного интеллекта растет в разы ежегодно. Влияют на его рост, прежде всего, финансовая сфера, сегмент розничной торговли, промышленность. Рост производительности «железа» и увеличение объема больших данных благоприятно сказываются на развитии систем машинного обучения и нейросетей.

Бизнес готов делегировать таким системам все более сложные, интеллектуальные задачи. Участники конференции поделятся собственным опытом разработки и внедрения решений на базе ИИ, результатами и дальнейшими планами, представят лучшие продукты для работы с искусственным интеллектом.

Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:

Юрий Сирота, руководитель департамента Искусственного интеллекта и анализа данных, «Уралсиб»;
Станислав Ашманов, генеральный директор компаний «Наносемантика», «Нейросети Ашманова»;
Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Данил Горбунов, технический директор, DESQcore;
Максим Миролюбов, руководитель направления «Видеоаналитика», «Центр 2М»;
Адель Валиуллин, руководитель направления машинного обучения, ДИТ Москвы;
Павел Шингарев, начальник центра управления развитием казначейства, Газпромбанк;
Татьяна Гордиенко, исполнительный директор центра управления развитием казначейства, Газпромбанк;
Полина Полунина, ведущий Data Scientist, лид направлений HR и финансы «М.Видео-Эльдорадо»;
Борис Зингерман, генеральный директор, ассоциация «НБМЗ»;
Таня Милек, менеджер по методологии и унификации, ГК «Русагро»;
Леонид Колыбин, старший аналитик по разработке голосовых роботов, «Тинькофф».

Рынок систем искусственного интеллекта в России

  • Рынок искусственного интеллекта в России: ключевые игроки, крупные проекты.
  • Как оценить готовность бизнеса к внедрению систем на базе искусственного интеллекта.
  • Первопроходцы и последователи: какую стратегию внедрения ИИ выбрать.
  • Перспективы ИИ в госсекторе.
  • Что тормозит появление новых проектов?

Риски и выгоды

  • Этические вопросы внедрения систем искусственного интеллекта в бизнесе.
  • Готов ли бизнес доверить системам ИИ действительно интеллектуальные задачи, а не рутину?
  • Сколько стоит разработка решений на базе искусственного интеллекта?
  • Как посчитать возврат инвестиций от внедрения решений на базе машинного обучения?
  • Законодательные ограничения для систем искусственного интеллекта.

Технологии

  • Готовые платформы для внедрения решений на базе ИИ.
  • ИТ-инфраструктура для систем искусственного интеллекта: быстрее и больше.
  • Как выбрать хранилище данных для систем ИИ?
  • Облачные платформы машинного обучения.
  • Машинное зрение и видеоаналитика.
  • Виртуальные ассистенты: от чат-бота до «Алисы».

Отраслевые решения

  • ИИ в медицине: постановка диагнозов.
  • ИИ в финансовом секторе: как бороться с мошенничеством.
  • ИИ в HR: как доверить роботу подбор персонала.
  • ИИ в транспортной сфере: первые результаты.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы».

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 9 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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