ВТБ заплатит 15 миллиардов за доработку ПО на Java

Банк ВТБ запустил поиск подрядчика по доработке своего ПО с использованием инструментов и технологий Javа со стартовой ценой договора в 15 млрд руб. Несмотря на то, что у ВТБ есть собственный интегратор, заказчик не исключает, что исполнителей в итоге может оказаться с десяток. При этом сумма реальных затрат может упасть в два раза.

Миллиарды ВТБ на доработку ПО

Как выяснил CNews, банк ВТБ готов заплатить 15 млрд руб. за услуги по модифицированию ПО с использованием инструментов и технологий Javа, однако надеется, что его реальные затраты окажутся существенно ниже.

Указанная сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в документах опубликованного ВТБ 20 января 2019 г. извещения «о проведении конкурентной процедуры закупки». Заявки от претендентов принимаются до 4 февраля. Подведение итогов намечено на 2 марта, но, как можно было заключить из разговора CNews с представителями банка, на этом этапе закупка завершена не будет.

«Тендер объявлен на заключение трехлетнего контракта, в нем указана максимальная сумма; рассчитываем, что реальные траты составят порядка 50% от заявленных, — сообщила CNews пресс-служба ВТБ. — Данный контракт является рамочным, в ходе тендера будет проведен квалификационный отбор компаний. Конкретные заказы и суммы будут определены в ходе дальнейших отборочных процедур. Мы хотим привлечь к работе с нами до десяти компаний-подрядчиков. Консолидированная форма закупки позволит получить более привлекательные для банка условия и сократить издержки на проведение отдельных тендеров».

ВТБ выделил 15 млрд руб. на модификацию ПО средствами Java

Также в ВТБ подчеркивают, что ищут не «разработчиков», а «доработчиков» ПО. «Разработка — это создание нового программного обеспечения, а модификация — это доработка существующего, — отмечают собеседники CNews. — Конкурс проводится для выбора компаний, которые будут дорабатывать уже существующее в банке ПО, реализуя на нем как новые продукты и сервисы, так и развивая существующие».

Отвечая на вопрос CNews о том, какого общего эффекта (операционного, коммерческого и т. д.) банк надеется достичь при столь серьезном уровне инвестиций, и можно ли здесь говорить о каких-либо сроках их возврата, в ВТБ ограничились формальным сообщением. «Перед банком ВТБ стоят амбициозные бизнес-цели, и задача ИТ — способствовать их достижению, в том числе с помощью качественной и быстрой доработки информационных систем, — прокомментировала пресс-служба. — На основании стратегии банк распределяет задачи по автоматизации между собственными подразделениями, ответственными за разработку, и сторонними компаниями».

Не «Техносервом» единым

Упоминание представителей банка о том, что он надеется привлечь к работе до десяти компаний-подрядчиков, весьма примечательно в контексте того, что группа ВТБ в июне 2018 г. приобрела 40% «Техносерва». В результате ВТБ получил возможность назначать своих представителей в совет директоров компании, что позволило банку принимать участие в управлении интегратором.

Находящийся в очень непростой юридической ситуации «Техносерв» осенью 2019 г. нашел выход в создании новых юрлиц, которые сходу начали получать от ВТБ крупные ИТ-подряды, причем в конкурентных процедурах — на тендерах со сторонними участниками (на сайте госзакупок, можно найти как минимум три примера на общую сумму свыше 3 млрд руб.).

Что и по каким расценкам планируется дорабатывать

Как следует из документов тендера, инструменты и технологии Java, в частности, потребуются для модификации ПО «Система логистики карт (PLM)», представляющая собой решение для управления логистикой пластиковых карт\ПИН-конвертов и SIM-карт.

