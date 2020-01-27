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Куратором цифрового здравоохранения может стать выходец из «Армады» и Администрации Президента

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Бизнес Кадры Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев
Как стало известно CNews, в Минздраве может появиться новый куратор цифровой трансформации. Вместо Елены Бойко им может стать Павел Пугачев, работавший в Минкомсвязи и Администрации Президента.

Новый CDO в Минздраве

В министерстве здравоохранения, вслед за сменой министра, может смениться и заместитель по цифровой трансформации (CDO). Прежняя глава министерства Вероника Скворцова не вошла в новый состав Правительства. Новым министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, до той поры возглавлявший Росздравнадзор.

Должность заместителя министра по цифровой трансформации (CDO) появилась в Минздраве в начале 2019 г. Появление CDO в ключевых российских ведомствах было предусмотрено поручением, данным в 2018 г. тогдашним премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По словам собеседника CNews, близкого к Правительству, новым CDO может стать Павел Пугачев. Пресс-служба Минздрава не ответила на запрос CNews по данному вопросу. Елена Бойко отказалась от комментариев, с Павлом Пугачевым связаться не удалось.

Карьерный путь Павла Пугачева

Пугачев начинал свою карьеру в ИТ-отрасли в системном интеграторе «Армада». В 2010 г. он стал заместителем руководителя Департамента государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации. В числе прочего Пугачев вместе со своим начальником Игорем Милашевским и замминистра Ильей Массухом отвечали за подготовку веб-трансляции президентских выборов в марте 2012 г.

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Павел Пугачев - потенциальный глава цифровой трансформации Минздрава

В то время министром связи и массовых коммуникаций был Игорь Щеголев. В 2012 г. Щеголев стал помощником Президента. Под него в Администрации Президента (АП) было создано Управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.

Управление возглавил Андрей Липов, до той поры руководивший Департаментом государственной политики в области информатизации и информационных технологий Минкомсвязи. Пугачев также перешел в Администрацию Президента, став заместителем Липова. Эту должность он и занимает до сих пор.

Карьерный путь Елены Бойко

Елена Бойко работает на госслужбе с 2012 г. Она занималась интеграцией медицинских сервисов в Портал госуслуг и курировала Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). В 2014 г. Бойко возглавила ИТ-департамент Минздрава.

В Минздраве Бойко продолжила заниматься ЕГИСЗ. С 2016 г. она стала куратором проекта «Электронное здравоохранение», который предполагает развитие ряда информационных систем: система управления ресурсами («Бережливая поликлиника»), обмен данным между медицинскими учреждениями, электронные медицинские карты, единое расписание врачей, телемедицинские центры, электронные рецепты и больничные.

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