Как власти потратят 50 миллиардов на подготовку кадров для цифровой экономики

Власти потратят 50 млрд руб. на подготовку кадров для цифровой экономики. В том числе будут запущены венчурные фонды развития образовательных технологий, обеспечена поддержка образовательных организаций в сфере цифровой экономики, проведено обучение цифровым навыкам инвалидов, низкоквалифицированных кадров и соотечественников за рубежом.

Кадры для цифровой экономики

CNews проанализировал материалы федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», входящего в состав национальной программы «Цифровая экономика». Общий объем затрат на реализацию соответствующих мероприятий в 2019-2021 гг. составит 50,7 млрд руб.

Из них большую часть — 46,2 млрд руб. — возьмет на себя федеральный бюджет. Из внебюджетных источников планируется выделить 4,47 млрд руб. Соответственно, большая часть включенных в данный федпроект мероприятий будет полностью финансироваться из федерального бюджета.

В большей части случаев кураторами мероприятий являются Минэкономразвития, Минобрнауки и/или Минпросвещения. У некоторых мероприятий в число кураторов входят также Минтруд и Роструд.

Сеть научных и образовательных центров

Наиболее дорогостоящим мероприятием является создание сети международных научно-методических центров (МНМЦ) для распространения лучших международных практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики в областях математики, информатики и технологий.

Федеральный бюджет выделит на данное мероприятие 7,37 млрд руб. Исполнителями станут ассоциация «Глобальные университеты» и Ассоциация ведущих вузов России.

На создание сети центров на базе образовательных организаций высшего образования для разработки моделей «Цифровой университет» с применением цифровых технологий федеральный бюджет выделит 6,14 млрд руб.

Затраты федпроекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика» в разрезе задач, млн рублей

Задача Общие затраты за 2019-2021 гг. Затраты из федерального бюджета 2019-2021 гг. Затраты из внебюджетных источников за 2019-2021 гг. Общие затраты за 2019 г. Общие затраты за 2020 г. Общие затраты за 2021 г. 1 Создать условия для выявления, поддержки и развития талантов в областях математики, информатики, цифровых технрологий для развития цифровой экономики 22 528 22 528 0 3 754 6 614 12 158 2 Система высшего и среднего профессионального образования работает в интересах подготовки компетентных специалистов и адаптации граждан к условиям цифровой экономики 7 802 3 402 4 400 1 022 2 805 3 974 3 Систем дополнительного профессионального образования обеспечивает граждан компетенциям цифровой экономики 5 944 5 929 15 1 615 2 199 2 129 4 Создать условия реализации перспективных образовательных проектов при поддержке венчурного фонда 5 932 5 932 0 1 500 1 500 2 932 5 Обеспечить содействие гражданам, в том числе старшего возраста, в основении компетенций цифровой экономики 3 034 3 019 15 478 454 2 101 6 Сформировать и внедрить в систему образования требования к ключевым компетенциям цифровой экономики для каждого уровня образования, обеспечив их преемственность 3 000 2 960 40 1 195 340 1 464 7 Разработать и апробировать формат использования персональных профилей компетенций граждани и траекторий их развития 874 874 0 501 361 12 8 Разработать и апробировать концепцию базовой модели компетенций и перечень ключевых компетенций, обеспечивающих эффективное взаимодействие бизнеса, образования и общества в условиях цифровой экономики 644 644 0 325 244 95 9 Обеспечить мотивацю высококвалифицированных иностранных граждан на участие в развитии цифровой экономики РФ 458 458 0 244 214 0 10 Обеспечить функционирование центра компетенций по решению задач федерального проекта "Кадры для цифровой экономиики" национальной программы "Цифровая экономика РФ" 154 154 0 50 50 55 11 Обеспечить возможность использования профилей компетенций и персональных траекторий развития всеми категориями граждан РФ 142 142 0 112 30 0 12 Разработать и апробировать механизм независимой оценки компетенций граждан в рамках системы образования и рынка труда в условиях цифровой экономики 105 105 0 45 60 0 13 Произвести учет задач цифровой экономики в квалифкационных требованиях к работникам 85 85 0 19 32 33

Исполнителями данного мероприятия станут Фонд новых форм развития образования, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), «Университет НТИ 20.35», Институт развития интернета (ИРИ), АНО «Цифровое образование и технологии» и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС).

