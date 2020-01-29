Виртуальные серверы по цене буханки хлеба. Что происходит на рынке ИТ?

Осень-зима 2019–2020гг. отметилась настоящим ценопадом на рынке виртуальных серверов. По данным ИТ-маркетплейса Market.CNews некоторые поставщики стали предлагать решения по цене от p30 за один месяц пользования VPS.

Цены на виртуальные серверы

Виртуальные серверы VPS/VDS — это созданная гипервизором виртуальная часть физического сервера, которая может быть передана во временное пользование другим лицам. Аренда VPS подразумевает использование такого виртуального сервера в течение определенного времени — обычно не менее месяца, и длительность пользования услугой может достигать нескольких лет.

Стоимость VPS/VDS зависит не только от длительности пользования услугой, но и от конфигурации (производительности) виртуального сервера. Обычно в расчет идут четыре основных характеристики VPS/VDS: количество ядер процессора, объем оперативной памяти, а также тип дисков и объем дискового хранилища. Различные поставщики предлагают тарифы с разными комбинациями этих параметров — так образуется линейка тарифов.

Фото: ru.depositphotos.com Виртуальные серверы VPS/VDS — это созданная гипервизором часть физического сервера, которая может быть передана во временное пользование другим лицам

Цена на наиболее востребованные настройки VPS/VDS начинается со p150–200 в месяц. Однако в последнее время провайдеры запустили ряд ультра дешевых тарифов стоимостью от p30/месяц.

Причины падения цен

Детальный анализ показывает, что причин проявления дешевых VPS/VDS две — технологическая и маркетинговая. Так, цены на вычислительные ресурсы сами по себе склонны к снижению ввиду технического прогресса и удешевления ИТ-технологий со временем. Из года в год провайдеры обновляют тарифные планы, и цены на них либо постепенно снижаются, либо остаются на том же уровне при увеличении вычислительных ресурсов, соответствующих рассматриваемому тарифному плану.

На фоне снижения цен на ресурсы образуются новые сверхдешевые тарифы — тарифы малой производительности. «На борту» у них, как правило, не более одного ядра CPU и от 250 Мб до 1 Гб оперативной памяти при 5-10 Гб дискового пространства. Причем предлагаются диски типа SATA, а не SSD. Для серьезных приложений подобная конфигурация непригодна — приложение или сайт будет постоянно тормозить. А в тестовых целях тариф может оказаться весьма полезным.

Но нельзя упускать из виду и маркетинговую составляющую рынка — борьбу за конечного клиента. В рамках этой борьбы провайдеры стремятся привлечь новых пользователей, дать им возможность оценить возможности и преимущества предлагаемых сервисов. Так появляются сверхдешевые тарифы на VPS/VDS с ограничениями двух типов — по аудитории и по времени пользования.

Ограничение по аудитории сводится к тому, что воспользоваться тарифом могут только новые клиенты провайдера, а для действующих клиентов тариф будет недоступен. Ограничение по времени пользования выливается в необходимость перейти на другой (базовый и более дорогой) тариф по истечении некоторого времени (обычно от одного до трех месяцев). В конечном итоге пришедший клиент будет вынужден купить более дорогую услугу.

Примеры дешевых VPS/VDS

Наиболее дешевые тарифы на VPS/VDS можно найти на ИТ-маркетплейсе Market.CNews в разделе VPS. Для поиска рекомендуется задать минимальное значение всех параметров поиска «от 0» (если тариф включает 0,5 vСPU или 0,5 Гб оперативной памяти, то при поиске «от 1» такие тарифы не отобразятся в результатах поиска).

Ниже представлена таблица наиболее дешевых тарифов и их конфигурации.

№ Провайдер Тариф Количество ядер CPU Объем оперативной памяти Объем диска Стоимость в месяц, руб. 1 RuVDS Cheap 1 0,5 10 30 2 Inoventica SOL 1 1 5 49 3 Cloud4box VPS 1 2 10 50 4 Hostlix VPS Мини 1 0 5 55 5 VDSina.ru VDS1 1 0,5 5 60

Другие ограничения дешевых тарифов

У дешевых тарифов могут быть и другие ограничения — по количеству размещаемых сайтов, по типу операционной системы, по версии IP-адресов и по трафику.

Так, на сегодня более востребованными являются адресы IPv4. При заказе VPS/VDS или IaaS их стоимость варьируется в диапазоне от p50 до 150 в месяц. Адресы IPv6 часто предлагаются бесплатно или по символической цене в p1 за месяц пользования. И именно адрес IPv6 часто входит в состав дешевых тарифов на виртуальные серверы VPS/VDS.

Еще одно возможное ограничение — по трафику, например, объем трафика не более 1 Тб в месяц. Для большинства небольших проектов и даже порталов средней величины такого трафика может быть достаточно. Для крупных его не хватит, как, собственно, не хватит и вычислительной мощности виртуального сервера — потребуется переход на более дорогой тариф.

Бывает ли бесплатный VPS/VDS

Возникает вопрос, а предлагают ли поставщики VPS/VDS бесплатно? Ответ прост: в маркетинговых целях — да. Чаще всего тот или иной тариф на виртуальные серверные машины предусматривает возможность его использования бесплатно в течение некоторого времени (обычно до одной недели). По истечении этого тестового периода пользователь переводится на платный тариф.

Как еще сэкономить на аренде VPS/VDS

Помимо очевидного способа экономии — сокращении потребляемых ресурсов — провайдеры периодически проводят рекламные акции, а также предлагают скидки при покупке VPS/VDS на длительный срок и за привлечение новых клиентов.

Так, стоимость виртуального сервера может быть снижена на 5–15% при оплате за год и на 10–30% при оплате услуги сразу за 2–3 года. Кроме того, практически все провайдеры предлагают партнерские программы с отчислениями вплоть до 40% за привлечение новых клиентов посредством реферальных ссылок.