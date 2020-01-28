«Цифровой экономикой» будет управлять ИТ-система за 96 миллионов

Подведомственный Минкомсвязи ЦЭКИ параллельно с уже ранее описанным CNews проектом популяризации нацпрограммы «Цифровая экономика» запустил проект создания информсистемы для ее же координации. На новую ГИС выделено 96 млн руб.

ГИС для «Цифровой экономики»

Как выяснил CNews, власти России готовы потратить 96 млн руб. на создание информационной системы «управления проектами и контрактами» (ИС УПК), главным предназначением которой станет управление ходом реализации нацпрограммы «Цифровая экономика». Это следует из сопоставления данных в тематическом гостендере, в котором сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта.

Непосредственным заказчиком работ выступает подведомственное Минкомсвязи федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр экспертизы и координации информатизации» (ЦЭКИ). Основным видом деятельности ЦЭКИ традиционно было участие под эгидой Минкомсвязи в обязательном для федеральных госорганов (ФОИВов) процессе ежегодного утверждения их планов ведомственной информатизации.

Рассматриваемый тендер в формате открытого электронного конкурса был запущен ЦЭКИ 31 декабря 2019 г., то есть еще до известных перестановок в Правительстве и назначения нового главы Минкомсвязи, которые, впрочем, на данной процедуре пока не отразились. Прием заявок от претендентов продлится до 12 февраля, подведение итогов намечено на 20 февраля. Победителю предстоит выполнить все предусмотренные контрактом работы до 10 декабря 2020 г.

Некоторые подробности создаваемой ГИС

Как указывается в техзадании тендера, объектами автоматизации при создании системы являются ряд процессов, относящихся к «Цифровой экономике». В частности, должны быть автоматизированы процессы формирования отчетов по нацпрограмме, сбора информации об исполнении бюджета по ее федеральным проектам, сбора информации об исполнении субсидий, а также процессы планирования, подготовки, проведения и учета закупок, процесс контроля исполнения контрактов, дополнительных и прочих соглашений к ним.

В России создадут ИТ-систему управления «Цифровой экономикой» за 96 миллионов

Система должна быть спроектирована с учетом принципов концептуального единства (унификации), адаптивности (возможности модификации в соответствии с новыми требованиями), модульности в отношении решаемых задач, открытости на уровне протоколов и интерфейсов.

Система должна иметь многоуровневую архитектуру, включающую уровень получения данных (взаимодействие с используемой СУБД), уровень функциональной обработки данных, уровень визуализации обработанных данных (отображение для пользователя).

При реализации принципа санкционированного доступа к информации в системе должно быть реализовано разделение прав и возможность ограничения доступа пользователей к определенным формам, полям форм, а также записям и программной логике.

Кроме того, система должна обеспечивать возможности горизонтального и вертикального масштабирования для обеспечения отказоустойчивости и достаточной производительности при увеличении количества пользователей и при росте объемов накопленных данных.

Создаваемой ИС УПК предстоит информационное взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), системой документооборота Минкомсвязи, хранилищем Active Directory Минкомсвязи, единой информационной системой в сфере закупок (ЕИС), государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет», федеральной ГИС координации информатизации, информационно-аналитической системой мониторинга ключевых показателей исполнения бюджетов.

Популяризация «Цифровой экономики»

Отметим, что выбор подрядчика на создание ИС УПК стартовал в один день с другим тендером ЦЭКИ, о котором ранее писал CNews. В соответствии с его условиями власти России готовы потратить 129 млн руб. на информационное сопровождение и освещение хода реализации нацпрограммы «Цифровая экономика».

Заявки от претендентов будут приниматься до 3 февраля 2020 г. Подведение итогов госзакупки намечено на 7 февраля. Срок исполнения контракта — до конца 2020 г.

В соответствии с ТЗ, для популяризации нацпрограммы удут задействованы ТВ, радио и интернет, в котором не только станут размещаться материалы, но и будет организована обратная связь в виде работы с комментариями пользователей Сети.

Что такое «Цифровая экономика»

О переходе нашей страны на цифровую экономику Президент России Владимир Путин объявил в конце 2016 г. В послании к Федеральному Собранию глава государства предположил, что в ближайшее десятилетие ИТ-индустрия станет одной из ключевых экспортных отраслей страны. Вскоре была создана рабочая группа Экономического совета при президенте России по направлению «Цифровая экономика».

Уже в апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы. В ней говорилось о создании системы цифровой демократии и покрытии всех магистралей страны сотовой связью с возможностью беспроводной передачи данных. Проект предусматривал дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, создание цифровой медицины, а также покупку иностранных компаний для проведения исследовательской деятельности в сфере ИТ.

О цифровой экономике Владимир Путин также говорили на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда он заявил, что государству удастся сократить разрыв в доходах беднейших и богатейших россиян. Программа была представлена российскому лидеру в начале июля 2017 г. Утверждение программы произошло в конце того же месяца.