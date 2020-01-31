Путин распорядился вывести власти в онлайн

Владимир Путин призвал к развитию онлайн-коммуникаций между органами местного самоуправления и жителями страны с целью ускорения реализации нацпроектов. В качестве примера Президент России привел подмосковный Центр управления, показавший высокую эффективность обработки онлайн-обращений граждан.



На пользу нацпроектам

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления призвал развивать механизмы онлайн-связи властей и граждан. Заседание, прошедшее в Красногорске, было посвящено роли местного самоуправления в реализации национальных проектов.

Как отметил Путин, российские нацпроекты «воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативами самих граждан, поэтому муниципальным властям нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть вместе с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы». Он добавил, что установка действенных контактов между гражданами страны и муниципалитетом приведет к росту роли местного самоуправления в реализации нацпроектов.

«У местного самоуправления – самого близкого к людям уровня публичной власти – огромная сфера ответственности. Где бы ни жил человек, он хочет жить достойно. С безопасными и хорошими дорогами, освещенными улицами и хорошо прибранными дворами, благоустроенными, удобными спортивными и детскими площадками. Все это определяет качество жизни наших граждан, влияет на будущее наших детей, – сказал Путин.

Начало положено

Владимир Путин заявил, что во многих регионах России уже налажены механизмы прямой коммуникации власти и граждан. «Они позволяют в режиме “онлайн” быстро реагировать на повседневные проблемы жителей, отвечать на их инициативы, на их обращения, реагировать соответствующим образом, а значит эффективнее и быстрее решать проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни», – сказал глава государства.

Владимир Путин отметил успехи ряда регионов в развитии онлайн-связи граждан и властей

В качестве примера Владимир Путин привел Москву, Красногорск, Татарстан и еще несколько российских регионов, но подчеркнул, что «этого маловато». «Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране. Такие же цифровые платформы нужно создать во всех субъектах Федерации, в крупных городах, в центрах местного самоуправления. Если где-то своих денежных средств не хватает, бюджетных средств, значит, нужно поддержать такие начинания из бюджетов других уровней», – отметил он.

Реальные примеры механизмов онлайн-связи

Перед заседанием Совета по развитию местного самоуправления Владимир Путин посетил Центр управления Подмосковья, действующий с декабря 2018 г. Управленческая модель Центра состоит из трех этапов: «Все знаем - быстро решаем - не допускаем», где на первом этапе генерируется карта проблем жителей Подмосковья с выявлением так называемых «точек напряженности».

Второй этап подразумевает передачу информации о существующей проблеме исполнителям, которые должны качественно и в минимальные сроки решить ее. Третий этап управленческой модели Центра заключается в предотвращении появления подобных проблем в будущем.

По информации ТАСС, Центр ведет сбор и анализ информации из всех сфер жизни Подмосковья. Все данные распределяются на несколько профильных блоки, среди которых: безопасность, госуслуги, ЖКХ и мусор, медицина, нацпроекты, образование, транспорт и дороги, и др. По оценке специалистов Центра, еженедельно на обработку поступает около 10-12 тысяч сообщений от жителей Подмосковья. Все необходимые сведения работники Центра получают от портала «Добродел», «горячих линий» губернатора, профильных ведомств, муниципалитетов, отраслевых систем.

Во время посещения Центра Владимиру Путину был представлен проект «Инцидент-менеджмент» и результаты его работы по Нижегородской области, в которой он работает около года. За это время он обеспечил пятикратный рост количества обработанных жалоб от горожан, в том числе и за счет обработки сообщений, оставляемых ими в социальных сетях.

«Центр, насколько я смог убедиться, работает интересно, с хорошей отдачей. Такой опыт нужно обязательно тиражировать», – сказал Владимир Путин по итогу посещения подмосковного Центра управления.

Сроки установлены

Владимир Путин подчеркнул, что в России необходимо обеспечить эффективность местного самоуправления с целью устранения разрывов и несогласованности между регионами и муниципалитетами. Президент попросил начать разработку проекта новых Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 г.

Начать Владимир Путин порекомендовал с финансовых вопросов. «Прежде всего требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур. Именно здесь причины многих трудностей в их работе», – сказал он. Он предложил субъектам Федерации реализовать меры, аналогичные федеральным решениям по реструктуризации бюджетных кредитов в отношении бюджетных кредитов муниципальных образований.