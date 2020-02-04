Бывшего вице-премьера по цифре назначили главой «Почты России»

Максим Акимов возглавил «Почта России»

Совет директоров государственного АО «Почта России» назначил новым гендиректором предприятия Максима Акимова. Об этом сообщил Telegram-канал «Все о блокчейне и цифровой экономике», эту же информацию CNews подтвердил источник, близкий к Акимову.

Заседание совета директоров «Почта России» по вопросу назначения нового гендиректора предприятия было назначено на вторник 4 февраля 2020 г. Пресс-служба предприятия заявила, что не располагает информацией о его итогах.

Перестановки в Правительстве

Максим Акимов с мая 2018 г. по январь 2020 г. курировал в Правительстве вопросы цифрового развития, телекоммуникации и транспорт. После отставки кабинета министров во главе с Дмитрием Медведевым Акимов не вошел в новый состав Правительства. Вместе с ним Правительство покинул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков.

Максим Акимов возглавил «Почту Россию»

Новым вице-премьером по вопросам цифрового развития и масс-медиа стал Дмитрий Чернышенко, до той поры возглавлявший холдинг «Газпром-Медиа». Новым министром связи стал Максут Шадаев, до недавнего времени возглавлявший ИТ-«дочку» «Ростелекома» «РТ-Лабс».

Что станет с Николаем Подгузовым и Константином Носковым

Неофициальная информация о том, что Акимов возглавит «Почту России», появились вскоре после смены Правительства. С 2017 г. «Почту России» возглавляет Николай Подгузов, до этого работавший заместителем министра экономического развития. Под его руководством предприятие было акционировано и преобразовано из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в акционерное общество (АО).

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники писало, что Николай Подгузов останется на предприятии и станет заместителем гендиректора. По данным Telegram-канала «Нецифровая экономика», к Акимову в «Почту России» может прийти и Константин Носков, считающийся его ставленником. Он может быть назначен либо замгендиректора предприятия, либо главой Почта-банка – совместного предприятия ВТБ и «Почты России».