Застопорилось строительство 4,5-миллиардного ИТ-центра, одобренное Медведевым

Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова не сумел в полной мере запустить проект строительства девятиэтажного корпуса цифровых и информационных технологий с видом на Садовое кольцо. Официальная причина — уклонение подрядчика-строителя от заключения огромного контракта.

От РЭУ «сбежал» подрядчик

Как выяснил CNews, одобренный экс-премьером Дмитрием Медведевым многомиллиардный проект по строительству в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова (РЭУ) корпуса цифровых и информационных технологий застопорился. Определенный на тендере подрядчик, с точки зрения университета, уклонился от подписания контракта.

Постановление Правительства России, касающееся финансирования данного проекта, было подписано еще в июле 2019 г. Позже, 28 августа 2019 г. Минобрнауки заключил с университетом договор о предоставлении субсидии в размере 2,97 млрд руб. — в 2019-2021 гг. (400 млн руб., 1,6 млрд руб. и 964,5 млн руб. по годам соответственно).

При этом общая сметная стоимость строительства ИТ-корпуса составляет 4,5 млрд руб. К упомянутым бюджетным деньгам РЭУ должен добавить около 1,5 млрд руб., привлеченных из внебюджетных источников.

РЭУ застопорил строительство 4,5-миллиардного учебного ИТ-центра

Пресс-служба РЭУ на момент выхода публикации не смогла ответить на вопросы CNews о том, что теперь планирует предпринять университет, и будет ли перезапущена тендерная процедура.

Уклонение или бюрократия?

Застопорившийся тендер с начальной ценой контракта в 3,12 млрд руб. был запущен университетом в формате электронного аукциона 27 ноября 2019 г. Заявки от претендентов принимались до 13 декабря 2019 г.

Тремя днями позже, 16 декабря, тендерная комиссия установила, что на аукцион была подана всего одна заявка — от ООО «Монтажно-строительное управление “Маяк”». В этой связи госзаказчик принял решение заключить контракт именно с этой организацией — без снижения стартовой цены лота.

Спустя месяц, 17 января 2020 г. университетом был оформлен акт о признании подрядчика уклонившимся от подписания договоров. В качестве основания для такого шага было указано, что «Маяк» не направил заказчику в установленные сроки ни проекта контракта, ни надлежаще оформленного протокола разногласий.

Причем, из пояснения тендерной комиссии можно заключить, что указанный протокол все же имелся. «Маяк» прислал его РЭУ 30 декабря 2019 г. Заказчик рассмотрел его и дал ответ 13 января 2020 г. После этого у «Маяка» было всего три дня на встречную реакцию, но ее не последовало: «не был подписан контракт и не представлено обеспечение исполнения контракта».

Отметим, что для «Маяка» официальный факт уклонения от исполнения госконтракта почти наверняка будет означать внесение компании в реестр недобросовестных поставщиков, что не позволит ему в течение двух лет участвовать в закупках госорганов по 44-ФЗ.

Параметры застопорившегося строительства

Как поясняли «Интерфаксу» в июле 2019 г. в пресс-службе Минобрнауки, субсидия РЭУ выделялась в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Главный фасад нового корпуса будет выходить на Серпуховскую площадь и перспективу Садового кольца, отмечало агентство. Корпус включит девять надземных этажей общей площадью свыше 23 тыс. кв. м и будет рассчитан на 1,35 тыс. учащихся. В здании разместятся лаборатории и учебные площади. Сроком ввода в эксплуатацию был определен 2023 г.

«Строительство корпуса создает инфраструктурную базу для перспективных направлений исследований, позволяя расширить спектр реализуемых образовательных и научных проектов по таким ключевым направлениям развития цифровой экономики как "Системы распределенного реестра", "Большие данные", "Интернет вещей", "Новые производственные технологии", "Цифровое образование" и "Информационная безопасность"», — цитировал «Интерфакс» слова ректора РЭУ Виктора Гришина.