Венчурные фонды для поддержки образовательных технологий

Изначально 5,93 млрд руб. федеральный бюджет должен был потратить на создание венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики. Согласно федерального проекту, данным мероприятием должны были заниматься «Университет НТИ 20.35», «Российская венчурная компания» (РВК), Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ).

Фонд в итоге был создан одним РВК, причем федеральный бюджет выделил несколько большую сумму на его функционирование — 7 млрд руб. Однако РВК не смогла выбрать управляющую компанию для данного фонда: все финалисты соответствующего конкурса не прошли необходимой проверки. В итоге РВК создаст отдельное юридическое лицо для управления фондом, для которого вновь будут искать управляющего.

Еще 3,5 млрд руб. из внебюджетных источников будет направлено на создание венчурных фондов с участием университетов, их выпускников, компаний-партнеров университетов для финансирования студенческих стартапов в области цифровой экономики на посевной стадии. Указанным мероприятием займутся «Университет НТИ 20.35», РВК, «ВЭБ инновации», ФРИИ и АСИ.

Поддержка организаций, обучающих навыкам цифровой экономики

На разработку и апробацию цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК) федеральный бюджет выделит 2,78 млрд руб. Комплексы будут включать в себя модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программы.

Исполнителями данного мероприятия станут «Университет НТИ 20.35», ИРИ и АНО «Цифровое образование и технологии».

Сумму в 1,65 млрд руб. федеральный бюджет выделит на создание системы грантов для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам имеющим лучшие результаты в преподавании в предметных областях «Математика», «Информатика» и «Технологии».

Затраты федпроекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика» в разрезе мероприятий стоимостью более 100 млн руб., млн рублей