Также в ТЗ упоминаются программы «Collection — автоматизированное розничное взыскание», представляющая собой систему по сбору просроченной задолженности и автоматизации процессов взыскания на базе Oracle Siebel CRM, «Динамический IVR» — диалоговое меню контакт-центра при звонке в ВТБ, «Универсальный слой банковских сервисов (УСБС-фронт)» — система управления технологическими процессами операционного дня, «Аутентификационный центр» — централизованная система аутентификации и подтверждения финансовых транзакций.

Среди других программ указана «БШ — банковский шлюз» — программно-аппаратный комплекс, состоящий из нескольких кластеров и отдельных серверов, основная задача которого обеспечение взаимодействия между внутренними информационными системами банка и внешними информационными системами.

Расценки ВТБ на услуги программистов

№ п/п Вид услуг Прогнозные трудозатраты, чел./часов Начальная (максимальная) цена за единицу продукции (тариф за 1 час), руб. 1 Разработка архитектуры выполняемой модификации системы 144 818 5 571 2 Услуги по развертыванию, настройке и сопровождению инструментов DevOps, используемых для выполнения услуг по модификации системы 181 022 3 971 3 Организация сбора требований по модифицируемой Системе (подготовка технических заданий и экспертных заключений) 253 431 4 624 4 Участие в сборе требований к модифицируемой Системе, включая фиксацию и структурирование информации. 362 045 3 897 5 Организация и выполнение услуг по модификации Системы в части front-end 289 636 4 733 6 Выполнение модификации системы в части front-end 362 045 3 928 7 Организация и выполнение модификации системы в части back-end 325 840 4 807 8 Выполнение модификации системы в части back-end 434 454 3 888 9 Выполнение модификации системы на .NET 217 227 3 720 10 Организация процесса тестирования модифицируемой системы 289 636 4 043 11 Выполнение тестирования модифицируемой системы 362 045 3 064 12 Выполнение автоматизированного тестирования модифицируемой Системы с использованием разработанных исполнителем автотестов 144 818 3 725 13 Разработка дизайна пользовательских интерфейсов модифицируемой системы 72 409 4 048 14 Управление командой разработчиков, выполняющих модификацию системы 144 818 5 124 15 Разработка предложений по альтернативным вариантам реализации при модифицировании Системы и по приоритетам реализуемых при модифицировании системы требований с точки зрения лучших практик 36 204 4 982

Источник: ВТБ

Также прописаны «Система зарплатных проектов (модули СЗП и УСБС Middle)» — система по автоматизации зарплатного обслуживания клиентов-юрлиц, «Личный кабинет заемщика» — ряд микросервисов и фронтов для полного обеспечения процесса подачи и обработки заявки на ипотеку, проведения сделки и обеспечения обслуживания, «Универсальный сайт банка ВТБ (ПАО) на платформе Sitecore (версия 4)» — система для совместного создания, редактирования и управления содержимым на сайте, содержащая функциональный модуль, целью которого является упрощение процесса подачи заявок на продукты и услуги, предоставляемые банком.

Наконец к модификации готовится «ВТБ бизнес онлайн» — система для предоставления и развития дистанционного банковского обслуживания клиентов заказчика (юрлиц), обеспечивающая защищенное соединение клиентов с заказчиком посредством интернета, авторизацию, аутентификацию, разграничение прав пользователей. Отмечается, что эта система состоит из клиентской и банковской частей, имеющих интерфейсы пользователей для работы с ней, выбора услуг, просмотра, проверки и отображения информации, составления и защищенного обмена электронными документами (платежками, выписками, заявлениями, распоряжениями, сообщениями с вложениями и пр.). Система включает в себя сервисы и инструменты информирования, логирования, экспорта/импорта, хранения данных, интеграции и др.

В соответствии с представленным в тендерных документах прейскуранте, базовые расценки на услуги программистов на Java колеблются в интервале от 3,06 тыс. руб. до 5,57 тыс. руб. за час работы (см. таблицу). Представитель одного из крупных российских интеграторов в разговоре с CNews назвал прописанные ВТБ расценки адекватными — с учетом фронта заявленных работ.