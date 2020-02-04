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Бывшего вице-премьера по цифре назначили главой «Почты России»

Бизнес Кадры Телеком ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
Максим Акимов, до недавнего времени курировавший в Правительстве цифровое развитие, стал главой «Почты России». Возглавлявший предприятие до сего момента Николай Подгузов может стать его заместителем.

Максим Акимов возглавил «Почта России»

Совет директоров государственного АО «Почта России» назначил новым гендиректором предприятия Максима Акимова. Об этом сообщил Telegram-канал «Все о блокчейне и цифровой экономике», эту же информацию CNews подтвердил источник, близкий к Акимову.

Заседание совета директоров «Почта России» по вопросу назначения нового гендиректора предприятия было назначено на вторник 4 февраля 2020 г. Пресс-служба предприятия заявила, что не располагает информацией о его итогах.

Перестановки в Правительстве

Максим Акимов с мая 2018 г. по январь 2020 г. курировал в Правительстве вопросы цифрового развития, телекоммуникации и транспорт. После отставки кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым Акимов не вошел в новый состав Правительства. Вместе с ним Правительство покинул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

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Максим Акимов возглавил «Почту Россию»

Новым вице-премьером по вопросам цифрового развития и масс-медиа стал Дмитрий Чернышенко, до той поры возглавлявший холдинг «Газпром-Медиа». Новым министром связи стал Максут Шадаев, до недавнего времени возглавлявший ИТ-«дочку» «Ростелекома» «РТ-Лабс».

Что станет с Николаем Подгузовым и Константином Носковым

Неофициальная информация о том, что Акимов возглавит «Почту России», появились вскоре после смены Правительства. С 2017 г. «Почту России» возглавляет Николай Подгузов, до этого работавший заместителем министра экономического развития. Под его руководством предприятие было акционировано и преобразовано из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в акционерное общество (АО).

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники писало, что Николай Подгузов останется на предприятии и станет заместителем гендиректора. По данным Telegram-канала «Нецифровая экономика», к Акимову в «Почту России» может прийти и Константин Носков, считающийся его ставленником. Он может быть назначен либо замгендиректора предприятия, либо главой Почта-банка – совместного предприятия ВТБ и «Почты России».

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