Мероприятие Курирующий ФОИВ Исполнители Общее затратые за 2019-2021 гг. Затраты из федерального бюджета за 2019-2021 гг. Затраты из внебюджетных источников за 2019-2021 гг. Общие затраты за 2019 г. Общие затраты за 2020 г. Общие затраты за 2021 г. 1 Создание и функционирование сети международных научно-методических центров (МНМЦ) для распространения лучших международных практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой экономики в областях математики, информатики, технологий Минобрнауки Ассоциация "Глобальные университеты", Ассоциация ведущих вузов России 7 371 7 371 0 685 2 140 4 544 2 Создание и обеспечение функционирования сети центров на базе образовательных организаций высшего образования для разработки моделей "Цифровой университет" с применением цифровых технологий Минобрнауки Фонд новых форм развития образования, Высшая школа экономики, "Университет НТИ 20,35", "Институт развития интернета", "Цифровое образование и технологии", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, компании цифровой экономики 6 144 6 144 0 679 1 802 3 663 3 Создание и функционирование венчурного фонда для поддержки перспективных образовательных технологий цифровой экономики, включая определение ключевых направлений и принципов деятельности венчурного фонда (в том числе развитие системы независимой оценки качества сформированности компетенций цифровой экономики, отбор и поддержку образовательных стартапов) Минэкономразвития "Университет НТИ 20,35", "Российская венчурная компания", ФРИИ, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 5 932 5 932 0 1 500 1 500 2 932 4 Создание венчурных фондов с участием университетов, их выпускников, компаний-партнеров университов для финансирования студенческих стартапов в области цифровой экономики из посевной стадии Минэкономразвития "Университет НТИ 20,35", "Российская венчурная компания", "ВЭБ-инновации", Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, институты развития 3 500 0 3 500 0 1 000 2 500 5 Разработка и апробация цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК), включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сфомированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой эконоимик) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ Минпросвещения Организаци, отобранные по конкурсу, "Университет НТИ 20,35", АНО "Институт развития интернета", АНО "Цифровое образование и технологии", компании цифровой экономики 2 784 2 784 0 783 815 1 186 6 Реализация государственной системы стимулирующих выплат в виде персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики, включая PR-кампанию по продвижению персональных цифровых сертификатов Минэкономразвития, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минтруд "Университет НТИ 20,35", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, общероссийская общественно-государственная просветительская организацаия "Российское общество "Знание"", заинтересованные научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность 2 620 2 620 0 231 371 2 018 7 Осуществление массовой подготовки сотрудников органов власти и органов местного самоуправления компетенциям и технологиям, восстребованным в условиях цифровой трансформации Минэкономразвития Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте, "Университет НТИ 20,35", МШУ "Сколково", Союз "Молодые профессионалы "Ворлдскиллс Россия"", Агентство стратегических инциатив по продвижению новых проектов, заинтересованные научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность; заинтереосванные органы исполнительной власти субъектов РФ 2 119 2 119 0 644 664 812 8 Разработка и реализация программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки трудоспособного населения, управленцев и команд CDO-менеджеров в соответствии с требованиями цифровой экономики Минэкономразвития, Минобрнауки "Университет НТИ 20,35", МШУ "Сколково", "Ворлдскиллс Россия", "Знание", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Агентство стратегических инцииатив по продвижению новых проектов, заинтересованные научные организациии и организации, осуществляющие образовательную деятельность, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ 2 078 2 078 0 527 750 800 9 Создание системы грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподовании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технологии" в целях распространения своего опыта Минпросвещения Образовательный фонд "Талант и успех", Фонд новых форм развития образования, Высшая школа экономики 1 651 1 651 0 529 550 572 10 Разработка и реализация программы масштабирования по созданию центров ускоренной подготовки, в том числе в целях внедрения образовательных программ, предполагающих ускоренную подготовку специалистов в образовательных организациях высшего образования Минкомсвязи, Минобрнауки Организация, отобранная по конкурсу, "Ворлдскиллс Россия", "Университет НТИ 20,35", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ 1 510 1 510 0 10 500 1 000 11 Создание системы грантов в форме субсидий на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий, релевантных задачам в области цифровой экономики Минпросвещения "Талант и успех", Фонд новых форм развития образования, "Инстиутт развития интернета", АНО "Цифровое образование и технологии" 1 488 1 488 0 477 496 515 12 Разработка, апробация и внедрение учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования Минпросвещения Организации, отобранные по конкурсу, "Университет НТИ 20,35", Фонд новых форм развития образования, "Институт развития интернета", АНО "Цифровое образованеи и технологии", компании цифровой экономики 1 246 1 246 0 380 477 439 13 Обеспечение потребности в кадрах и компетенциях граждан в сфере интеллектуалньой собственности Роспатент, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минтруд нет данных 1 141 1 141 0 291 425 425 14 Разработка технологических решений на основании исследований в области искуственного интеллекта, машинного обучения, анализа баз данных о результатах образовательной деятельности, отвечающих задачам построения персональных траекторий развития обучающихся, с учетом их интереса, способностей, позволяющих выявлять способности