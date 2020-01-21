Новым ответственным за ИТ в России стал давний коллега нового премьера

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Куратором ИТ и телекома в Правительстве России станет экс-заместитель нового премьер-министра в его прошлой должности главы ФНС — Алексей Оверчук.



Оверчук меняет Акимова по линии ИТ

Утвержденный 21 января 2020 г. указом Президента России Владимира Путина в должности вице-премьера Алексей Оверчук в том числе станет в Правительстве ответственным за развитие ИТ и телекома.

Об этом со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщила Ани Асланян в своем телеграм-канале «Все о блокчейн и цифровой экономике».



До назначения вице-премьером Алексей Оверчук с октября 2010 г. занимал пост замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). Напомним, что главой Правительства России 16 января 2020 г. был назначен шеф Оверчука — Михаил Мишустин, который возглавлял ФНС с апреля 2010 г. Мишустин стал первым ИТ-шником в ранге премьер-министра.

Алексей Оверчук является действительным государственным советником Российской Федерации II класса. На посту замглавы ФНС он, в том числе, координировал работу по методологическому и организационному обеспечению работы ведомства и территориальных налоговых органов по вопросам применения международных договоров России об автоматическом обмене информацией.

Новый куратор ИТ-отрасли России Алексей Оверчук

Ранее ответственным за развитие ИКТ-отрасли и цифровой экономики в Правительстве с мая 2018 г. в ранге вице-премьера выступал Максим Акимов, а до него — Аркадий Дворкович, который в июне 2018 г. стал председателем фонда «Сколково».

Трудовая биография Алексея Оверчука

По данным ФНС, Алексей Оверчук родился в 1964 г. В 1986 г. окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А.Тимирязева по специальности экономическая кибернетика. В период с 1986 по 1993 гг. занимался в академии научной работой. Имеет степень кандидата экономических наук.

С 1993 по 2007 гг. занимал должности главного специалиста, заместителя начальника управления, начальника управления, заместителя руководителя службы, агентства в органах государственного кадастрового учета недвижимости, где занимался вопросами государственной кадастровой оценки недвижимости, землеустройства, информационной аналитики и международных связей, а также государственной регистрации прав на недвижимость.

С 2000 по 2007 гг. избирался членом бюро и заместителем председателя рабочей группы по управлению земельными ресурсами ЕЭК ООН. С 2007 по 2008 гг. Алексей Оверчук занимал должность замруководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, где координировал работы по привлечению инвесторов.

С 2008 г. по октябрь 2010 г. занимал руководящие должности в группе инвестиционных компаний «Ю-эф-джи эссет менеджмент».