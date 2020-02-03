Россия перейдет на отечественное 5G-«железо». Разработкой займется Ростех

Ростех в партнерстве с концерном «Созвездие» разработает оборудование для российских сетей 5G. На разработку выделено 338 млн руб. Компании имеют опыт сотрудничества – совместными усилиями они создали российскую базовую станцию, используемую в сетях LTE.



Импортозамещение в сотовых сетях

Госкорпорация «Ростех» начнет разработку российского оборудования для строительства сотовых сетей пятого поколения (5G). Работать над ним, пишут «Ведомости», будут специалисты концерна «Созвездие» из состава ГК вместе с сотрудниками компании «Глобалинформсервис» (ГИС).

О готовности сторон к сотрудничеству изданию сообщил представитель «Ростеха». Со стороны «Созвездия» информацию подтвердил приближенный к компании источник.

На момент публикации материала на разработку отечественного 5G-оборудования выделено 338 млн руб. Из них 224 млн руб. – это грант от «Российской венчурной компании», предоставленный ГИС после получения ею в декабре 2019 г. статуса лидирующего исследовательского центра в сквозной цифровой технологии беспроводного доступа. По условиям предоставления гранта разработчик проекта должен софинансировать его еще на 114 млн руб.

Незначительная сумма

338 млн руб. – небольшая сумма на развитие 5G по сравнению с затратами на эту сферу в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», запланированными на ближайшие пять лет. Как сообщал CNews, с 2020 по 2024 гг. включительно на поддержку производителей технологий 4G/5G, интернета вещей и спутниковой связи будет потрачено 244 млрд руб. Из них на 4G и 5G будет выделено 122 млрд руб. – федеральный бюджет и внебюджетные источники выделят по 20 млрд руб, а еще 82 млрд руб. будет направлено вне инструментов поддержки.

Российские 5G-сети будут базироваться на отечественном оборудовании

Данный вариант финансирования был опубликован Минкомсвязи в финальном варианте дорожной карты «Технологии беспроводной связи» в ноябре 2019 г. Изначально на беспроводные сети связи предлагалось потратить в четыре раза больше – в мае 2019 г. в проекте этой дорожной карты упоминалась сумма в размере 1,1 трлн руб,

Опыт сотрудничества

ГИС и «Созвездие», по данным «Ведомостей» сотрудничают друг с другом на протяжении нескольких лет. У них есть опыт совместной разработки оборудования для сотовых сетей в России.

В 2019 г. компании завершили работу над отечественной базовой станцией для сотовых сетей четвертого поколения (4G, LTE). Станция разрабатывалась для выполнения национальной программы «Цифровая экономика», но на момент публикации материала она не выпускалась серийно. Производством станций займется «Созвездие».

Сроки разработки и подготовки к производству отечественного 5G-оборудования не установлены.

Развитие 5G в России

В апреле 2019 г. группа, состоящая из представителей Минкомсвязи, Роскомнадзора, Минобороны, ФСО (Федеральная служба охраны), госкорпорации «Роскосмос» и госпредприятия «Научно-исследовательский институт радио» (НИИР) определила диапазоны частот, доступные для использования сотовыми сетями будущего, пятого поколения сотовой связи (5G). Такими диапазонами были признаны 870-880 МГц, 4,4-4,435 ГГц, 4,79-4,8 ГГц, 4,99-5 ГГц, 5,57-5,65 ГГц, 5,65-5,67 ГГц, 6,425-7,025 ГГц, 7,075-7,1 ГГц, 10,4-10,6 ГГц и 14,5-15,35 ГГц.

Сети 5G, в первую очередь, будут строиться в крупных городах. С точки зрения емкости сети и покрытия наиболее перспективными диапазонами частот для работы в крупных городах являются диапазоны от 1 ГГц до 5 ГГц. В России сети 5G будут строиться, в первую очередь, в отдельных участках диапазона 4,4-5 ГГц.

Между тем, наиболее перспективным для 5G считается другой диапазон-3,4-3,8 ГГц. Как пояснил CNews глава частотного департамента Международной Ассоциации GSM Бретт Тарнутцер (Brett Ternutzer), диапазон 4,4-5 ГГц рассматривается для использования в Китае и Японии, но у него нет такой поддержки, как у диапазона 3,4-3,8 ГГц.

30 июля 2019 г. госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрела вопрос о выделении частот в диапазонах 4,8-4,99 ГГц и 25,5-29,5 ГГц на территориях восьми российских регионов, включая Москву и Санкт-Петербург для тестирования сетей пятого поколения. Тогда же ГКРЧ выделила оператору связи Tele2 частоты 28 ГГц для создания пилотной зоны 5G в Москве на Тверской улице.

Тестовую сеть 5G Tele2 запустил 8 августа 2019 г. совместно с компанией Ericsson. Тем не менее, первым он не был – еще летом 2017 г. разрешение на развертывание тестовых сетей 5G получил «Мегафон». Оператору тогда разрешили использовать частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 25,25–29,5 ГГц в 11 городах, встречавших Чемпионат мира по футболу в 2018 г. – «Мегафон» участвовал в создании телекоммуникационной инфраструктуры для него. В конце 2017 г. разрешение на тестирование 5G в диапазоне 3,4-3,8 ГГц на территориях ряда объектов в восьми регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, получили структуры «Ростелекома».