обучающихся Минкомсвязи, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения, Рособрнадзор Организация, отобранная по конкурсу, "Университет НТИ 20,35", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АПКИТ, Федеральный институт оценки качества образования 826 826 0 377 7 411 15 Внедрение результатов мероприятий по созданию условий для реализации обучающимися персональных траекторий развития Минобрнауки, Минпросвещения "Университет НТИ 20,35", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте, Агентство стратегических инциатив по продвижению новых проектов, заинтересованные научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность 816 776 40 234 272 270 16 Апробация методик использования персональных профилей компетенций и сервисов поддержки траекторий развитя граждан среди образовательных организаций и площадок компаний цифровой экономики, использование персональных профилей компетенций для выбора траектории развития, приема на новую позицию в организации Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минпросвещения "Университет НТИ 20,35", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ 769 769 0 453 316 0 17 Осуществление грантовой поддержки проектов в области цифровой экономики по программе "Умник" Минэкономразвития "Университет НТИ 20,35", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, институты развития 750 750 0 250 250 250 18 Запуск акселераторов по взращиванию проектных команд в интересах цифровой экономики Минэкономразвития "Университет НТИ 20,35", Агентство стратегических иницатив по продвижению новых проектов, институты развития, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ 700 0 700 300 400 0 19 Тиражирование лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников, углубленному изучению информационных технологий и программирования на базе русских школ за рубежом, в первую очередь в странах ЕАЭС МИД, Росотрудничество, Минпросвещения "Университет НТИ 20,35", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, компании цифровой экономики, заинтересованные научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность 650 650 0 310 0 340 20 Организованное, техническое и методическое сопровождение общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, образовательных организаций дополнительного образования детей по внедрению ЦУМК, учебных симуляторов, игровых видов цифровых образовательных ресурсов, в том числе формирование региональных центров компетенций Минпросвещения Организации, отобранные по конкурсу, "Ворлдскиллс Россия", Фонд новых форм развития образования, компании цифровой экономики 565 565 0 124 172 269 21 Разработка игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям Минпросвещения Организации, отобранные по конкурсу, "Ворлдскиллс Россия", Фонд новых форм развитяи образования, компании цифровой экономики 505 505 0 0 0 505 22 Создание системы грантов для обучающихся в общеобразовательных организациях, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий Минпросвещения Образовательный фонд "Талант и успех", "Ростех", "Институт развития интернета", АНО "Цифровое образование и технологии" 472 472 0 0 114 357 23 Разрабокта и реализация модулей сетевых программ, направленных на массовое обучение основам предпринимательской деятельности (в первую очередь, технологического предпринимательства) школьников, студентов, молодых ученых и специалистов, и подготовку наставников и организаторов соответствующего обучения, включая внедрение практики учета студенческих стартапов в качестве выпускной квалифицированной работы ("Стартап как диплом") и подготовку предложений по совершенствованию норматвиной правовой базы в целях введения системы образовательных цифровых бонусов. Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития Организации, отобранные по конкурсу, фонд "Сколково", "Университет НТИ 20,35", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, рабочая групап НТИ "Кружковое движение", институты развития, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ 349 349 0 81 88 180 24 Разработка при участии компаний цифровой экономики методического обеспечения, цифрового контента, программного обеспечения и требований к цифровой образовательной среде для граждан с ОВЗ и инвалидностью Минкомсвязи, Минпросвещения, Минобрнауки Организация, отобранная по конкурсу, "Университет НТИ 20,35", "Ростех", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, заинтересованные научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ 325 325 0 25 0 300 25 Предоставление грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики Минпросвещения, Минкомсвязи Фонд новых форм развития образования 302 302 0 94 98 109 26 Разработка и апробация форматов и порядка проведения независимой оценки компетенций цифровой экономики, в том числе с использованием цифрового демонтрационного экзамена Минэкономразвития, Минобрнауки, Рособрнадзор "Университет НТИ 20,35", "Ворлдскиллс Россия",Агентство стратегических иницатив по продвижению новых проектов, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ 254 254 0 50 204 0 27 Проведение оценки текущего уровня сформированности компетенций цифровой экономики у трудоспособного населения Минэкономразвития, Минобрнауки, Рособрнадзор "Университет НТИ 20,35", Агентство стратегических иницатив по продвижению новых проектов, заинтересованыне научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ 224 224 0 38 93 93 28 Организация повышения квалификации в иностранных государствах педагогов русских щкол за рубежом по приоритетным для цифровой экономики компетенциям МИД, Росотрудничество Организация, отобранная по конкурсу, "Университет НТИ 20,35", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 221 221 0 111 111 0 29 Организация и проведение в зарубежных странах просветительских мероприятий по привлечению перспективных иностранных студентов для обучения в образовательных организациях высшего образования по ИТ-специальностям или специальностям, востребованным в цифровой экономике, включая организацию разработки заданий для отборочных испытаний и их проведения МИД, Россотрудничество Организация, отобранная по конкурсу 215 215 0 115 100 0 30 Разработка и