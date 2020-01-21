«Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов

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Два венчурных миллиарда

«Ростелеком» через свои дочерние структуры вошел в уставный капитал инвестиционного подразделения государственного Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) — ООО «ФРИИ инвест», владеющего долями в более чем 350 ИТ-стартапах.

По итогам двух этапов инвестиций суммарный вклад «Ростелекома» в уставной фонд «ФРИИ инвест» в сумме составил 2 млрд руб. Инвесторами со стороны госоператора выступили «Башинформсвязь» и венчурный фонд «Коммит кэпитал», 100-процентные дочерние организации «Ростелекома», сообщило агентство ТАСС со ссылкой на слова Александра Айвазова, вице-президента «Ростелекома» по развитию бизнеса.

По словам Айвазова, первый этап был завершен в начале 2020 г., когда «Башинформсвязь» приобрела 18,36% уставного капитала «ФРИИ инвест». Его слова подтверждаются данными ЕГРЮЛ.

Второй этап завершится до конца января 2020 г. По его итогам доля «Ростелекома» будет доведена до 31,03%, при этом в состав инвестиционного комитета «ФРИИ инвест» войдут два представителя «Ростелекома». На момент написания материала данные по второму этапу сделки еще не были отражены в ЕГРЮЛ.

Детали и цели сделки

Дополнительные инвестиции позволят «ФРИИ инвест» продолжить финансирование в перспективные российские стартапы числом до 50 на протяжении 2020-2021 гг. Помимо этого, также планируется проводить дофинансирование ряда уже работающих проектов, сообщили представители «Ростелекома».

Приток капитала в ФРИИ от «Ростелекома» также предусматривает пересмотр дальнейшего инвестиционного предложения для стартапов. Так, на ранней стадии компании могут рассчитывать на раунд объемом до 5 млн руб. На стадии роста инвестиции в успешный проект могут достигать 65 млн руб.

«Ростелеком» инвестировал 2 млрд руб. во «ФРИИ Инвест»

Один из инвесторов во «ФРИИ инвест» со стороны «Ростелекома» – фонд «Коммит кэпитал» с собственными средствами в объеме 3 млрд руб. – продолжит самостоятельную работу на рынке венчурных инвестиций, сообщил РБК со ссылкой на слова Александра Айвазова, однако в компетенции этого фонда останется только поиск телеком-стартапов.

«ФРИИ всегда ищет новые источники финансирования для масштабирования разных направлений своей деятельности. Партнерство с такой компанией как "Ростелеком" открывает новую главу в развитии фонда: мы перезапустим инвестиционный цикл и снова в полной мере начнем вкладывать деньги в молодые перспективные технологические стартапы. В свою очередь ИТ-предприниматели получат доступ к уникальной экспертизе корпорации», — сказал директор ФРИИ и «ФРИИ инвест» Кирилл Варламов.

Об эффективности инвестиций ФРИИ

В феврале 2019 г. ФРИИ сообщал о намерении поменять инвестиционную модель с целью поддержания и развития созданного за пять лет портфеля для последующей продажи институциональным и стратегическим инвесторам.

«ФРИИ инвест» как актив после двух раундов инвестиций «Ростелекома» оценивается в 6,4 млрд руб. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФРИИ.

За вычетом инвестиций «Ростелекома», активы «ФРИИ инвест» можно оценить в 4,4 млрд руб. Таким образом, показатель внутренней нормы доходности фонда (IRR) составляет порядка 2,6% в год, подсчитал Telegram-канал «Нецифровая экономика».

Что собой представляет ФРИИ

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), сформированный в 2013 г. Агентством стратегических инициатив по поручению президента России Владимира Путина, является некоммерческой структурой. ФРИИ развивает акселерационные программы для предпринимателей и корпораций, участвует в разработке методов правового регулирования венчурной отрасли.

Системными инвестициями в технологические компании от лица ФРИИ занимается его коммерческое подразделение «ФРИИ инвест». Оно отвечает за инвестиции в ИТ-стартапы преимущественно на ранних стадиях их развития. С 2013 г. «ФРИИ инвест» вложил 3,87 млрд руб. в более чем 420 компаний.

В настоящее время портфель «ФРИИ инвест» составляют 350 действующих компаний, 50 из которых развиваются и в России, и за рубежом. Список крупнейших инвестиций проекта включает разработчика голосовых технологий «Стафори» (217 млн руб.), производителя портативных проекторов Cinemood (210 млн руб.), разработчика ИТ- и финансовых сервисов для интернет-магазинов PimPay (197 млн руб.), облачный игровой сервис PlayKey (160 млн руб.), производителя бизнес-роботов Promobot (150 млн руб.) и разработчика инфраструктуры для анализа больших данных UBIC Technologies (150 млн руб.).

Согласно данным отчета ФРИИ по состоянию на лето 2018 г., за пять лет его работы прекратили работу 63 стартапа из его портфеля, в них было инвестировано более 100 млн руб. За все время работы «ФРИИ инвест», по данным «Ведомостей», фонд вышел с прибылью примерно из 30 проектов.

Одной из наиболее успешных сделок в фонде назвали разработчика технологии распознавания лиц VisionLabs. Заплатив за 2,2% компании 980 тыс. руб., «ФРИИ инвест» продал их впоследствии АФК «Система» за 27 млн руб.