апробация при участии компаний цифровой экономикии программ переподготовки высвобождающихся низкоквалифцированных кадров и работников устаревающих профессий в соответствии с актуальными потребностями рынка труда Минэкономразвития, Минтруд, Минкомсвязи, Роструд "Университет НТИ 20,35", "Ворлдскиллс Россия", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, заинтересованные научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельности, компании цифровой экономики, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ 210 200 10 0 210 0 31 Организация и проведение в зарубежных странах мероприятий просветительского и мотивационного хаарктера по привлечению талантивых граждан, проживающих за рубежом, на работу в Россию, включая организацию взамиодействия с международными сетями подбора персонала МИД, Россотрудничество Организация, отобранная по конкурсу 210 210 0 110 100 0 32 Создание сети центров трансфера технологий в интересах цифровой экономики Минэкономразвития Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, "Университет НТИ 20,35", институты развития, заинтересованые органы исполнителньой власти субъектов РФ. 200 0 200 50 150 0 33 Разработка и тестирование интерфейсов межведомственного взаимодействия существующих и планируемых к созданию информационных систем в сфере образования и кадров с федеральной ГИС ведения единого ресурса о населениии, апробация протоколов обмена данными (при необходимости) между моделями компетенций на базе распределенной сети площадок цифрового образования и в пилотных регионах в соответствии с разработанной методологией и регламентами Минкомсвязи, ФНС, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения Организация, отобранная по конкурсу, "Университет НТИ 20,35", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ 180 180 0 60 120 0 34 Разработка и ежегодное проведение анализа уровня мотивационно-ценностных особенностей населения РФ и мониторинга операционной готовности различных групп и категорий населения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики и подготовка рекомендаций по целевым групапм для реализации персональных цифровых сертификатов Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения "Университет НТИ 20,35", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, заинтересованные научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность 170 170 0 70 50 50 35 Разработка совместно с представителями компаний цифровой экономики информационных решений для мониторинга и прогнозирования высвобождения низкоквалифицированных кадров и работников устаревающих профессий Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минтруд "Университет НТИ 20,35", "Ворлдскиллс Россия", ВНИИ труда Минтруда, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 155 150 5 100 55 0 36 Обеспечение координации работ по реализации мероприятий федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" Минэкономразвития, Минфин "Университет НТИ 20,35", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 154 154 0 50 50 55 37 Разработка и поддержка, включая непрерывную актуализацию, общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования для различных слоев трудоспособного населения, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики Минкомсвязи, Минобнауки, Минпросвещения Организация, отобранная по конкурсу, "Университет НТИ 20,35", "Ростех", Ассоциация российских вузов по электронной компонентной базе, Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, "Знание" 137 122 15 64 29 29 38 Актуализация концепции базовой модели и перечня ключевых компетенций цифровой экономики Минэкономразвития, Минпросвещения, Минобрнауки АНО "Университет НТИ 20,35", Союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ 131 131 0 23 54 54 39 Определение и актуализация ключевых компетенций цифровой экономики для всех обучающихся в рамках базовой модели компетенций с учетом мирового и отечественного опыта, новых вызовов, потенциальной необходиомсти решения текущих неспецифичных бытовых и профессиональных задач в условиях цифровой экономики Минэкономразвития, Минобрнауки, Минпросвещения "Университет НТИ 20,35", "Ворлдскиллс Россия", рабочая группа НТИ "Кружковое двидение", Агентство стратегических иницатив по продвижению новых проектов, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов 117 117 0 58 20 40 40 Определение видов профессиональной деятельности, для которых необходимы минимальные компетенции цифровой экономики Минэкономразвития, Минобрнауки "Университет НТИ 20,35", АПКИТ, общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей", общероссийская общественная организация "Деловая Россия", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, заинтересованные органы исполнительной власти субъектов РФ 113 113 0 80 17 17 41 Разработка и апробация модели предоставления персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения ключевых компетенций цифровой экономики Минэкономразвития, Минобрнауки, Минкомсвязи, Минтруд "Университет НТИ 20,35", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых сервисов, "Знание"", Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заинтересованные научные организации и организации, осуществляющие образовательную деятельность 108 108 0 108 0 0 42 Проведение апробации по реализации образвоательных программ нового типа по направлениям цифровой экономики (магистратура) на базе отобранных образовательных организаций высшего образования Минобрнауки Организации, отобранные по конкурсу, "Университет НТИ 20,35", Агентство стратегчиеских инициатив по продвижению новых проектов, компании цифровой экономики 105 105 0 42 33 30 43 Анализ потребностей и подготовка предложений по совершенствованию трудового законодательства по вопросам учета специфики работы компаний цифровой экономики, внесению изменений в нормативные правовые и методические документы, направленные в том числе на учет современных цифровых технологий при разработке/акттуализации профессиональных стандартов и соответствующих оценочных средств Минэкономразвития, Минтурд, Минобрнауки, Минкомсвязи, Роструд НСПК, "Университет НТИ 20,35", Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов 105 105 0 75 30 0

Целью выделения грантов станет распространения опыта их получателями. Исполнителями мероприятия станут образовательный фонд «Талант и успех», Фонд новых форм развития образования и НИУ ВШЭ.

На разработку программы масштабирования по созданию центров ускоренной подготовки, в том числе в целях внедрения образовательных программ, предполагающих ускоренную подготовку специалистов в образовательных организациях высшего образования, федеральный бюджет направит 1,51 млрд руб. Мероприятием займутся «Ворлдскиллс Россия», «Университет НТИ 20.35» и АСИ.

Система грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики и технологий релевантных задач в области цифровой экономики обойдется федеральному бюджету в 1,49 млрд руб. Исполнителями мероприятия станут образовательный фонд «Талант и успех», Фонд новых форм развития образования, ИРИ и АНО «Цифровое образование и технологии».

Сумму в 1,25 млрд руб. федеральный бюджет выделит на разработку учебных симуляторов (тренажеров и виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики и технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общедоступных программ и образовательных программ среднего профессионального образования. Исполнителями мероприятия станут «Университет НТИ 20.35», Фонд новых форм развития образования, ИРИ и АНО «Цифровое образование и технологии».

Сумма в 565 млн руб. будет направлена на организационное, техническое и методическое сопровождение общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального образования, образовательных организаций дополнительного образования детей по внедрению ЦУМК, учебных симуляторов и игровых видов цифровых образовательных ресурсов.

В том числе будут сформированы региональные центры компетенций. Исполнителями мероприятия будут «Ворлдскиллс Россия» и Фонд новых форм развития образования.

Еще 505 млн руб. нужно будет на разработку игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математики, информатике и цифровым технологиям.

Сумма в 302 млн руб. будет направлена на предоставление грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики. Проектом займется Фонд развития новых форм образования.

Персональные сертификаты на обучение

Федпроект «Кадры для цифровой экономики» предполагает реализацию системы стимулирующих выплат в формате персональных цифровых сертификатов от государства на формирование у трудоспособного населения компетенций цифровой экономики. С помощью такого сертификата можно будет пройти программу обучения в онлайне или смешанном формате по программе в сфере ИКТ и сквозных технологий цифровой экономики. Провайдерами образовательных услуг станут организации высшего, среднего, профессионального и дополнительного профессионального образования, а также образовательные онлайн-платформы.

Непосредственно на работу системы персональных цифровых сертификатов, включая PR-кампанию, федеральный бюджет выделит 2,62 млрд руб. Еще 108 млн руб. потребуется на разработку и апробацию соответствующей модели. Исполнителями мероприятия станут «Университет НТИ 20.35», РАНХиГС, АСИ и общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество “Знание”».

В 2019 г. были выбраны пилотные регионы для апробировании распределения цифровых сертификатов. Таковыми стали республики Якутия, Татарстан и Башкортостан, а также Тульская и Ростовская области.

Актуализация концепции базовой модели и перечня ключевых компетенций цифровой экономики потребует финансирования в размере 131 млн руб. На определение и актуализацию ключевых компетенций цифровой экономики для всех обучающихся в рамках базовой модели компетенций с учетом мирового и отечественного опыта, новых вызовов, потенциальной необходимости решения текущих неспецифичных бытовых и профессиональных задач в условиях цифровой экономики будет выделено еще 117 млн руб.

Указанным мероприятием займутся «Университет НТИ 2.035», «Ворлдскиллс Россия», рабочая группа НТИ («Национальная технологическая инициатива») по направлению «Кружковое движение» и АСИ.

Сумму в 113 млн руб. нужно будет потратить на определение видов профессиональной деятельности, для которых необходимы минимальные компетенции в цифровой экономики. Мероприятием займутся «Университет НТИ 20.35», Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), общероссийская общественная организация «Деловая Россия» и АСИ.

Цифровая трансформация чиновников и управленцев

Осуществление массовой подготовки сотрудников органов власти и органов местного самоуправления компетенциям и технологиям, востребованным в условиях цифровой трансформации, обойдется федеральному бюджету в 2,11 млрд руб. Еще 2,08 млрд руб. необходимо будет выделить на разработку программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки трудоспособного населения, управленцев и команд CDO-менеджеров в соответствии с требованиями цифровой экономики.

Исполнителями указанных мероприятий станут РАНХиГС, «Университет НТИ 20.35», московская школа управления (МШУ) «Сколково» и союз «Молодые профессионалы “Ворлдскиллс Россия”», российское общество «Знание» и АСИ.

Цифровая экономика для низкоквалифицированных кадров и инвалидов

Сумма в 325 млн руб. будет направлена на разработку (при участии компаний цифровой экономики) методического обеспечения, цифрового контента, программного обеспечения и требований к цифровой образовательной среде для граждан с ограниченными возможностями по здоровью и инвалидностью. Исполнителями мероприятия будут «Университет НТИ 20.35», госкорпорация «Ростех» и АСИ.

На разработку совместно с представителями компаний цифровой экономики информационных решений для мониторинга и прогнозирования высвобождения низкоквалифицированных кадров и работников устаревающих профессий будет потрачено 155 млн руб. Мероприятием займутся «Университет НТИ 20.35», «Вордскилс Россия», «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» и АСИ.

При участии компаний цифровой экономики будет разработана программа переподготовки высвобождающихся низкоквалифицированных кадров и работников устаревающих профессий в соответствии с актуальными потребностями рынка труда. Мероприятие потребует финансирования в размере 210 млн руб. Его кураторами станут Минэкономразвития, Минтруд, Минкомсвязии, Роструд; исполнителями — «Университет 20.35», «Ворлдскиллс Россия», РАНХиГС и АСИ.

На разработку и поддержку, включая непрерывную актуализацию, общедоступного онлайн-сервиса непрерывного образования для различных слоев трудоспособного населения, направленного на формирование ключевых компетенций цифровой экономики, потребуется 137 млн руб. Мероприятием займутся «Университет НТИ 20.35», «Ростех», Ассоциация российских вузов по электронной компонентной базе, АСИ и российское общество «Знание».

Персональные цифровые траектории развития

Одним из основных блоков мероприятий федпроекта «Кадры для цифровой экономики» является запуск системы персональных цифровых траекторий развития граждан. Такого рода цифровые профили будут заводится еще в учебных заведениях и при трудоустройстве выпускников передаваться работодателями. Цифровые траектории помогут выявить таланты обучающихся на ранней стадии.

Сумма в 826 млн руб. будет направлена на разработку технологических решений на основе исследований в области искусственного интеллекта, машинного обучения и анализа баз данных о результатах образовательной деятельности, отвечающих задачам построения персональных траекторий развития обучающихся с учетом их интереса и способностей.

На внедрение результатов мероприятий по созданию условий для реализации обучающимися персональных траекторий развития будет выделено 816 млн руб. Исполнителями указанных мероприятий станут «Университет НТИ 20.35», РАНХиГС и АСИ.

Еще 769 млн руб. потребуется на апробацию методик использования персональных профилей компетенций и сервисов поддержки траекторий развития граждан среди образовательных организаций и площадок компаний цифровой экономики, использование персональных профилей компетенций для выбора траектории развития и приема на новую позицию в организации. Исполнителями мероприятия станут «Университет НТИ 20.35», АСИ, АПКИТ и Федеральный институт оценки качества образования.

Сумма в 254 млн руб. будет направлена на разработку форматов и порядка проведения независимой оценки компетенций цифровой экономики, в том числе с использованием цифрового демонстрационного экзамена. Исполнителями мероприятия будут «Университет НТИ 20.35», «Ворлдскиллс Россия» и АСИ. Еще 224 млн руб. потребуется на проведение оценки текущего уровня сформированности компетенций цифровой экономики у трудоспособного населения.

Порядка 180 млн руб. будет необходимо для разработки интерфейсов межведомственного взаимодействия существующих и планируемых к созданию информационных систем в сфере образования и кадров с федеральной государственной информационной системой ведения единого ресурса о населении и апробации протоколов обмена данными между моделями компетенция на базе распределенной сети площадок цифрового образования.

Проект будут курировать Минкомсвязи, Федеральная налоговая служба (ФНС), Минэкономразвития, Минобранауки и Минпросвещения. Исполнителями станут «Университет НТИ 20.35» и АСИ.

Обучение цифровой экономики за рубежом

Федеральный проект «Кадры и образование» предполагает ряд мероприятий по зарубежному сотрудничеству в сфере обучения навыкам цифровой экономики. Кураторами данных мероприятий будут Министерство иностранных дел (МИД), Россотрудничество и Минпросвещения; исполнителями — «Университет НТИ 20.35» и АСИ.

Сумма в 650 млн руб. будет направлена на тиражирование лучших практик по развитию цифровой грамотности школьников, углубленному изучению ИТ и программированию на базе русских школ за рубежом, в первую очередь, в странах ЕАЭС.

Еще 221 млн руб. будет нужно на организацию повышения квалификации в иностранных государствах педагогов русских школ по приоритетным для цифровой экономики компетенциям.

Организация в зарубежных странах просветительских мероприятий по привлечению перспективных иностранных студентов для обучения в образовательных организациях высшего образования по ИТ-специальностям или специальностям, востребованным в цифровой экономике, обойдется в 215 млн руб. В том числе будут разработаны задания для отборочных испытаний и их проведения.

Еще 210 млн руб. будет необходимо для организации в зарубежных странах мероприятий просветительского и мотивационного характера по привлечению талантливых граждан, проживающих за рубежом, на работу в Россию, включая организацию взаимодействия с международными сетями подбора персонала. Также 200 млн руб. нужно будет для создания сети центров трансфера технологий в интересах цифровой экономики.

Поддержка обучающихся цифровой экономике

На обеспечение потребности в кадрах и компетенциях гражданах в сфере интеллектуальной собственности федеральный бюджет направит 1,14 млрд руб. Кураторами мероприятия станутРоспатент, Минэкономразвития, Минобрнауки и Минтруд.

На осуществление грантовой поддержки проектов в области цифровой экономики по программе «Умник» будет потрачено 750 млн руб. Исполнителями мероприятия будут «Университет НТИ20.35», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и АСИ.

Сумма в 700 млн руб. из внебюджетных источников будет направлена на запуск акселераторов по взращиванию проектных команд в интересах цифровой экономики. Мероприятием займутся «Университет 20.35» и АСИ.

Создание системы грантов для обучающихся в общеобразовательных организациях, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, обойдется в 472 млн руб. Исполнителями мероприятия станут образовательный фонд «Талант и успех», «Ростех», ИРИ и АНО «Цифровое образование и технологии».

Сумма в 349 млн руб. будет выделено на разработку модулей сетевых программ, направленных на массовое обучение основам предпринимательской деятельности (в первую очередь, технологического предпринимательства) школьников, студентов, молодых ученых и специалистов, и подготовку наставников и организаторов соответствующего обучения.

В том числе будут внедрены практика учета студенческих стартапов в качестве выпускной квалифицированной работы («Стартап на диплом») и подготовлены предложения по совершенствованию нормативной правовой базы в целях введения системы образовательных цифровых бонусов. Исполнителями мероприятия станут фонд «Сколково», АНО «Университет НТИ 20.35», РАНХиГС, АСИ и рабочая группа НТИ по направлению «Кружковое движение».

Мониторинг готовности граждан к жизни в условиях цифровой экономики

На ежегодное проведение анализа уровня мотивационно-ценностных особенностей населения России и мониторинга операционной готовности различных групп и категорий населения к жизни и деятельности в условиях цифровой экономики и подготовку рекомендаций по целевым группам для реализации персональных цифровых сертификатов будет потрачено 170 млн руб. Мероприятием займутся «Университет НТИ 20.35», РАНХиГС и АСИ.

Обеспечение координации работ по реализации мероприятий федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» потребует финансирования в размере 154 млн руб. Мероприятием займутся АСИ и «Университет НТИ 20.35».

На анализ потребностей и подготовку предложений по совершенствованию трудового законодательства по вопросам учета специфики работы компаний цифровой экономики, внесению изменений в нормативные правовые и методические документы, направленные на учет современных цифровых технологий при разработке/актуализации профессиональных стандартов и соответствующих оценочных средств, потребуется 105 млн руб. Мероприятием займутся «Университет НТИ 20.35», АСИ и Национальный совет при Президенте по профессиональным квалификациям (НСПК).